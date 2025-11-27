Horarios de la Fórmula 2 en Qatar, cómo verlo, estado del campeonato y más

Más de dos meses después de la ronda anterior en Bakú, la Fórmula 2 vuelve para disputar su penúltima prueba de la temporada 2025, en el Circuito Internacional de Losail en paralelo al GP de Qatar de F1 este fin de semana del 28 al 30 de noviembre. Apunta a qué hora es la clasificación, a qué hora la carrera sprint de F2 del sábado y a qué hora la carrera del domingo en Losail.

Después de esto, a la Fórmula 2 le quedará solo la ronda final en Abu Dhabi, también en el cierre de la F1 2025. Mira todos los detalles cuando el campeonato llega a su momento álgido.

Horarios de Fórmula 2 en Losail, Qatar, para España

FP1 de la Fórmula 2 de Qatar: viernes a las 12:05h

Clasificación de F2 de Qatar: viernes a las 17:10h

A qué hora es la carrera sprint de F2 de Qatar: sábado a las 17:20h

A qué hora es la carrera principal de F2 de Qatar: domingo a las 13:00h

La diferencia horaria entre Qatar y España es de dos horas más allí, pero los diferentes horarios del fin de semana hacen que las sesiones se vayan a disputar en condiciones muy diferentes de agarre y sobre todo de luz. La F2 en Qatar empezará el viernes a las 12:05h de España y 14:05h locales, con la FP1, única sesión de libres una hora y media antes que la FP1 de Fórmula 1.

La clasificación de F2 en Qatar será el viernes a las 19:10h locales, 17:10h de España, ya de noche, y antes de la clasificación sprint de F1. La clasificación de F2 decide la parrilla de la carrera sprint del sábado (invertidas las 10 primeras posiciones) y la del domingo.

La carrera sprint de Fórmula 2 en Qatar es el sábado a las 17:15h de España, 19:20h locales, a 23 vueltas, y ya de noche, antes de la clasificación de la F1 en Losail.

La carrera principal de Fórmula 2 en Qatar es el domingo a las 13:00h de España, 15:00h locales, mucho antes de que a las 17:00h de España empiece la carrera de Fórmula 1 en Losail.

Una de las novedades de este final de temporada es la ausencia de Pepe Martí, ya preparado para empezar la semana que viene su primer año en Fórmula E. Al español le sustituirá en 2026 el mexicano Noel León, que sube con Campos de F3 a F2, pero en Qatar y Abu Dhabi el que se subirá al coche será Nikola Tsolov, que formará estas dos semanas equipo con un Arvid Lindblad que se espera que suba a la F1. La pareja de Campos en 2026 serán Tsolov y León.

Además, después de que Trident alineara a Laurens van Hoepen y Martinius Stenshorne en Bakú, en Losail le dan la oportunidad a James Wharton, que también debutará en F2 procedente de la F3. Lo hará sustituyendo a Martinius Stenshorne, que hará las dos últimas rondas con Rodin Motorsport. Van Hoepen sí repite con Trident.

Horarios de Fórmula 2 en Qatar para Latam

Sesión y día Hora Entrenamientos Libres de F1 05:05h México 06:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 07:05h Venezuela y Bolivia 08:05h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 12:05h España Clasificación de F2 en Qatar 10:10h México 11:10h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 12:10h Venezuela y Bolivia 13:10h Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay 17:10h España Carrera sprint de F2 en Qatar 10:20h México 11:20h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 12:20h Venezuela y Bolivia 13:20h Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay 17:20h España Carrera principal de F2 en Qatar 06:00h México 07:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 08:00h Venezuela y Bolivia 09:00h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 13:00h España

Cómo ver la Fórmula 2 clasificación y carreras de Qatar, en España

La manera de ver la penúltima ronda de F2, la de Qatar, en España, es la habitual, en DAZN F1, dueña de los derechos de retransmisión del mundial, que emitirá en su plataforma bajo suscripción la clasificación del viernes y las carreras de sábado y domingo de F2 en Losail.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 en Qatar

La carrera sprint de Fórmula 2 del sábado de Qatar es a 23 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta al Circuito de Losail, a las 17:20h de España.

La carrera principal de Fórmula 2 del domingo de Qatar es a 32 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta al Circuito de Losail, a las 13:00h de España.

Así llega el campeonato de F2 a Qatar a falta de dos rondas

Cuando solo queda esta y otra ronda de la F2 2025, Leonardo Fornaroli llega con una ventaja de 19 puntos por delante de un Jak Crawford que llega tras haber ganado la ronda anterior en Bakú, con Luke Browning a 8 puntos de Crawford y a 27 del líder. También tienen aún opciones matemáticas Richard Verschoor, a 37 puntos del primero y aunque remotas, Alex Dunne, a 58.

Pos Piloto Puntos 1 L. Fornaroli Invicta Racing 188 8 18 14 12 12 2 20 18 21 29 20 14 - - 2 J. Crawford DAMS Lucas Oil 169 - - 20 18 18 17 15 28 - 21 - 32 - - 3 L. Browning Hitech TGR 161 6 19 8 25 12 3 10 15 15 12 28 8 - - 4 R. Verschoor MP Motorsport 151 5 16 32 2 4 25 30 8 - 13 9 7 - - 5 A. Dunne Rodin Motorsport 130 - 25 10 29 3 20 3 18 6 10 - 6 - - 6 P. Martí Campos Racing 112 1 22 18 - - 8 18 2 16 12 15 - - - 7 A. Lindblad Campos Racing 109 - 8 16 21 6 28 - 5 - 8 9 8 - - 8 D. Beganovic Hitech TGR 96 - 12 - 17 - - 2 12 7 8 12 26 - - 9 R. Staněk Invicta Racing 81 4 - 4 1 3 - 11 6 28 20 4 - - - 10 S. Montoya Prema Powerteam 76 3 - - 4 11 18 17 19 - - 2 2 -