La grandeza de Alex Palou en la IndyCar no tiene comparación

Durante cuatro de las últimas cinco temporadas, el nombre de Alex Palou infundió miedo en los rivales de la IndyCar, y no necesariamente porque el español sea implacable a la hora de enfrentarse a él, sino porque es tan imperturbable que podría confundirse con un robot. La única vez que no estuvo entre los primeros de forma regular fue en su primer año con Dale Coyne Racing en 2020, pero solo hicieron falta tres carreras para descubrir lo que vendría, con su podio en Road America.

Más tarde, ese mismo año, durante la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis, llamó la atención del propietario del equipo para el que actualmente compite, Chip Ganassi, junto con el director general de su organización, Mike Hull, cuando llevó a aquel monoplaza motorizado por Honda hasta el séptimo lugar a pesar de sufrir una rotura en el weight-jacker después de la primera vuelta.

Cuando Felix Rosenqvist dejó el conjunto y firmó por Arrow McLaren a finales de aquel curso, el barcelonés se convirtió en el candidato a sustituirlo, y esa decisión de ficharlo reportó beneficios de manera inmediata tras ganar en su estreno en Barber Motorsports Park, y hacerlo tras defenderse de leyendas como Will Power y Scott Dixon dejó un mejor sabor de boca.

Fue casi intocable en su camino hacia su primer título, con tres victorias y ocho podios, y después llegó la temporada 2022, con el drama contractual que sigue perdurando hasta nuestros días. En medio de la defensa sin éxito de su corona, a pesar de que sumó un triunfo y seis podios, acabó en una situación muy confusa el 27 de julio, cuando el Chip Ganassi Racing anunció una extensión de su contrato, pero él mismo lo desmintió a través de las redes sociales, a la vez que confirmó el acuerdo con McLaren Racing para el siguiente año.

Los británicos indicaron minutos después su aterrizaje en la escudería, sin confirmar si pilotaría para Arrow McLaren o si lo llevarían a la senda de la Fórmula 1, y todo desembocó en Chip Ganassi demandando a su propio empleado, a pesar de que continuaron compitiendo juntos. A mediados de septiembre se llegó a un acuerdo entre todas las partes que permitía a Alex Palou seguir donde estaba, mientras que conseguía un papel de reserva con los de Woking en el Gran Circo, y pudo probar el MCL35 antes de un compromiso a tiempo completo en el campeonato estadounidense.

Sin embargo, todo se rompió en agosto de 2023, después de que el español decidiera rescindir su contrato con McLaren y firmar una extensión de tres campañas con su actual conjunto. Las consecuencias de ello llevaron a los de papaya a demandar al piloto por unos 23 millones de dólares, cifra que se elevó desde entonces hasta los 30 millones, para recuperar unos costes que incluían pruebas, búsqueda de un sustituto e incluso un salario por adelantado de 400.000 dólares, entre otras cosas.

La idea del catalán para romper el contrato se produjo a raíz de que tan solo tendría un papel de reserva en la Fórmula 1, ya que Lando Norris y Oscar Piastri estaban atados en el conjunto inglés hasta al menos 2025, y su preferencia también era permanecer en la IndyCar.

Tras gestionar el desgaste mental y emocional de la demanda, salió para registrar una de las temporadas más dominantes en la historia de la categoría norteamericana, con cinco victorias y diez podios, además de que se aseguró el título en la penúltima ronda en Portland, algo que no se lograba desde que Sébastien Bourdais lo hiciera en 2007.

Aunque 2024 no fue tan bueno, se llevó dos triunfos y seis podios para conseguir la Astor Cup, además de que venció en la carrera de exhibición que no daba puntos del Desafío del Millón de dólares en The Thermal Club. Con todo ello, Alex Palou se suma a la lista para ser uno de los trece pilotos que consiguieron tres o más campeonatos, y también es el séptimo en conquistar tres coronas en un periodo de cuatro años, además de ser el primero en repetir desde que Dario Franchitti ganara tres consecutivos entre 2009 y 2011.

Estadísticas generales de Alex Palou en la IndyCar

AÑO CARRERAS VICTORIAS PODIOS POLE POSITION VUELTAS VUELTAS LIDERADAS POSICIÓN EN EL CAMPEONATO 2020 14/14 0 1 0 1581 1 16 2021 16/16 3 8 1 1710 137 1 2022 17/17 1 6 0 2246 173 5 2023 17/17 5 10 2 2258 379 1 2024 17/17 2 6 3 2446 263 1

Y con 27 años, 5 meses y 14 días, se convirtió en el segundo más joven en llegar a los tres títulos en la IndyCar, tan solo por detrás de Sam Hornish Jr., que en 2006 lo logró con 27 años, 2 meses y 8 días. Aunque no se trata de una comparación directa debido a lo mucho que cambió el calendario en las dos últimas décadas, fue campeón sin ganar en un óvalo, y todas las veces que subió a lo más alto del podio fueron en circuitos urbanos o ruteros.

Sin embargo, quizá la hazaña más importante hasta ahora es cómo logró hacerse una figura tan importante en solo un lustro. Alex Palou solo participó en 81 pruebas, pero pudo ganar en el 13,58% de ellas, además de tener un 38,27% de efectividad en el podio, y sin llegar al centenar hasta 2026, queda por ver dónde dejará el listón.

Aproximadamente una hora después de que consiguiera su tercer campeonato en Nashville, le preguntaron a Chip Ganassi sobre si alguien se podría comparar al español: "Uno quiere hacer las comparaciones obvias, pero no sé si se puede. A su edad hace lo que hace, tiene la experiencia que tiene, especialmente en una categoría como esta ahora con algunos óvalos, algunos no son maestros en ese tipo de pistas, hay mejores allí, así que ahora es un campeonato interesante".

"Tener a alguien como Alex [Palou] en tu equipo, con tres títulos en cuatro años, no sé cuántos tienen tres campeonatos, no muchos, pero su nombre debe estar entre la conversación de los grandes pilotos, está sin duda en la lista", admitió el propietario del equipo.

Además, no dudó en admitir que el catalán superó sus expectativas. Cuando se unió al conjunto, Scott Dixon se hizo con su sexta corona, pero desde que ambos son compañeros, no pudo sumar más: "No tenía ni idea de cómo iban a ser tres de los siguientes cuatro años. Si te dijera que tenía otra expectativa, te estaría mintiendo, no tenía ni idea de que sería tan divertido y tendría tanto éxito".

Nosotros tampoco, Chip.

