Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Previo
FIA F2 Losail

Horarios de la Fórmula 2 en Qatar, cómo verlo, estado del campeonato y más

Apunta los horarios de la Fórmula 2 en Qatar, la ronda de F2 en paralelo al GP de Qatar de F1 en Losail. Mira a qué hora es la clasificación y las dos carreras, cómo verlo y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

La F2 en Qatar en 2024

Foto de: Getty Images

Más de dos meses después de la ronda anterior en Bakú, la Fórmula 2 vuelve para disputar su penúltima prueba de la temporada 2025, en el Circuito Internacional de Losail en paralelo al GP de Qatar de F1 este fin de semana del 28 al 30 de noviembre. Apunta a qué hora es la clasificación, a qué hora la carrera sprint de F2 del sábado y a qué hora la carrera del domingo en Losail.

Apunta también:

Después de esto, a la Fórmula 2 le quedará solo la ronda final en Abu Dhabi, también en el cierre de la F1 2025. Mira todos los detalles cuando el campeonato llega a su momento álgido.

Qatar Horarios de Fórmula 2 en Losail, Qatar, para España Spain

  • FP1 de la Fórmula 2 de Qatar: viernes a las 12:05h
  • Clasificación de F2 de Qatar: viernes a las 17:10h
  • A qué hora es la carrera sprint de F2 de Qatar: sábado a las 17:20h
  • A qué hora es la carrera principal de F2 de Qatar: domingo a las 13:00h 

La diferencia horaria entre Qatar y España es de dos horas más allí, pero los diferentes horarios del fin de semana hacen que las sesiones se vayan a disputar en condiciones muy diferentes de agarre y sobre todo de luz. La F2 en Qatar empezará el viernes a las 12:05h de España y 14:05h locales, con la FP1, única sesión de libres una hora y media antes que la FP1 de Fórmula 1. 

La clasificación de F2 en Qatar será el viernes a las 19:10h locales, 17:10h de España, ya de noche, y antes de la clasificación sprint de F1. La clasificación de F2 decide la parrilla de la carrera sprint del sábado (invertidas las 10 primeras posiciones) y la del domingo.

La carrera sprint de Fórmula 2 en Qatar es el sábado a las 17:15h de España, 19:20h locales, a 23 vueltas, y ya de noche, antes de la clasificación de la F1 en Losail.

La carrera principal de Fórmula 2 en Qatar es el domingo a las 13:00h de España, 15:00h locales, mucho antes de que a las 17:00h de España empiece la carrera de Fórmula 1 en Losail.

Una de las novedades de este final de temporada es la ausencia de Pepe Martí, ya preparado para empezar la semana que viene su primer año en Fórmula E.  Al español le sustituirá en 2026 el mexicano Noel León, que sube con Campos de F3 a F2, pero en Qatar y Abu Dhabi el que se subirá al coche será Nikola Tsolov, que formará estas dos semanas equipo con un Arvid Lindblad que se espera que suba a la F1. La pareja de Campos en 2026 serán Tsolov y León.

Además, después de que Trident alineara a Laurens van Hoepen y Martinius Stenshorne en Bakú, en Losail le dan la oportunidad a James Wharton, que también debutará en F2 procedente de la F3. Lo hará sustituyendo a Martinius Stenshorne, que hará las dos últimas rondas con Rodin Motorsport. Van Hoepen sí repite con Trident.

 Horarios de Fórmula 2 en Qatar para Latam Mexico

Sesión y día Hora

Entrenamientos Libres de F1

 

 

 

05:05h México

06:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

07:05h Venezuela y Bolivia

08:05h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

12:05h España

Clasificación de F2 en Qatar

 

 

 

 10:10h México

11:10h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

12:10h Venezuela y Bolivia

13:10h Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay

17:10h España

Carrera sprint de F2 en Qatar

 

 

 10:20h México

11:20h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

12:20h Venezuela y Bolivia

13:20h Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay

17:20h España

Carrera principal de F2 en Qatar

 

 

 

 

06:00h México

07:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

08:00h Venezuela y Bolivia

09:00h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

13:00h España

Cómo ver la Fórmula 2 clasificación y carreras de Qatar, en España

La manera de ver la penúltima ronda de F2, la de Qatar, en España, es la habitual, en DAZN F1, dueña de los derechos de retransmisión del mundial, que emitirá en su plataforma bajo suscripción la clasificación del viernes y las carreras de sábado y domingo de F2 en Losail.

DAZN dará GRATIS este fin de semana varias sesiones de F1:

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 en Qatar

La carrera sprint de Fórmula 2 del sábado de Qatar es a 23 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta al Circuito de Losail, a las 17:20h de España.

La carrera principal de Fórmula 2 del domingo de Qatar es a 32 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta al Circuito de Losail, a las 13:00h de España.

Así llega el campeonato de F2 a Qatar a falta de dos rondas

Cuando solo queda esta y otra ronda de la F2 2025, Leonardo Fornaroli llega con una ventaja de 19 puntos por delante de un Jak Crawford que llega tras haber ganado la ronda anterior en Bakú, con Luke Browning a 8 puntos de Crawford y a 27 del líder. También tienen aún opciones matemáticas Richard Verschoor, a 37 puntos del primero y aunque remotas, Alex Dunne, a 58. 

Haz click aquí para ver toda la tabla completa

Pos Piloto Puntos Australia Bahrain Saudi Arabia Italy Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Italy Azerbaijan Qatar United Arab Emirates
1
L. FornaroliInvicta Racing
 188 8 18 14 12 12 2 20 18 21 29 20 14 - -
2 United StatesJ. CrawfordDAMS Lucas Oil 169 - - 20 18 18 17 15 28 - 21 - 32 - -
3
L. BrowningHitech TGR
 161 6 19 8 25 12 3 10 15 15 12 28 8 - -
4 NetherlandsR. VerschoorMP Motorsport 151 5 16 32 2 4 25 30 8 - 13 9 7 - -
5
A. DunneRodin Motorsport
 130 - 25 10 29 3 20 3 18 6 10 - 6 - -
6
P. MartíCampos Racing
 112 1 22 18 - - 8 18 2 16 12 15 - - -
7
A. LindbladCampos Racing
 109 - 8 16 21 6 28 - 5 - 8 9 8 - -
8
D. BeganovicHitech TGR
 96 - 12 - 17 - - 2 12 7 8 12 26 - -
9 Czech RepublicR. StaněkInvicta Racing 81 4 - 4 1 3 - 11 6 28 20 4 - - -
10 ColombiaS. MontoyaPrema Powerteam 76 3 - - 4 11 18 17 19 - - 2 2 -  

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior OFICIAL: Mari Boya sube a la Fórmula 2 con Prema para 2026
Siguiente artículo Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?

¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla
De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe

De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
De Briatore o Ron Dennis a Newey: qué espera Alonso del nuevo jefe

Últimas noticias

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros