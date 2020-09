Palou: "Voy a intentar ganar la Indy 500"

Alex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) es uno de los nombres de las 500 millas de Indianápolis 2020, después de su sorprendente clasificación del sábado pasado y su participación en el Fast Nine, reservado para los 9 más rápidos.

El joven español, debutante este año en la IndyCar y en la mítica prueba de Indiana, roza las nubes estos días previos a la 104ª edición de una de las pruebas legendarias del mundo del motor. Aun así, no se conforma. Quiere más.

Palou, que vivió una odisea para volver a entrar en EE UU después de que se levantasen las medidas de confinamiento en España por la COVID-19, saborea lo que ser un rookie al otro lado del Atlántico y estar en una posición privilegiada para las 200 vueltas al óvalo del domingo 23 de agosto (20.30 en Movistar + F1 y Vamos).

“Estoy súper contento. Nunca había pensado que podría estar en IndyCar y mucho menos en las 500 millas, ya que es una de las carreras de automovilismo más importantes que existe, si no la que más. Se ve reflejado en que hay muchos pilotos grandes, ya no solo un dos veces campeón del mundo de F1, si no también otros, como Castroneves, que con 45 años y 3 victorias aquí quiere seguir ganando esta carrera. Desde el primer día que fui a la sede del equipo pude ver que esta carrera para ellos es todo. Pero nunca habría imaginado siquiera el poder estar en competiciones como esta", reconoce en conversación con Motorsport.com.

"Desde fuera puede parecer que solo demos vueltas en círculos, que es verdad, pero es que son a 380 km/h de media. En clasificación acariciamos los 400 km/h y el riesgo es súper alto. Para ganar media milla por hora de velocidad te la tienes que jugar mucho. La clave es tener un muy buen coche y asumir muchos riesgos sin perderlo".

Riesgos son los que asumió Palou el domingo pasado en el Fast Nine, cuando su weight jacker le falló a la hora de la verdad. Este sistema permite aumentar la velocidad punta en recta y la carga en las curvas, modificándolo desde el volante.

"Fue una pena enorme, porque el coche era para hacer la pole. Nos fuimos a casa con la vuelta más rápida en clasificación en mi primera vuelta y eso que el weight jacker ya no funcionaba. Es una pena porque nunca sabes lo que puede pasar, si salimos en otro momento otra vez con el mismo coche a lo mejor ya no está para hacer la pole. Pero bueno, aún yendo mal con problemas salir 7º en mis primeras Indy 500 es una locura", reconoce.

"Lo utilizamos algunos pilotos para reducir drag en la recta y funciona como un DRS, pero en lugar de abrir el alerón trasero, baja la altura trasera del coche. Justo antes de la curva lo volvemos a subir para que tengamos la altura correcta y la carga aerodinámica adecuada. En la primera vuelta se me quedó abajo, enganchado y las curvas no las podía hacer a fondo ni como las tenía que hacer. Tuve que levantar un montón, porque me iba contra el muro".

Palou deja claro que se siente "seguro" dentro de la burbuja que la IndyCar ha preparado para este evento, que se celebrará sin espectadores después de los cambios de planes de última hora. Eso sí, eso le permite relacionarse menos con otros pilotos.

Pero el español tiene claro su objetivo y está preparado para luchar por él este domingo.

"Ahora saliendo séptimos... la verdad es que si en algunas carreras no es importante la posición de salida, aquí es en la que menos, sin duda, aunque siempre ayuda. Pero tenemos uno de los mejores coches, yo creo, y podremos luchar", advierte.

"No sé hasta qué punto, pero podremos estar ahí. Los pitstops van a jugar un papel fundamental en esta carrera porque adelantar es difícil. Tengo muchas ganas y creo que tenemos que ir a por todas, obviamente vamos a intentar ganar, pero también hay que pensar en acabar a carrera, coger experiencia y estar en ese top 10 durante todas las vueltas. Luego, en las últimas 20 puede pasar de todo".

"Todos me dicen que es una carrera donde no puedes venir con muchas expectativas, porque hay veces que todo sale súper bien y o tras que al revés. Es una carrera loca donde todo puede pasar y no hace falta ser el más rápido. Pero tenemos que hacer nuestra carrera, paso a paso. El objetivo primero es ser el mejor debutante, que es un título por sí mismo, y luego un top 10 sabría a gloria, porque aquí hay pilotos muy grandes. Sería la leche".

Las fotos de Alex Palou en las 500 millas de Indianápolis 2020

Haz click sobre las fotos luego sobre el 'play' para que se reproduzcan todas