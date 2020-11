Buenas sensaciones en el debut de Palou con Ganassi

Menos de diez días después del desenlace del campeonato que coronó a Scott Dixon como campeón de la IndyCar 2020 en St Pete, la IndyCar celebró una jornada de test en el Barber Motorsports Park, donde se estrenaron varias caras con sus nuevos colores.

Alex Palou y Felix Rosenqvist disputaron su primera prueba con sus nuevos equipos (Chip Ganassi Racing-Honda y Arrow McLaren SP-Chevrolet, respectivamente), y la leyenda de NASCAR Jimmie Johnson ejercía de novato de IndyCar junto al campeón de Fórmula E, Antonio Felix da Costa.

VeeKay dio una vuelta de 65.6148 segundos al circuito de 2.38 millas para superar a Colton Herta, de Andretti Autorsport, por 0.1236s.

En una prueba en la que los 15 primeros coches rompieron extraoficialmente el récord de vuelta de clasificación (de 66.6001 segundos) que estableció Sébastien Bourdais, Patricio O’Ward, de Arrow McLaren SP, fue el tercero más rápido con una marca de 65.9, una décima más que Alexander Rossi, de Andretti Autosport, y Jack Harvey, de Meyer Shank Racing.

En su primera prueba con Chip Ganassi Racing, el gran debutante de 2020, Alex Palou fue 11º, sólo una décima más lento que el más rápido del equipo, Marcus Ericsson, mientras que el piloto al que reemplazó, Felix Rosenqvist, detuvo el crono en 66.5 segundos en su debut con McLaren.

El actual campeón de Fórmula E y dos veces ganador del Gran Premio de Macao, Antonio Felix da Costa, disfrutó de su primera experiencia en IndyCar, como único representante de Rahal Letterman Lanigan Racing. El portugués de 29 años acabó 12°, superando a los cuatro pilotos de Penske y siendo el tercer piloto más activo, con 75 vueltas.

"Siempre he sido fan de la IndyCar, me divierto mucho viendo las carreras por la televisión", dijo Da Costa a Motorsport.com. “Así que siempre he querido venir aquí. Y después de esta prueba, vuelvo a casa con más curiosidad por probar esto en una carrera. Así que obvio, me gustaría hacerlo".

"Obviamente estoy comprometido con la Fórmula E en este momento y la nueva temporada comienza en enero. Pero es tan fácil volar por todo el mundo que estoy seguro de que si queremos podríamos idear algo".

La estrella de NASCAR, Jimmie Johnson, cuyo coche puedes ver sobre estas palabras, dio 100 vueltas y se quedó a 2.8 segundos del mejor tiempo y a solo 1.3 segundos del siguiente más lento.

Varios equipos de IndyCar viajarán a Laguna Seca para la última prueba del año, que será el 10 de noviembre.