Palou arrasa en St. Petersburg con una victoria histórica en la IndyCar

El vigente campeón y cuatro veces ganador de la IndyCar Series, Alex Palou, ha iniciado otra sólida defensa del título tras imponerse en el Gran Premio de St. Petersburg.

El español, que partía cuarto con el #10 de Chip Ganassi Racing Honda, utilizó su ya famosa estrategia en boxes con un overcut temprano para situarse en cabeza y controlar las últimas 62 de las 100 vueltas. Finalmente superó al poleman Scott McLaughlin por 12,4948 segundos en el circuito urbano temporal de 1,8 millas y 14 curvas. Palou lideró 59 vueltas.

McLaughlin, al volante del #3 de Team Penske Chevrolet, lideró 34 vueltas durante la jornada. Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, remontó desde la 12ª posición hasta el tercer y último escalón del podio.

Kyle Kirkwood, que había salido 15º con el #27 de Andretti Global Honda, perdió una posible segunda plaza tras verse obligado a ahorrar combustible y cayó hasta la cuarta posición. Pato O'Ward terminó quinto con el #5 de Arrow McLaren Chevrolet.

Marcus Ericsson, que había partido segundo junto a McLaughlin en la primera fila, fue contendiente en los primeros compases antes de caer hasta la sexta plaza. Josef Newgarden, de Team Penske, protagonizó una remontada notable, pasando del 23º al séptimo lugar.

Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, transformó su sexta posición de salida en un octavo puesto final. Rinus VeeKay, con el #76 de Juncos Hollinger Racing Chevrolet, fue noveno, justo por delante del debutante Dennis Hauger (Dale Coyne Racing), décimo.

La carrera

McLaughlin realizó una salida limpia, pero el caos no tardó en desatarse por detrás. Al llegar a la curva 4, Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, tocó el interior del piano y rebotó contra el Chevrolet nº 14 de Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing). Ambos acabaron en las protecciones de neumáticos, mientras que el debutante Mick Schumacher, de Rahal Letterman Lanigan Racing, se subió por encima de la parte trasera del coche de Ferrucci. Robb continuó en carrera y fue sancionado por contacto evitable, mientras que Ferrucci y Schumacher tuvieron que abandonar.

Durante el periodo de coche de seguridad, Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) pasó dos veces por boxes para repostar.

La reanudación en la vuelta 5 volvió a ser limpia para McLaughlin, pero poco después llegaron problemas para su compañero David Malukas, que bloqueó la rueda delantera izquierda en la curva 1. El daño fue tal que el neumático terminó destrozándose varias vueltas después, obligándole a salirse de pista y regresar a boxes para montar un juego nuevo.

El 45º cumpleaños de Will Power se torció cuando un contacto en la curva 10 —el mismo punto donde se accidentó en la segunda sesión de entrenamientos— le obligó a parar en la vuelta 21. El equipo Andretti detectó daños suficientes en la suspensión trasera derecha como para llevar el coche al garaje. Logró regresar a mitad de carrera, aunque con 30 vueltas perdidas.

Las paradas comenzaron en la vuelta 31. En el ciclo de boxes, McLaughlin entró en la vuelta 35, mientras que Ericsson y Palou le superaron gracias al overcut.

Dixon heredó el liderato, pero tras su parada sufrió un problema cuando la rueda trasera derecha no quedó bien fijada y se desprendió en la aproximación a la curva 4 en la vuelta 40.

Palou pasó a liderar la carrera, por delante de Ericsson y McLaughlin. La reanudación se produjo en la vuelta 43 y el español comenzó a abrir hueco metódicamente, superando los siete segundos de ventaja en la vuelta 60.

El ritmo de Ericsson empezó a caer y McLaughlin lo aprovechó con un adelantamiento por el interior en la curva 1 en la vuelta 65. Ericsson también perdió posición frente a Lundgaard (Arrow McLaren). Finalmente, entró en boxes en la vuelta 66 para montar el compuesto alternativo más blando.

Palou paró en la vuelta 67 tras acumular 14 segundos de ventaja y cambió los neumáticos blandos por el compuesto primario más duro.

Kirkwood, utilizando un undercut, superó a la mayoría de sus rivales y se colocó por delante de McLaughlin —con un agresivo adelantamiento por el exterior en la curva 4— durante el ciclo de paradas.

Con 20 vueltas por disputarse, Palou lideraba con 5,58 segundos sobre Kirkwood, mientras que McLaughlin rodaba tercero a 6,5 segundos.

McLaughlin y Lundgaard adelantaron a Kirkwood, que trataba de ahorrar combustible, a seis vueltas del final en la curva 10.

Pese a la presión final de Lundgaard, McLaughlin aseguró la segunda posición, mientras Palou se encaminaba con autoridad hacia la victoria.

Resultados: Indycar - St. Petersburg