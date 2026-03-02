Palou estuvo "perfecto" en San Petersburgo, pero asegura ser "vulnerable"
El piloto español, Álex Palou, arrasó en la primera carrera de la temporada de IndyCar y dio las gracias a su equipo, aunque asegura tener debilidades.
Solo es una carrera, pero Álex Palou y su equipo dejaron claro su potencial en el Gran Premio de San Petersburgo del domingo en el pistoletazo de salida de la IndyCar en 2026.
Palou defendió con éxito la victoria del año pasado en el circuito de 14 curvas, liderando 59 de las 100 vueltas y logrando una ventaja récord de 12,4948 segundos. Fue el tipo de carrera que recordó tanto a los aficionados como a sus rivales por qué es el actual y cuatro veces campeón de la IndyCar.
"Hemos vuelto", dijo Palou.
Barry Wanser, director del equipo Chip Ganassi Racing desde hace mucho tiempo y estratega de Palou en el Honda #10, resumió el rendimiento de la forma más breve posible.
"Me pidieron que describiera cómo estuvo Álex (el domingo)", dijo Wanser, "y sin duda fue perfecto, pero todo el equipo, las paradas en boxes fueron perfectas y todos los miembros del equipo hicieron un gran trabajo".
Para alguien que ganó ocho carreras el año pasado, ni siquiera los seis meses de descanso parecieron frenar el impulso de Palou.
"Increíble", dijo Palou, que ahora suma 20 victorias en 99 carreras. "Ya no sé qué decir de este equipo. Ha sido una pretemporada muy larga. El año pasado me entristeció que terminara el año. Solo quería seguir adelante, porque sabía que era algo mágico y muy difícil conseguir un coche tan bueno y un equipo tan bueno detrás de mí".
"Sí, este equipo lo ha vuelto a hacer este fin de semana. Es muy pronto, pero creo que eso demuestra toda la preparación que han hecho, y yo tenía, con diferencia, el mejor coche (el domingo)".
Durante la rueda de prensa posterior a la carrera, Motorsport.com le preguntó a Palou si se sentía vulnerable: "Por desgracia, sí", respondió.
Cuando se le presionó para que revelara cuál cree que es su punto débil que le hace vulnerable, el piloto español de 28 años no estuvo dispuesto a desvelar el secreto.
"No lo voy a decir aquí en voz alta", dijo Palou. A lo que Wanser respondió en tono jocoso: "¿Quieres que lo haga yo? No, es broma".
Palou no tuvo miedo de dar más detalles y dijo que el hecho de no poder conseguir la pole y tener que salir cuarto fue uno de los problemas. También pensó en la posibilidad de frenar más tarde, alcanzar la potencia antes y mejorar la configuración del coche.
"Siempre se puede seguir mejorando, creo, en todos los deportes, y eso es lo bonito", dijo Palou. "Así que, sí, no voy a decirte dónde me pueden ganar todos, pero...".
Sin embargo, los rivales de Palou aún no han descubierto cómo pueden derrotarle.
"Sí, cada vez que subo al podio, segundo o tercero, él es el primero", dijo Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, que terminó tercero. "Es bastante molesto".
¿A qué distancia cree Palou que están sus rivales en este momento?
"Más cerca de lo que parece", dijo Palou. "Se ve muy bien en la televisión. Se ve muy bien en el papel. En realidad, están muy cerca".
"Si no tomas esa decisión sobre los neumáticos o esa decisión sobre el combustible, o si la parada en boxes no sale bien, de repente ya no eres el líder. No tienes aire limpio. Empiezas a empujar más y, de repente, eres cuarto. Puedes pasar de ganar una carrera por 12 o 10 segundos a terminar cuarto, y solo hace falta una acción que no salga bien para que todo se eche a perder".
"Sinceramente, no es fácil ganar carreras. Aunque pueda parecerlo, se necesitan muchas cosas para que todo salga bien y eso ocurra", concluyó.
