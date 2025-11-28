Todos

Crónica de clasificación
FIA F2 Losail

Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

Goethe consigue la pole position de la Fórmula 2 en el GP de Qatar 2025, penúltima prueba del año. Resumen y resultados de la clasificación de la F2 en Losail.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Oliver Goethe.JPG

Con 30 minutos por delante, la clasificación de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Qatar después de un largo parón desde el pasado 20 de septiembre arrancó con mucha actividad en la pista, sin grandes contratiempos y registros que rondaban el 1:38, aunque con la gran ausencia de Pepe Martí, quien continúa preparando su debut en la Fórmula E y ha sido reemplazado por Nikola Tsolov.

Los cronos fueron bajando y tras los 10 primeros minutos de acción todo empezó a ponerse más serio, con el líder del campeonato, Leonardo Fornaroli, liderando con un 1:37.850, pero rápidamente fue superado por el 1:37.499 de Richard Verschoor y el 1:37.370 de Oliver Goethe.

Los registros seguían bajando y de nuevo Fornaroli fue el primero en bajar al 1:36 con un 1:36.996.

Tras los primeros 15 minutos de acción, todos los pilotos pasaron por boxes para cambiar de neumáticos antes de afrontar las últimas vueltas rápidas con la pole position de Losail todavía en juego.

El primer piloto en mejorar los cronos ya establecidos fue Dino Beganovic con un 1:36.826, mientras Jak Crawford se quedaba cuarto a 0.3s, antes de verse superado por Sebastian Montoya otros tantos.

Leonardo Fornaroli volvía a pegar un golpe encima de la mesa con un 1:36.307, con Roman Stanek colocándose segundo a 0.214s y Oliver Goethe tercero a 0.223s, con Beganovic cuarto.

Con todavía tiempo para completar una o dos vueltas más, fue el propio Fornaroli quien bajó al 1:36.155, pero Oliver Goethe le robó la pole position sobre la campana con un 1:36.115, con Victor Martin completando el top 3.

Las 10 primeras posiciones las completaron: Roman Stanek, Alex Dunne, Sebastian Montoya, Nikola Tsolov, Rafael Villagomez, Joshua Duerksen y Richard Verschoor, que saldrá desde la pole en la carrera al sprint del sábado con parrilla invertida.

Los principales rivales de Fornaroli por el título no tuvieron una buena sesión clasificatoria, ya que Jak Crawford acabó 15º y Luke Browning 18º, ambos mucho más atrás de lo esperado.

Mira los horarios:

Resultados de la clasificación de la F2 en Qatar 2025

Q

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
O. Goethe MP Motorsport
 5 14

1'36.115

   202.969
2
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 14

+0.040

1'36.155

 0.040 202.884
3 France V. Martins ART Grand Prix 14 14

+0.170

1'36.285

 0.130 202.610
4 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 14

+0.230

1'36.345

 0.060 202.484
5
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 13

+0.327

1'36.442

 0.097 202.281
6 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 13

+0.626

1'36.741

 0.299 201.655
7
N. Tsolov Campos Racing
 3 14

+0.649

1'36.764

 0.023 201.608
8 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 13

+0.651

1'36.766

 0.002 201.603
9
J. Duerksen AIX Racing
 20 14

+0.658

1'36.773

 0.007 201.589
10 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 14

+0.678

1'36.793

 0.020 201.547
11
D. Beganovic Hitech TGR
 8 14

+0.711

1'36.826

 0.033 201.478
12
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 13

+0.772

1'36.887

 0.061 201.352
13
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 13

+0.919

1'37.034

 0.147 201.047
14
G. Minì Prema Powerteam
 10 13

+0.924

1'37.039

 0.005 201.036
15 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 13

+1.057

1'37.172

 0.133 200.761
16 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 14

+1.079

1'37.194

 0.022 200.716
17
A. Lindblad Campos Racing
 4 14

+1.202

1'37.317

 0.123 200.462
18
L. Browning Hitech TGR
 7 14

+1.219

1'37.334

 0.017 200.427
19
C. Shields AIX Racing
 21 14

+1.983

1'38.098

 0.764 198.866
20 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 13

+2.088

1'38.203

 0.105 198.653
21
J. Wharton Trident
 23 7

+2.782

1'38.897

 0.694 197.259
22
L. Van Hoepen Trident
 22 14

+2.918

1'39.033

 0.136 196.988
Ver resultados  

Artículo Anterior Horarios de la Fórmula 2 en Qatar, cómo verlo, estado del campeonato y más

Juanjo Sáez
