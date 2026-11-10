Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Lo que no se vio del debut de Cámara en F1: los datos que invitan al optimismo

Rafael Cámara tuvo que superar obstáculos casi imposibles en su debut en la F1: correr en casa, con un coche desconocido y en condiciones de lluvia. Aunque la carrera no salió como esperaba, su actuación dejó muchos motivos para ilusionarse.

Jake Boxall-Legge

Publicado: 10 nov 2026, 10:49

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¿Un bautismo de fuego? Más bien, un bautismo bajo el diluvio. No es que Rafael Cámara tuviera sobre sus hombros las esperanzas de todo un país, pero la presión de debutar en la Fórmula 1 se vio multiplicada por la pasión de los aficionados brasileños que llenaban las gradas de Interlagos.

Cámara, por supuesto, esperaba que el fin de semana transcurriera sin lluvia y le permitiera aprender los entresijos de la categoría en unas condiciones meteorológicas relativamente favorables. Y, en cierto modo, pudo disfrutar de unas sesiones de entrenamientos prácticamente sin interrupciones, en las que fue ganando confianza al volante del Haas F1 durante su primera experiencia prolongada con un monoplaza de Fórmula 1 de 2026.

Sin embargo, cuando comenzó la clasificación, su peor pesadilla se hizo realidad en forma de un típico diluvio de Sao Paulo. Todo lo aprendido durante el día y medio anterior había quedado prácticamente obsoleto: tendría que improvisar en un terreno completamente desconocido.

No sorprendió que las cosas no salieran según lo previsto en la clasificación: un trompo en la Q1 y un accidente en la Q2. Aun así, el brasileño consiguió dejar una buena impresión pese a esos contratiempos. Su capacidad para recuperar el control del coche tras el trompo fue impresionante, y casi un pequeño milagro que no terminara contra el muro. Reponerse de un momento tan complicado y recuperar la confianza suficiente para acceder a la Q2 fue otra demostración de que no le faltaba talento.

La curva de Junção resultó complicada incluso para los pilotos más veteranos, por no hablar de los debutantes. Tanto Carlos Sainz como Oscar Piastri se habían salido de pista allí, después de que el freno motor no respondiera de la manera esperada en aquellas condiciones. Para Cámara, que quizá llegó a la curva 12 con demasiada velocidad, el desenlace fue bastante más desafortunado, ya que no pudo evitar que su coche acabara contra las protecciones. Pese a todo, había conseguido clasificarse 13º, una posición que posteriormente se convertiría en la 11ª de la parrilla de salida.

La carrera, sin embargo, tampoco fue precisamente sencilla, y Cámara era consciente de ello. Después de perder numerosas posiciones en la salida, el brasileño prácticamente tuvo que resignarse a rodar en la parte trasera del pelotón y aprender a desenvolverse en unas condiciones extremadamente cambiantes. Su ritmo inicial con los neumáticos intermedios estuvo bastante lejos del de Oliver Bearman, algo que volvió a repetirse en la parte final, cuando la lluvia regresó para empapar el circuito durante las últimas diez vueltas.

Aun así, Cámara tiene muchos motivos para quedarse con lo positivo de su debut con Haas. No fue el estreno soñado ante su público, ni tampoco una carrera que terminara con puntos, como sí sucedió con Ryo Hirakawa en México. Pero el piloto de Pernambuco tendrá tiempo de sobra para conseguirlo. Es un auténtico talento y todo apunta a que el próximo año tendrá numerosas oportunidades para brillar.

En cualquier caso, hubo momentos durante el fin de semana en los que Cámara demostró que, efectivamente, está preparado para dar el salto a la F1. Y, por encima de todo, consiguió llegar a la bandera a cuadros.

Camara was thrust into incredibly difficult conditions for his debut F1 weekend

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"No fue un domingo fácil", reflexionó Cámara después de la carrera. "Cometí algunos errores que no esperaba cometer, pero fue una carrera llena de oportunidades para aprender. El lado positivo es que terminé sin daños, sin accidentes, y eso es un paso adelante respecto a ayer".

"No estoy satisfecho con el resultado de hoy. Pasó un poco de todo durante la carrera, lo que hizo que simplemente mantenerse en pista fuera realmente complicado. Así que fue un domingo de muchísimo aprendizaje y todavía hay muchas cosas que analizar y comprender".

