Merhi, "súper contento" con su carrera, "decepcionado" con la FIA

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Castellón volvía este fin de semana cuatro años después a la Fórmula 2 (que no a monoplazas) y acabó dejando una increíble imagen durante la carrera del domingo.

Tras no poder lograr una mejor posición en la clasificación del viernes y después de un abandono en la última vuelta de la carrera del sábado, Merhi partía 19º en la cita principal, solo por delante de su compañero Olli Caldwell.

Sin embargo, hizo valer su estrategia y con un ritmo endiablado en unas condiciones complicadas en mojado y luego seco, brilló para llegar a meta segundo.

Cayó a la quinta plaza por una sanción en los últimos instantes por superar cuatro veces los límites de pista, en una sanción muy cuestionable, lo que le bajó del podio. Sin embargo, horas después descalificaron al ganador Richard Verschoor y sancionaron al segundo clasificado, Jehan Daruvala, lo que permitió a Merhi ser tercero, aunque sin haber podido disfrutar de la ceremonia de podio.

"Estoy muy contento con la carrera. Estuve muy bien en la salida, en las primeras vueltas… me adapté bien, y mira que hacía tiempo que no corría en esas condiciones. Y la verdad es que me encontré muy cómodo, como pez en el agua, nunca mejor dicho", resumía Merhi a Motorsport.com.

El piloto español se mostró muy satisfecho con la evolución durante todo el fin de semana, y agradeció al equipo Campos Racing haber cumplido en carrera: "Estoy súper contento. Aparte del tema de la lluvia y todo, es que al final de la carrera era el piloto más rápido en pista, y la pista estaba completamente seca".

"El domingo rodé mucho más rápido que el sábado, medio segundo, así que estoy súper contento por el ritmo que tuvimos y con el equipo, que hizo muy buena parada en el pitstop".

Sin embargo, la sanción de la FIA le impidió acabar el domingo con un mejor sabor de boca, y es que tras la descalificación a Verschoor, el único que le ganó sobre el asfalto, habría heredado la victoria. Además, reveló que no le mostraron la prueba de que había superado por cuarta vez los límites de pista.

"La verdad es que lo de la FIA me da muchísima rabia, ya que no me enseñaron la cuarta evidencia de la infracción. Te tienen que enseñar cuatro, me enseñaron tres y una de ellas fue un error, que me quedé brincando en la banana, y perdí ahí siete décimas".

"No sé desde cuándo eso se cuenta como track limit, y un poco decepcionado con eso, no me parece para nada justo y me han robado".

Merhi reveló en Twitter que Ralph Boschung, el piloto al que sustituía y que le había propuesto como reemplazo ante su lesión, le llamó para felicitarle y decirle que quería que siguiera él compitiendo mientras se recuperaba. El propio Boschung lo ratificó en su cuenta de Twitter y Merhi estará en Paul Ricard el fin de semana del 22 al 24 de julio, y quién sabe si también una semana después en Hungaroring.

"Me quedo con ganas de volver y hacerlo bien. Obviamente es muy difícil volver a hacer lo que he hecho este domingo, por no decir imposible, pero veremos, estoy seguro de que habrá más oportunidades", concluyó.