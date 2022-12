'Informe Las 500 Millas de Palou' emociona al piloto y engancha al fan

Cargar el reproductor de audio

Movistar + ha presentado este miércoles, en su Esports Center en Madrid, el 'Informe' de Alex Palou, titulado 'Las 500 Millas de Palou', un documental que repasa la vida y trayectoria del enorme piloto español, campeón de la IndyCar 2021.

El 'Informe las 500 Millas de Palou' se podrá ver en #Vamos, el canal deportivo de Movistar +, este jueves 15 de diciembre a las 22:00h. Pero si te lo pierdes, no te preocupes, como cliente de Movistar + podrás volver a verlo siempre que quieras en la propia plataforma.

Motorsport.com estuvo entre los medios presentes en el estreno, y vio junto al piloto la primera proyección del reportaje. "Solo había visto unos clips y ya me había hecho una idea más o menos de cómo sería, pero me ha encantado, está muy bien montado y en uno 45 minutos que dura han resumido muy bien mi vida y las 500 Millas de Indianápolis", dice el propio Palou. Y confiesa: "Me ha emocionado bastante, ver ahí a mis padres, mi familia...".

Y es que el Informe Palou no se centra solo en las 500 Millas de Indianápolis de este año, sino que repasa la vida del Alex persona y piloto, desde sus inicios y su infancia.

Empieza con la clasificación para la Indy 500 2022, el Fast Six en el que Palou logró meterse, y donde Scott Dixon necesitó completar la clasificación más rápida de la historia de la Indy 500 (su quinta pole), a una media de 376 km/h, para quitarle al español la primera posición.

En el documental, además de su padre Ramón Palou y su madre Sandra Montalbo, aparece el testimonio de grandes nombres de la Indycar, como el de Dario Franchitti o Mario Andretti, además del propio Chip Ganassi, propietario del equipo, Mike Hull (ingeniero de Ganassi), Barry Wanser (jefe de equipo de Ganassi) y Ricky Davis, mecánico de Chip Ganassi. Palou reconoció que no había podido ver ninguna de esas entrevistas, y se mostró orgulloso con lo que de él decían.

En este 'Informe' se vive de cerca la edición 2022 de la Indy500, con la clasificación, algunos eventos y, por supuesto, la carrera, y además se explica con expertos, ex pilotos y por supuesto palabras de los aficionados, por qué las 500 Millas de Indianápolis es una carrera tan especial, con tanta historia y mística.

Antes de la carrera, impacta la charla que Palou da a sus mecánicos, llena de agradecimiento pero también de confianza e ilusión. Pero antes de que se dé inicio a la carrera, el documental pasa al lado más humano, a narrar su historia y sus inicios, con el testimonio de su padre. Sin hacer mucho 'spoiler', sorprenderá la anécdota sobre su primer intento fallido de montar en kart, además de los retoques que hubo que hacer a su primer coche.

Lo interesante y ameno del documental es que no es un resumen de la Indy 500, sino que la carrera se va entrelazando entre repasos a su trayectoria, a cómo fue su aventura por Japón antes de llegar a IndyCar. Y, cómo no podía ser de otra forma, se hace referencia a su primera victoria en el campeonato norteamericano, en Barber, y al título que logró en Long Beach, que define como "uno de los mejores días" de su vida.

"De alguna manera pensé: 'lo hemos conseguido", dice su padre, emocionado. Y hablando de su padre, descubre por qué bautiza a Alex como 'Mister Match point'.

La narración pasa ahí a la Indy 500, pero no a la de 2022, sino a la de 2021, con el accidente que sufrió en clasificación, y su posterior batalla por ganar hasta la última vuelta, donde se quedó a unos metros del triunfo tras no poder superar a Castroneves.

Y ya sí, se regresa a la carrera de mayo 2022, con la terrible mala suerte de una parada en el momento más inoportuno, cuando el pitlane estaba cerrado por accidente, lo que le obligó a tener que seguir sin detenerse a repostar. Ahí se vieron arruinadas las (muy grandes) opciones de victoria, aunque con un enorme pundonor logró remontar hasta llegar al top 10.

"Está bastante bien, la verdad", resume Palou. "Yo tenía algo de miedo, de a ver si se podía contar todo. Porque al final son 40 o 50 minutos, y a ver si se podía contar un poco mi historia, de cómo soy y quién soy, de la gente que tengo alrededor, y de las 500 Millas. Al final hay que contar muchas cosas y yo creo que han hecho un gran trabajo".

"Si pensara en más cosas que tendrían que salir es que nos tiraríamos horas y horas de documental, así que creo que está muy bien. Por ejemplo en mi época de Japón yo no llevaba cámara y no les pude dar nada de contenido, así que les pongo un 10", concluyó.