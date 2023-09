Alex Palou se proclama bicampeón de la IndyCar ganando en Portland

Alex Palou ya es bicampeón de la IndyCar. Con una auténtica exhibición para ganar en la carrera de Portland, la penúltima de la temporada, el piloto español ha doblegado a su compañero, Scott Dixon, que ha quedado tercero, y ha cerrado una temporada de ensueño, de las más dominantes que se recuerdan en la historia del campeonato, para alzarse con su segunda corona tras la que consiguió en 2021.

El piloto de Chip Ganassi Racing se ha convertido así en el primero que se lleva el título de la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos desde el desaparecido Dan Wheldon, en 2005, tras una campaña en la que ha conseguido cinco victorias con esta de Portland, nueve podios y dos poles.

Con 74 tantos de ventaja en la general, a Palou le valía con subirse al podio en el Portland International Raceway. Pero Alex ya avisó en la salida: quería ganar. Y lo hizo dando una auténtica masterclass al volante de su monoplaza, con una brutal salida en la que se puso tercero, una gran estrategia que le dejó líder, y un fantástico ritmo que le hizo mantener la victoria, a pesar de una bandera amarilla final..

Resumen de la carrera de Portland de la IndyCar 2023

La mayoría de pilotos optaron por salir con gomas duras, incluido Alex Palou. Con el blando salieron los tres primeros, Graham Rahal, Scott McLaughlin y Colton Herta, además de Callum Ilott, Alexander Rossi, Marcus Ericsson, Rinus VeeKay, Marcus Armstrong, Kyle Kirkwood, Juri Vips, Devlin DeFrancesco, Sting Ray Robb y Ryan Hunter-Reay.

En la salida, Rahal mantuvo la pole sobre McLaughlin, y el mejor fue, sin duda, Alex Palou. El catalán realizó un fantástico exterior a Dixon y a Colton Herta en la curva 2 para ponerse tercero, buscando la victoria de carera. Quien tuvo problemas fue Romain Grosjean, quedando con problemas en la suspensión tras tocarse con Ilott, lo que le obligó a volver a boxes.

Y los incidentes siguieron después. En la vuelta 3, Will Power se fue largo en una curva en plena pelea con Alexander Rossi. El de Penske acabó en la hierba y el coche se le caló, provocando la primera bandera amarilla de la carrera. Los comisarios pudieron sacarle, pero con una vuelta perdida. Algunos pilotos, como Kirkwood o Malukas, aprovecharon la coyuntura y realizaron su primera parada.

La carrera se reanudó en el séptimo giro. Palou intentó presionar a McLaughlin, pero todo se mantuvo igual por delante, y Herta aprovechó para pegarse al #10 de CGR. Detrás Power se mantuvo con vuelta perdida, y Grosjean pudo volver a la pista en la vuelta 12.

La tranquilidad se mantuvo y Rahal consiguió un colchón de dos segundos pasada la vuelta 15, con Palou tercero a 3 segundos, pero también con 3 sobre Herta, a quien dejó atrás. Dixon estaba justo detrás del de Andretti Autosport, a medio segundo. Así fue hasta la vuelta 19, cuando Herta, Rossi o Ericsson abrieron la ventana de paradas para quitarse las gomas blandas.

Pero Colton Herta no escaparía a los problemas, ya que corrió demasiado en su parada y fue sancionado con un Drive Through, reduciéndose mucho sus opciones y dando una posición extra a Dixon. Pero Palou no se quedaría atrás y, haciendo funcionar los compuestos duros, pasó a McLaughlin, que aprovechó para quitarse los blandos.

En la vuelta 22 también tuvo que parar Graham Rahal para defenderse del 'undercut' de McLaughlin, que contuvo, dándole el liderato virtual a Palou por tres segundos sobre Dixon. El español exhibió un gran ritmo con el duro, que solo se vio parado al encontrarse con algún piloto doblado, aunque cuando le superó volvió a rodar por debajo del minuto para meterle más tiempo a Dixon.

