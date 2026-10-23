IndyCar

La IndyCar revela sus planes en Europa: "Barcelona será la única carrera durante un tiempo"

Mark Miles, CEO de Penske Entertainment, explica a Motorsport.com que la IndyCar quiere consolidar su llegada a Barcelona antes de plantearse otras carreras en Europa y revela su estrategia internacional.

Pol Hermoso

Publicado: 23 oct 2026, 17:45

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Presentación de la IndyCar en Barcelona en el Circuit

Barcelona-. La IndyCar vuelve a Europa después de dos décadas de ausencia, pero eso no significa que vaya a iniciar una conquista inmediata del Viejo Continente. Al menos, esa no es la intención de sus responsables. Barcelona será la puerta de entrada del campeonato estadounidense a Europa en 2027 y, por ahora, también quiere ser su única casa.

Así lo ha explicado Mark Miles, presidente y consejero delegado de Penske Entertainment, empresa propietaria de la IndyCar, durante un encuentro con un reducido grupo de medios, entre ellos Motorsport.com, tras la presentación oficial de la nueva carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Preguntado por Motorsport.com sobre la posibilidad de aprovechar la llegada a España para incorporar más países europeos al calendario, Miles dejó clara su prioridad.

"Esperamos que Barcelona sea el circuito de casa para todos los pilotos europeos durante un tiempo. No sé exactamente cuánto, pero queremos mantenerla como la única carrera en Europa, al menos durante una temporada, para asegurarnos de hacer todo lo posible para que sea un gran éxito", explicó.

La declaración es significativa. Después de un acuerdo de diez años con Montmeló, la IndyCar no pretende utilizar Barcelona como una simple escala en su expansión internacional, sino convertir la cita catalana en un evento de referencia para los aficionados europeos.

Y eso incluye a una parrilla con una importante representación de pilotos del continente, encabezada por Alex Palou, cuyo papel ha resultado fundamental para hacer realidad el proyecto.

La IndyCar quiere salir de Norteamérica, pero sin convertirse en la F1

La apuesta por Barcelona forma parte de una estrategia más amplia. La IndyCar lleva tiempo explorando oportunidades fuera de sus fronteras tradicionales, aunque Miles insiste en que no pretende reproducir el modelo de expansión mundial de la Fórmula 1.

"No vamos a crear un campeonato como la Fórmula 1 e ir por todo el mundo constantemente. Pero creo que tenemos la obligación y la oportunidad de disputar algunas carreras fuera de Norteamérica", afirmó.

De hecho, reveló que habían recibido numerosas propuestas desde Sudamérica, aunque ninguna había terminado de convencerles.

"Hemos escuchado mucho más desde Sudamérica, diciéndonos que fuéramos allí, pero no habíamos encontrado exactamente algo que tuviera sentido para nosotros. Y entonces recibimos una llamada desde España".

Barcelona reunía varios ingredientes difíciles de ignorar: un circuito reconocido internacionalmente, el respaldo de las instituciones y, sobre todo, un pentacampeón como Palou que había convertido España en un mercado especialmente atractivo para la categoría.

"Barcelona podía tener sentido. Este circuito es famoso. Y lo realmente importante fue que, desde el principio, estaba claro que tanto el equipo de aquí como el Gobierno y todos los implicados querían hacerlo", explicó Miles.

La última visita de los monoplazas estadounidenses de primer nivel a Europa se remonta a la Champ Car en 2007, mientras que la IndyCar no compite fuera de Norteamérica desde São Paulo 2013.

Dos décadas después, Barcelona no solo recuperará ese vínculo con Europa: tendrá la oportunidad de convertirse en su gran escaparate durante los próximos años. Y la intención de IndyCar es que ese proyecto funcione antes de abrir nuevas puertas.

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- El equipo de Motorsport.com

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Pol Hermoso



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