Cómo el debut de Mick Schumacher en la IndyCar terminó en la primera vuelta

Sin tener culpa alguna, Mick Schumacher se vio obligado a retirarse de la primera carrera de la temporada 2026 de la IndyCar en San Petersburgo, al volante del coche #47 con motor Honda de RLL. Como hijo de la leyenda de la Fórmula 1 Michael Schumacher, su debut en el principal campeonato de monoplazas en Estados Unidos era muy esperado. El accidente se produjo en la curva 4 de la primera vuelta, en una zona de frenada importante. Schumacher había salido en la 21ª posición y no pudo evitar el accidente entre Sting Ray Robb (Juncos-Hollinger Chevrolet) y Santino Ferrucci (Foyt Chevrolet).

Según las primeras repeticiones, Robb frenó demasiado tarde, lo que impidió a Ferrucci girar. Ambos coches chocaron de frente contra la barrera y Schumacher no tuvo oportunidad de esquivarlos. El monoplaza de Schumacher se subió al alerón trasero del de Ferrucci, y quedó detenido encima del otro coche.

Tanto él como Ferrucci no pudieron continuar, mientras que a Robb se le impuso una parada en boxes de sanción de 30 segundos por contacto evitable. En una entrevista inicial con FOX, que tuvo que ser interrumpida debido a problemas de audio, Ferrucci criticó duramente a Robb: "Es una carrera de 100 vueltas con tres paradas. Cada uno tiene una estrategia diferente. No hay razón para hacer maniobras así en la primera vuelta".

"¿Puedo dar marcha atrás para salir de aquí?"

"Creo que realmente necesitábamos esta carrera para ponernos las cosas en claro y afrontar la siguiente carrera sin dudas", dijo Schumacher. "Pero bueno, aún nos quedan 17 carreras, solo es la primera, solo es el comienzo. Tengo muchas ganas de que llegue el resto de la temporada".

Inmediatamente después del accidente, cuando su Dallara-Honda se detuvo encima de otro coche, Schumacher pensó inicialmente en continuar la carrera. "Para ser sincero, lo primero que pensé fue: '¿Podría salir de aquí marcha atrás?'", dijo con una sonrisa. "Pero entonces llegó el coche de seguridad más rápido de lo esperado, se apagó el motor y la gente de AMR me sacó inmediatamente".

Necesidad de mejorar la clasificación

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Schumacher considera que la lección más importante del fin de semana es el hecho de que se vio envuelto en el caos en la parte trasera del pelotón principalmente porque salió desde allí. Cree que el desencadenante fue su mal rendimiento en la clasificación.

"Ahora estamos analizando qué podríamos haber hecho mejor", comentó Schumacher. "La clasificación fue un punto clave. Obviamente, nos bloquearon, perdimos impulso y nos quedamos fuera de un grupo mejor. Las consecuencias se hicieron notar rápidamente el domingo, ya que hay poco margen de error en la parte trasera del pelotón".

"Así son las carreras. Cuando sales desde atrás, siempre hay momentos en los que entras en una curva con tres o cuatro coches en paralelo. Eso en sí mismo es un riesgo. La lección más importante para nosotros es que tenemos que clasificarnos más arriba en la parrilla. Es tan simple como eso".

A pesar de retirarse tras menos de una vuelta, el alemán se mantuvo optimista. Está convencido de que el coche de RLL habría rendido mucho más de lo que sugería su posición en la parrilla: "Teníamos un buen coche que probablemente nos habría llevado muy lejos. Estábamos bastante seguros de nuestra estrategia y emocionados por ver qué harían los demás", afirmó, refiriéndose al potencial sin explotar.

Ahora quiere aprovechar los conocimientos adquiridos: "Estoy contento con las ideas que hemos obtenido este fin de semana. Ahora las pondremos en práctica en Phoenix. Miramos hacia adelante, no hacia atrás. Todavía nos quedan muchas carreras por delante: esto solo ha sido el comienzo y estoy muy emocionado por el resto de la temporada", cerró.

Palou empieza ganando: INDYCAR Palou arrasa en St. Petersburg con una victoria histórica en la IndyCar

Galería de fotos de la carrera de la IndyCar 2026 en St. Petersburg