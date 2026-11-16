Fórmula 1 GP de Las Vegas

Cámara repite con Haas F1 en Las Vegas; Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire

Haas confirma que Câmara repetirá en Las Vegas junto a Bearman, pero el brasileño aún debe decidir entre seguir en F1 o luchar por el título de Fórmula 2.

Juanjo Sáez

Editado: 16 nov 2026, 8:32

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Rafael Cámara, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Cámara volverá a subirse al Haas F1 en el Gran Premio de Las Vegas 2026. El equipo estadounidense ha confirmado oficialmente este lunes que el brasileño volverá a ocupar uno de sus monoplazas junto a Oliver Bearman, después de su debut en la Fórmula 1 en Interlagos.

Aunque inicialmente Haas solo había anunciado la participación de Câmara en el Gran Premio de Brasil, donde sustituyó a Esteban Ocon, el equipo ha decidido darle una segunda oportunidad en Las Vegas. El joven piloto, que formará parte de la alineación titular de la escudería en 2027, tendrá así un nuevo fin de semana para continuar acumulando experiencia en la categoría reina.

Su estreno en Interlagos llegó en unas condiciones especialmente complicadas, pero dejó buenas sensaciones dentro del equipo. Así lo destacó Ayao Komatsu, jefe de Haas, que quiso poner en valor el rendimiento del brasileño en su primera aparición en un Gran Premio.

"En Brasil, nuestra nueva incorporación para 2027, Rafa Câmara, debutó en condiciones extremadamente difíciles y nos demostró a nosotros y al mundo entero por qué lo hemos fichado para 2027", señaló Komatsu. "Estamos deseando dar continuidad a esta trayectoria en su segundo fin de semana de carrera con nosotros".

El propio Câmara también se mostró satisfecho con la oportunidad de volver a subirse al monoplaza. El brasileño terminó último en Interlagos, a dos vueltas del ganador, pero considera que aquella experiencia le permitirá afrontar con más herramientas su segunda participación.

"Brasil fue una buena experiencia de aprendizaje, y ahora se trata de aprovecharla para mejorar paso a paso y sacar el máximo partido a cada sesión", explicó. "El circuito es nuevo para mí, así que hay mucho que aprender, pero daré lo mejor de mí para seguir mejorando a lo largo de todo el fin de semana".

La incógnita de Cámara para las dos últimas carreras

La confirmación de Haas para Las Vegas no despeja todavía las dudas sobre el futuro inmediato del brasileño en las dos últimas citas del calendario, Qatar y Abu Dabi. En ambos grandes premios, la Fórmula 2 comparte escenario con la F1, por lo que Câmara tendrá que decidir en qué categoría quiere competir.

La elección no es menor. El piloto de la academia de Ferrari llega a las dos últimas rondas de Fórmula 2 como líder del campeonato, por delante de Nikola Tsolov, protegido de Red Bull. Si optase por continuar con Haas en la categoría reina, tendría que renunciar a sus opciones de luchar por el título de F2.

En caso de regresar a la categoría de plata a partir de Qatar, Ryo Hirakawa podría volver a estar disponible para Haas. El japonés ya tuvo su oportunidad de debutar en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, donde consiguió terminar décimo y sumar un punto para el campeonato de constructores.

En Las Vegas, Hirakawa también estará presente, aunque únicamente durante los entrenamientos libres del viernes. El piloto japonés ocupará el asiento de Oliver Bearman en la primera sesión de libres, mientras que Câmara volverá a disponer de un fin de semana completo para seguir adaptándose a la Fórmula 1.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Vowles explica por qué el revés de Williams en 2026 es incluso positivo

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Juanjo Sáez





El ultimátum del entorno de Verstappen y cómo Red Bull sacrificó a Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



17 h



El ultimátum del entorno de Verstappen y cómo Red Bull sacrificó a Pérez





Button se rinde a Alonso y destaca lo que le hace diferente al resto de pilotos de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



19 h



Button se rinde a Alonso y destaca lo que le hace diferente al resto de pilotos de F1





¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?

Más de

Rafael Cámara





Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!





La desconocida regla de la F1 que podría obligar a Haas a recurrir a Hirakawa



Fórmula 1



Fórmula 1 4 d



La desconocida regla de la F1 que podría obligar a Haas a recurrir a Hirakawa





Ocon vuelve a pronunciarse: "Mi pasión por las carreras es más fuerte que nunca"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



Ocon vuelve a pronunciarse: "Mi pasión por las carreras es más fuerte que nunca"

Más de

Haas F1





Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?





F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Últimas noticias





Cámara repite con Haas F1 en Las Vegas; Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 min



Cámara repite con Haas F1 en Las Vegas; Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire





Qué necesita Manu González para ser campeón de Moto2 2026 en Portimao



Moto2



MOT2 Moto2



Algarve



34 min



Qué necesita Manu González para ser campeón de Moto2 2026 en Portimao





El Audi 100 C2 (1976-1982), con su motor de cinco cilindros, cumple 50 años



Coches



Auto Coches



El Audi 100 C2 (1976-1982), con su motor de cinco cilindros, cumple 50 años





Jack Miller no descarta probar otros campeonatos más allá del motociclismo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



14 h



Jack Miller no descarta probar otros campeonatos más allá del motociclismo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse