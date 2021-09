Chip Ganassi se deshace en elogios a Palou tras su título

Alex Palou entró en la historia de la IndyCar este domingo, la competición de monoplazas por antonomasia en EE UU y en la que de las últimas 10 temporadas, solo en tres se ha proclamado campeón un piloto local.

El equipo Chip Ganassi, algo así como el Ferrari del campeonato, apostó por él a finales de 2020, tras su primera temporada en la categoría con Dale Coyne, y a las primeras de cambio ha obtenido sus frutos, después de que el español acabara segundo en las 500 millas de Indianápolis de esta temporada.

"Estáis viendo a un joven que va a establecer muchos nuevos récords en este negocio y ya está empezando. ¡Qué gran año hemos tenido!, y tengo que ser sincero, nos ha sorprendido desde que entró por la puerta y con el trabajo que ha hecho. Me quito el sombrero [ante él]", fueron las primeras palabras del dueño del equipo, Chip Ganassi.

La estructura estadounidense ha sumado ya, con el de Palou, 14 títulos en la categoría, y cuenta con una experiencia sin igual desde que se estrenase en 1990 en la entonces CART / Champ Car.

"Es lo más grande que puede haber", dijo Ganassi, que ha visto a Palou acumular tres victorias y otros cinco podios en su primer año en la escudería. "Han sido unos años de sequía con el coche #10. Vuelvo a pensar en Dario [Franchitti] y Dan Wheldon en el #10, en todos los éxitos que tuvieron. Desgraciadamente, por una u otra razón, no hemos encontrado esa combinación adecuada durante algunos años...".

"Los campeonatos se ganan con mucho trabajo duro, con mucha gente que hace muchos sacrificios que no son obvios a simple vista o que se pierden y que nunca reciben la cobertura mediática durante las noches de invierno en Indianápolis, con frío y oscuridad y nieve. Los chicos están trabajando en sus ordenadores o en sus coches, mejorándolos un poco, preparándose para el comienzo de la temporada o para las 500 millas de Indianápolis. Ahí es donde se ganan los campeonatos".

"Hay un montón de gente en Indianápolis que estoy seguro de que ahora mismo tiene una gran sonrisa en la cara. Están en nuestra fábrica, familiares que no pueden estar aquí con sus cónyuges, novios o novias. Es un placer representar a esas personas. Eso es lo que hace que este campeonato sea especial".

Ganassi recordó la primera prueba de Palou con el equipo en Barber Motorsports Park, al final de su temporada de novato en Dale Coyne Racing, en la que consiguió un solo podio.

"Los cuatro coches estaban allí, y él terminó siendo el más rápido", dijo Ganassi. "Nos quedamos en plan: '¡Dios!'. Pero estábamos probando muchas cosas. Nunca se sabe realmente en un test en un día particular, la hora del día, los neumáticos, lo que sea... siempre se encuentra alguna racionalización de por qué un tipo era rápido o no. Creo que nos lo tomamos con humor".

"Luego, por supuesto, llegamos a la carrera y fue el más rápido en los entrenamientos. Dijimos, vale, estupendo, eso está bien, pero tenemos la clasificación, una carrera, mucho talento en el paddock. Entonces fue, por supuesto, el más rápido [de los coches Ganassi] en la clasificación, y luego ganó la carrera. Tuvo a Will Power y a Scott Dixon respirando en su nuca todo el día. Allí demostró que podía soportar la presión. Podía ganar. No se equivocó en toda la carrera".

Ganassi también quiso dejar claro que lo que más le ha sorprendido de Palou es su constancia durante toda la temporada con solo 24 años.

"Al principio de la temporada, no sabes si un joven como él tiene poder de seguir así toda la temporada o se cansa en junio o julio o algo así. Siempre he dicho que conducir un IndyCar... la parte de conducción real no es dura, los viajes no son demasiado duros, las pruebas no son malas, el trabajo de los patrocinadores alrededor de nuestro equipo no es duro. Pero por alguna razón, cuando lo juntas todo, es difícil. Él fue capaz de juntar todo eso y aún tener más en la reserva", aclaró.

Ganassi también reconoció la importancia del año de Palou en la Súper Fórmula, en la que fue Novato del Año pero se quedó a las puertas del título.

"Obviamente, su programa de aprendizaje en las carreras más recientes fue en Japón", dijo Ganassi. "Creo que trae mucho de ese tipo de mentalidad japonesa al equipo, que muchos de nosotros encontramos refrescante. Siendo un equipo Honda y estando con ellos durante muchos años, muchas victorias, trajo una cierta fortaleza que yo diría que se ve en esa parte del mundo", añadió.

"Creo que con él tiene una buena gestión a su alrededor. Se nos acercó un amigo de nuestro equipo y un amigo suyo, un tipo llamado Roger Yasukawa, que nos dijo: 'Tenéis que echar un vistazo a este chico'. Así es como empezó todo".

Cuando se le preguntó si Palou le recordaba a alguno de los antiguos alumnos del equipo, Ganassi se esforzó por establecer una comparación antes de decir: "Se parece mucho a Dixon. No tiene muchas capas. Simplemente está centrado. Sí, se parece mucho a Dixon".

Y sobre si Palou tiene algún defecto, Chip respondió: "Esa es una buena pregunta. No estoy seguro de tener una buena respuesta. Tendré que pensarlo un poco. No, me gusta todo de él como piloto... Seguiré las palabras de Dixon ahora mismo y diré que es bastante completo tal y como es".

Ganassi coincidió en que uno de los momentos más destacados de Palou fue su recuperación del accidente durante los entrenamientos en Indy.

"Cuando te golpeas contra el muro a 215 millas/hora o lo que sea, 220 en Indy... no te sorprende que un tipo se suba al día siguiente y vaya a 210 después de haber ido a 220, 225... Eso puede ralentizarte un poco. Me sorprendió mucho que no le afectara demasiado. Nos sorprendió a todos. Volvió a ser rápido cuando se subió al coche. Eso nos sorprendió mucho", concluyó.