"Creo que las banderas azules hicieron que fuera difícil encontrar un ritmo y encadenar vueltas rápidas. Me cortaban constantemente el ritmo y eso, desde luego, no ayudó. Pero cuando tenía pista libre, mi ritmo era bastante bueno en comparación con los demás. Al final, fue sobre todo una experiencia de aprendizaje. Desde luego, no fue lo que esperaba, pero aun así puedo decir que, en general, fue una semana positiva".

Las vueltas de Cámara en carrera en Brasil fueron, como era de esperar, menos constantes, pero hubo indicios más que suficientes de que puede empezar a igualar el ritmo de Bearman antes de que termine la temporada.

"Partía completamente de cero, aprendiendo todos los procedimientos, incluida la propia salida de la carrera. Toda la carrera fue como un curso intensivo: estás constantemente aprendiendo, comprendiendo y adaptándote sobre la marcha".

Pero esa es la parte complicada. Centrémonos ahora en los aspectos positivos. No hay que olvidar que, para Cámara, el fin de semana del Gran Premio de Brasil fue, en esencia, lo que debía haber sido una primera participación en los Libres 1 y que terminó convirtiéndose en un debut completo en carrera.

En principio, estaba previsto que pilotara el Ferrari, pero cuando Haas anunció oficialmente la salida de Esteban Ocon y Ryo Hirakawa no estaba disponible, ocupado en conseguir su tercer título de pilotos del WEC con Toyota en Monza, el debut de Cámara se adelantó. Ferrari, por su parte, decidió colocar a Dino Beganovic en el asiento de Leclerc durante los Libres 1.

Por tanto, la FP1 consistió simplemente en recopilar datos y conseguir que Cámara se sintiera cómodo con el VF-26, de modo que los tiempos por vuelta carecen de importancia en este caso.

Durante las simulaciones de clasificación de los Libres 2, terminó aproximadamente a medio segundo de Bearman y ocupó la 16ª posición, por delante de los dos Williams. ¿Y en los Libres 3? Cámara fue ligeramente más rápido que su compañero de equipo, aunque el británico perdió bastante tiempo en la curva 4.

Al comparar las vueltas de ambos durante la sesión del sábado, disputada alrededor del mediodía, Cámara mostró una gran solidez en el sector intermedio, aunque quizá no consiguió ejecutar a la perfección la salida de Bico de Pato (curva 10). Eso le hizo perder velocidad en el paso por Mergulho y en la aproximación a Junção.

Ambos pilotos de Haas salieron de la curva 12 prácticamente al mismo ritmo, aunque Bearman utilizó algo más de energía eléctrica en la subida para recuperar parte del tiempo perdido.

Laura Müller, antigua ingeniera de Ocon, fue la encargada de guiar a Câmara durante su debut.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Las vueltas de Cámara en carrera en Brasil fueron, como cabía esperar, menos constantes, pero hubo indicios más que suficientes de que puede empezar a igualar el ritmo de Bearman antes de que termine la temporada. Salvo un puñado de vueltas al principio de su tanda con neumáticos blandos, en las que perdió bastante tiempo mientras se recuperaba de un par de errores iniciales sobre una pista con poco agarre, su ritmo con ese compuesto fue prácticamente idéntico al de su compañero.

Una vez que consiguió asentarse, Cámara encontró su ritmo con el coche. Es cierto que, a esas alturas, ya estaba muy lejos de las posiciones delanteras, pero aquello le permitió aprender a gestionar una tanda al volante de un Fórmula 1 durante una distancia mucho mayor de la que estaba acostumbrado a recorrer en las categorías inferiores.

Bearman vs. Câmara, vueltas 18-58 (neumático blando)

Los tiempos están expresados en segundos. Una diferencia negativa indica que Cámara fue más rápido.

