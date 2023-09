Ganassi confirma que Palou "estará en nuestro coche" en 2024

Alex Palou, que este domingo se proclamó bicampeón de la IndyCar tras ganar la carrera en Portland, está siendo llevado ante el Tribunal Superior del Reino Unido por la conocida disputa contractual abierta con McLaren, tras haber dado un aparente giro de 180 grados sobre su anterior decisión de cambiar de equipo para la temporada 2024.

Fue esa misma decisión la que en 2022 llevó a Ganassi a emprender acciones legales contra su propio piloto, que se acabaron resolviendo gracias a una mediación que le permitió permanecer con CGR, pero también hacer test y entrenamientos de Fórmula 1 con McLaren.

En declaraciones tras la consecución del título del de Sant Antoni de Vilamajor, Ganassi, que no suele hacer declaraciones sobre contratos de pilotos, dijo a la NBC, la televisión estadounidense: "Alex Palou va a estar en nuestro coche [en 2024], te lo puedo decir, seguro".

Ganassi también reveló que Palou le había dicho antes de la carrera que conseguiría la corona con una victoria, aunque salía quinto en la parrilla.

"Sin duda es especial", dijo. "Nos dimos cuenta de eso en su primer fin de semana, su primera victoria con nosotros en Barber [cuando ganó en su debut con el equipo en el arranque de la temporada 2021]".

"Forma parte de nuestro equipo, no podríamos estar más contentos por ello. Le gusta ganar, estar delante. Le dije antes de la salida: 'Oye, vamos a acabar con esto hoy', y me miró y me dijo: 'Voy a acabar con una victoria'. Le dije: 'Vale, genial'. Hoy ha sido él quien ha dado el golpe", comentó.

Palou, de 26 años, logró la novena victoria de su trayectoria en la IndyCar, en sus cuatro temporadas en la categoría, y ya no puede ser alcanzado en la clasificación por su compañero de equipo, el seis veces campeón Scott Dixon.

"Ha sido un fin de semana increíble en general, teníamos un coche muy rápido y sólo teníamos que ir a por ellos", dijo Palou. "Hemos corrido como lo hemos hecho toda la temporada. Hoy todo ha funcionado a la perfección".

"Estoy muy orgulloso de haber ganado y del segundo campeonato. Echamos de menos a Barry [Wanser, su estratega y ejecutivo del equipo, de baja por una cirugía para tratar un cáncer], hizo un trabajo increíble".

"Nunca pensé que sería bicampeón de la IndyCar, es increíble, como un sueño. No puedo dejar de pensar en nuestros chicos, me dieron todas las herramientas que necesitaba para ganar", finalizó el español.

Las declaraciones completas de Alex Palou: Alex Palou: "Decir que soy bicampeón de IndyCar es algo increíble"