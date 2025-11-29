F2 Qatar: Verschoor gana la sprint, final cruel para Tsolov y Fornaroli se escapa

Richard Verschoor convirtió la ‘sprint’ de Qatar en una reivindicación personal. El neerlandés, que había fallado en la salida pese a partir primero, recuperó el liderato con autoridad y acabó firmando una victoria que lo catapulta al tercer puesto del Mundial. Pero la otra gran historia del día fue Nikola Tsolov: el debutante búlgaro, sustituto de Pepe Martí y apadrinado por Fernando Alonso, rozaba un podio soñado en su primera carrera en F2… hasta que la última vuelta lo cambió todo.

Leonardo Fornaroli, líder del campeonato, ejerció de líder: salida sólida, puntos asegurados y ningún riesgo innecesario. Mientras él construía su ventaja con un valioso sexto puesto, Tsolov sufría un duro aprendizaje en carne propia, pasando del podio a la 10ª posición en un final caótico que condenó su debut y elevó a Verschoor, Joshua Duerksen y Rafael Villagomez al podio de Lusail.

Resultados de la carrera sprint de F2 en Qatar

Resumen de la carrera sprint de F2 en Qatar

Richard Verschoor salía 1º en esa carrera sprint, y pese a que es especialista en salir bien y escaparse, falló, tuvo una mala salida, que casi le hizo irse a la 4ª posición, aunque alargó la frenada y pudo salir 2º de la primera curva. Duerksen se ponía líder, mientras que Tsolov se tiraba por el interior de Rafa Villágomez para ponerse en posición de podio en su primera carrera en la F2.

Fornaroli, líder del mundial, salía fenomenal y ganaba 2 posiciones hasta la 7ª posición, pero consciente de que no podía arriesgar porque ya estaba en posición de puntos mientras que sus rivales más cercanos en el mundial no estaban en zona de puntos, cedía ante su compañero Stanek y quedaba por detrás tras estar emparejados tras más de 3 curvas.

Aunque se esperaban órdenes de equipo en Invicta, Roman Staněk no cedia la posición a su compañero de equipo, y la situación ya recordaba a lo que se vivió en este mismo circuito de Lusail en 2024, con la lucha entre los Invicta de Gabriel Bortoleto y Kush Maini.

Los dos primeros se escapaban y quitaban a Tsolov de la zona de DRS tras las primeras vueltas. En la vuelta 4, Verschoor aprovechaba el DRS y recuperaba el liderato en la recta principal, sin problemas. Tenía mucho más ritmo y lo demostró, pues tras 10 vueltas le sacó más de 2 segundos.

Tsolov defendía su primer podio ante Villagomez, y Sebas Montoya se descolgaba del top 4, aunque avisba que estaban atacando por delante, diciendo por radio: "están atacando como animales". Algo se guardaba el hijo del histórico piloto de la F1.

El 2º clasificado en el Mundial de F2, Crawford, sufría en la 11º posición, no podía ante Victor Martins. Por delante, Tsolov tambien lograba quitarse de encima a Villagmoez que sufria con Montoya tras la primera mitad de carrera, pues Sebas demostró que había salvado las gomas en los primeros instantes.

Stanek seguia con Fornaroli encima, pero no cedía, las órdenes de equipo (por un punto) no llegaban. Por su parte, Crawford se acercaba a la zona de puntos tras aprovechar un error de Martins en la vuelta 13 que le puso top 10. Por delante, no estaba pasando nada, pero por detrás había duelos entre compñaeros de academia. Goethe le robaba la 13ª posición a Arvid Lindblad, que seguía viviendo un fin de semana gris. De hecho, los dos pilotos de Red Bull casi se tocaron.

En la vuelta 14 pudo cambiar todo. Los dos pilotos de Trident, que rodaban en las últimas posiciones, se chocaron en la curva 1 y provocaron un Safety Car. "Niñato estúpido", decía el debutante, Wharton, sobre Van Hoepen, que fue el que generó el choque tras perder la parte trasera de su coche.

Algunos jugaron a los dados, buscando algo de suerte y pararon a por blandos. Stanek fue el primero, y por detrás le siguieron Lindblad, Goethe, Maini y Browning.

Tras la resalida del Safety Car nada se movió. Y durante las siguientes 8 vueltas no hubo ningún adelantamiento. Pero a 4 vueltas final volvió a salir el safety car tras una salida de pista de Shields, que dejaría que la carrera se decidiera en la última vuelta.

Y aunque parecía que nada se movería, hubo una fuerte batalla por el podio en la última vuelta. Nikola Tsolov, que había realizado una gran carrera en su debut en F2 y ya soñaba con el podio que tenía a tocar, en una fuerte y dura batalla con Villagómez, perdió todo. Primero fue el búlgaro el que echó un poco a Rafa, y luego se la devolvió, Tsolov se salió de pista y cayó hasta la 10ª posición.

Richard Verschoor ganó la carrera sprint, para superar a Browning y ponerse 3º en el Mundial de pilotos. Durksen y Villagómez cerraron el podio y Fornaroli aprovechó todos los errores y logró una gran 6ª posición sin arriesgar.

