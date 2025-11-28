Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

Con 30 minutos por delante, la clasificación de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Qatar después de un largo parón desde el pasado 20 de septiembre arrancó con mucha actividad en la pista, sin grandes contratiempos y registros que rondaban el 1:38, aunque con la gran ausencia de Pepe Martí, quien continúa preparando su debut en la Fórmula E y ha sido reemplazado por Nikola Tsolov.

Los cronos fueron bajando y tras los 10 primeros minutos de acción todo empezó a ponerse más serio, con el líder del campeonato, Leonardo Fornaroli, liderando con un 1:37.850, pero rápidamente fue superado por el 1:37.499 de Richard Verschoor y el 1:37.370 de Oliver Goethe.

Los registros seguían bajando y de nuevo Fornaroli fue el primero en bajar al 1:36 con un 1:36.996.

Tras los primeros 15 minutos de acción, todos los pilotos pasaron por boxes para cambiar de neumáticos antes de afrontar las últimas vueltas rápidas con la pole position de Losail todavía en juego.

El primer piloto en mejorar los cronos ya establecidos fue Dino Beganovic con un 1:36.826, mientras Jak Crawford se quedaba cuarto a 0.3s, antes de verse superado por Sebastian Montoya otros tantos.

Leonardo Fornaroli volvía a pegar un golpe encima de la mesa con un 1:36.307, con Roman Stanek colocándose segundo a 0.214s y Oliver Goethe tercero a 0.223s, con Beganovic cuarto.

Con todavía tiempo para completar una o dos vueltas más, fue el propio Fornaroli quien bajó al 1:36.155, pero Oliver Goethe le robó la pole position sobre la campana con un 1:36.115, con Victor Martin completando el top 3.

Las 10 primeras posiciones las completaron: Roman Stanek, Alex Dunne, Sebastian Montoya, Nikola Tsolov, Rafael Villagomez, Joshua Duerksen y Richard Verschoor, que saldrá desde la pole en la carrera al sprint del sábado con parrilla invertida.

Los principales rivales de Fornaroli por el título no tuvieron una buena sesión clasificatoria, ya que Jak Crawford acabó 15º y Luke Browning 18º, ambos mucho más atrás de lo esperado.

Resultados de la clasificación de la F2 en Qatar 2025