Llegando a la vuelta 30, Patricio O'Ward y Felix Rosenqvist abrieron la veda para quitarse los duros, con el #6 ganándole la posición. Después fue el turno de Palou para poner el blando, consiguiendo además el 'overcut' a Rahal y Dixon, saliendo delante de ellos. Y tras el español entró su rival, Scott Dixon que salió detrás de él, a 6 segundos, aunque el neozelandés montó los duros y se guardó los blandos para más tarde.

Una vez que entraron todos, tras el trío de CGR quedaron Rosenqvist, O'Ward, Kirkwood, Rahal, Newgarden, McLaughlin, Ericsson y VeeKay, con el español, el mexicano y Josef con blandos. De hecho, el comando que le dieron a Palou desde los boxes fue el de cuidar los neumáticos, para alargar su parada lo máximo posible.

Así, Palou redujo el ritmo y Dixon pasó a apretar, empezando a recortar su distancia progresivamente. Así, llegando al giro 48, el #9 rompió la barrera del segundo sobre un Palou que estaba lidiando con Robb, a quien tenía que doblar.

Alex aprovechó la coyuntura para realizar entonces su segunda parada y quitarse al fin los neumáticos blandos. El español salió noveno, y tras una preciosa defensa consiguió aguantar la plaza sobre Helio Castroneves. La maniobra fue investigada por Dirección de Carrera, pero los comisarios consideraron que no era merecedora de sanción. Así, consiguió tener ocho segundos de aire limpio con Marcus Armstrong.

En las vueltas siguientes continuaron las paradas. O'Ward quedó tras Palou una vez que se quitó el blando, mientras que Rahal aguantó delante de McLaughlin, aunque el neozelandés también perdió la plaza con un agresivo Alexander Rossi. Sin embargo, le devolvió la pasada vueltas después.

Delante, el esperado momento de la parada de Dixon llegó en la vuelta 60, y a Palou le salió la estrategia. El español salió líder con 9 segundos de diferencia sobre su rival por el título, y rodando más rápido con los duros, dando cuenta de su exhibición a falta de la última parada.

El barcelonés llegó a tener más de 10 segundos de colchón. Pasada la vuelta 70 Dixon empezó a recortar tiempo, pero Alex, que estaba luchando con los doblados, aún tenía bastante margen. Con 7 de ventaja y empezando el giro 80, Palou optó por realizar su última parada.

El español salió sexto y con los duros, aunque detrás de Robb, a quien tenía que volver a doblar. Dos vueltas después realizó su detención Scott Dixon, saliendo detrás de Palou por más de 5 segundos de diferencia, aunque después también le adelantó Malukas, que tenía que entrar.

Una vez que lo hizo solo quedaba Rosenqvist, primero, por parar... Justo cuando Agustín Canapino se fue fuera tras entrar muy pasado. El argentino se quedó parado en la hierba, y Dirección de Carrera esperó a que entrara el de McLaren para enseñar la bandera amarilla, en la vuelta 85.

Tras ello, Palou quedó líder sobre el #6, con blandos, y Dixon, que perdió una plaza. O'Ward, Newgarden, VeeKay, McLaughlin, Ericsson, Rossi y Herta se mantuvieron en el top 10.

Así, la carrera se reanudó en la vuelta 89. Palou realizó una resalida prodigiosa para mantener la primera posición sobre el sueco, consiguiendo unos primeros metros tranquilos. El español consiguió un segundo de ventaja, mientras que detrás hubo problemas para pilotos como Alexander Rossi, tocando por detrás a Marcus Ericsson, o Callum Ilott.

Pero por delante, Palou ya iba a lo suyo. A 15 vueltas del final su diferencia estaba ya cerca de los dos segundos, con Rosenqvist degradando cada vez más los neumáticos.

Todo se mantuvo igual, y el español solo tuvo que ir gestionando su ventaja y dejar pasar las vueltas para acabar cruzando la línea de meta en primera posición, sobre Rosenqvist y Dixon, y alcanzar su segundo campeonato en la IndyCar de manera magistral.

Resultados de la carrera de Portland de la IndyCar 2023