Vuelta

Cámara

Bearman

Diferencia

18

83.728

85.231

-1.503

19

82.345

82.389

-0.044

20

81.205

81.307

-0.102

21

79.928

80.093

-0.165

22

86.329

80.168

+6.161

23

84.031

79.691

+4.340

24

82.185

78.023

+4.162

25

80.777

78.053

+2.724

26

77.951

80.254

-2.303

27

77.957

77.706

+0.251

28

77.496

77.712

-0.216

29

77.029

77.068

-0.039

30

78.616

78.821

-0.205

31

77.141

76.907

+0.234

32

77.973

76.483

+1.490

33

78.893

77.957

+0.936

34

76.437

78.199

-1.762

35

76.316

76.490

-0.174

36

76.253

76.276

-0.023

37

76.072

76.014

+0.058

38

77.669

76.142

+1.527

39

77.739

77.377

+0.362

40

75.982

75.747

+0.235

41

76.105

75.987

+0.118

42

76.018

75.649

+0.369

43

76.155

77.466

-1.311

44

76.262

75.981

+0.281

45

77.193

75.613

+1.580

46

75.984

75.859

+0.125

47

76.344

75.802

+0.542

48

75.696

81.004*

-5.308

49

82.886*

98.217

-15.331

50

100.982

74.036

+26.946

51

74.369

74.056

+0.313

52

75.910

75.281

+0.629

53

75.557

74.709

+0.848

54

74.551

75.560

-1.009

55

75.036

79.254

-4.218

56

76.052

75.806

+0.246

57

79.195

77.776

+1.419

58

78.710

77.391

+1.319

** Indica una vuelta de entrada a boxes*

Están las vueltas comprendidas entre la 22 y la 25, en las que, efectivamente, Cámara pierde unos 16 segundos respecto a su compañero de equipo. Pero, como puede apreciarse en la tabla anterior, el ritmo del debutante no tardó en estabilizarse hasta alcanzar unos registros similares a los de Bearman.

El siguiente paso para Haas será conseguir que pueda mantener ese rendimiento durante una distancia mayor, algo que debería resultar más sencillo cuando las condiciones meteorológicas no sean tan cambiantes.

"Para ser la primera carrera de Rafa en la Fórmula 1, está claro que tuvo que afrontar unas condiciones muy complicadas", señaló Komatsu después de la prueba.

"Tuvo muy buen ritmo y consiguió mantener el coche intacto. Cometió algunos errores, pero, en general, creo que eran unas condiciones extremadamente difíciles para debutar. Así que hay que felicitarle por completar la carrera sin grandes problemas. Sabemos que tiene rendimiento, sabemos que tiene velocidad. Ahora se trata de conseguir regularidad y demostrarlo".

Si Cámara participa en Las Vegas, algo que parecían sugerir las declaraciones de Komatsu recogidas en el comunicado de Haas posterior a la carrera, tampoco tendrá necesariamente un escenario sencillo para un piloto con tan poca experiencia en la Fórmula 1.

Las condiciones de poco agarre durante la noche complicarán su trabajo, aunque el trazado de las curvas no sea especialmente exigente. Sin embargo, ya ha disputado carreras en circuitos urbanos durante su paso por la Fórmula 3 y la Fórmula 2, por lo que las particularidades de este tipo de trazados deberían resultarle familiares.

La única incógnita que queda por resolver es si Cámara renunciará a luchar por el título de Fórmula 2 para terminar el año en Qatar y Abu Dhabi.

Mira:

Seguramente querrá rematar el trabajo, especialmente porque lidera la clasificación a falta de dos rondas, pero todo dependerá de la decisión definitiva que tomen Haas y Ferrari.

Si finalmente abandona Invicta cuando todavía quedan dos citas por disputarse, Freddie Slater, piloto del equipo británico para 2027, tendría vía libre para ocupar su asiento, puesto que la temporada de Fórmula 3 ya terminó en Madrid.

En definitiva, Cámara tenía por delante una tarea casi imposible en Brasil. No hay que olvidar que Bearman también vivió un fin de semana especialmente complicado en Interlagos en 2024, cuando sustituyó a Kevin Magnussen, mientras que Isack Hadjar se encontró con un debut muy difícil en Melbourne en 2025, cuando el cielo descargó toda su lluvia sobre el circuito.

Por tanto, si alguien ha decidido juzgar con demasiada dureza al piloto más reciente en incorporarse a la Fórmula 1, quizá debería reconsiderarlo.

Camara showed more than flashes of pace even if he didn't get the result he wanted

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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