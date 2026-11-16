FIA F2

Tsolov no quiere luchar por el título sin Cámara: "Me gustaría que siguiera en F2"

Tsolov espera que Cámara siga en la Fórmula 2, pero entiende que priorice la F1. Su decisión puede cambiar la lucha por el título en las dos últimas citas.

Juanjo Sáez

Publicado: 16 nov 2026, 16:05

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Rafael Cámara, Invicta Racing, Tasanapol Inthraphuvasak, ART Grand Prix, Nikola Tsolov, Campos Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La llegada de Rafael Cámara a la Fórmula 1 ha abierto un escenario inesperado en la lucha por el título de Fórmula 2. El brasileño, que debutó con Haas en el Gran Premio de Brasil sustituyendo a Esteban Ocon, se encuentra ante una decisión que podría cambiar por completo el desenlace del campeonato: continuar en la categoría reina o regresar a Fórmula 2 para defender su liderato en las dos últimas citas de la temporada.

Cámara afrontó un estreno complicado en Interlagos, marcado por la lluvia, en el que terminó en la vigésima y última posición, a dos vueltas del ganador. Sin embargo, su futuro inmediato podría seguir ligado a Haas, ya que el equipo estadounidense tiene previsto incorporarlo a su alineación titular en 2027 y estudia sus opciones para las últimas carreras de este año, para las que ya no cuenta con Ocon.

El problema es que el brasileño no llega a este tramo final de la temporada de Fórmula 2 como un piloto cualquiera. Es el líder del campeonato, con siete puntos de ventaja sobre Nikola Tsolov y 18 respecto a Alex Dunne, tercero. Por tanto, si corriese las carreras de Qatar y Abu Dhabi prácticamente se descartaría en la lucha por el título de la F2.

Una situación que no pasa desapercibida para sus rivales. Nikola Tsolov, precisamente el principal perseguidor de Cámara, reconoció en declaraciones a Motorsport.com que también se plantea qué decisión tomaría él si estuviera en la misma situación.

"Estoy seguro de que, al igual que él analiza su propia situación, yo también evalúo la mía. No sé qué pasará, pero seguiré mi camino", explicó el piloto búlgaro.

Tsolov no ocultó que preferiría que Cámara continuase en la competición hasta el final, para que los tres pudieran resolver la lucha por el título en la pista. Sin embargo, también entiende que la oportunidad de acumular experiencia en F1 es demasiado importante como para rechazarla, sobre todo teniendo en cuenta que en 2027 dará el salto definitivo como piloto titular a tiempo completo.

"Me gustaría que hasta finales de año hubiera una bonita rivalidad entre él, Dunne y yo. Por otro lado, también me pregunto: '¿Qué haría yo si estuviera en su lugar?'", reconoció.

Y añadió: "Creo que adquirir experiencia en la Fórmula 1 es más importante porque, al fin y al cabo, en cierto modo ese es el objetivo de todos nosotros. Pero, por otro lado, personalmente me gustaría que Cámara siguiera compitiendo en la F2".

Por ahora, el futuro de Cámara para las dos últimas carreras sigue sin estar definido. Si bien ya ha sido confirmado para correr con Haas en Las Vegas, el equipo americano guarda en la recámara la opción de Ryo Hirakawa para Qatar y Abu Dhabi si fuese necesario, en caso de que Cámara decida luchar por el título de la F2.

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