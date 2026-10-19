Fórmula 1 GP de Singapur
Zak Brown asegura que Piastri está volviendo a ser el de antes
Tras unos cuantos meses complicados después del cambio reglamentario de la F1 en 2026, en McLaren creen que Oscar Piastri está "recuperando la confianza".
Juanjo Sáez
Editado: 19 oct 2026, 8:38
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Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
El actual director ejecutivo de McLaren cree que Oscar Piastri está recuperando su mejor versión tras un complicado inicio de temporada 2026, marcado por sus dificultades para adaptarse a los nuevos monoplazas de Fórmula 1.
Zak Brown confía en que Piastri esté dejando atrás sus problemas de adaptación a la nueva generación de coches de F1. El CEO de McLaren considera que el australiano está empezando a recuperar la confianza que le caracterizaba y se muestra satisfecho con la situación actual de sus dos pilotos, después de un inicio de temporada algo complicado.
El australiano afrontaba un 2026 complicado después de haber terminado tercero en el campeonato de pilotos la temporada pasada pese a haberlo liderado durante gran parte del curso. Aunque ha conseguido subir al podio en dos ocasiones este año, Piastri no ha logrado mantener la regularidad necesaria para plantar cara a su compañero de equipo, Lando Norris, que ha conseguido dos victorias y le ha superado en la clasificación en la mayoría (11) de las 17 pruebas disputadas hasta el momento. No obstante, en las últimas carreras se ha podido ver a un Piastri diferente.
Al ser preguntado en el Gran Premio de Singapur sobre si Piastri estaba volviendo a ser el piloto que conocía, Zak Brown se mostró optimista.
"Creo que sí. Hemos visto que, con estos monoplazas, todo se ha mezclado un poco, ¿no? Lewis Hamilton está sacando más partido al Ferrari en estos momentos; George Russell sacó más partido al coche el año pasado que Andrea Kimi Antonelli", dijo como ejemplo.
El máximo responsable de McLaren considera que las diferencias de rendimiento entre compañeros de equipo reflejan la complejidad de los nuevos coches y las distintas velocidades de adaptación de cada piloto.
"Las cosas han cambiado. Creo que estos coches son muy complejos. Algunos se han adaptado un poco más rápido que otros, pero me gusta lo que estoy viendo de Oscar".
"Se le ve más seguro y con todo bajo control. Me gusta la situación en la que se encuentran ahora nuestros dos pilotos", afirmó el americano.
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La adaptación al MCL40, el principal desafío de Piastri
Las dificultades de Piastri durante esta temporada se han concentrado, en gran medida, en su adaptación a las características del nuevo MCL40. El piloto australiano ha tenido problemas para trasladar su estilo natural de pilotaje a un monoplaza que exige un enfoque diferente en determinadas circunstancias, lo que le ha impedido extraer habitualmente todo su potencial de manera consistente.
El director del equipo, Andrea Stella, ya había reconocido anteriormente que su piloto no había podido conducir "por puro instinto" este año. Una dificultad bastante relevante en una categoría en la que la confianza al volante y la capacidad para reaccionar de forma natural resultan fundamentales para marcar diferencias.
La complejidad de los nuevos coches parece estar detrás de esa pérdida de rendimiento. Mientras Norris ha conseguido adaptarse mejor y convertir esa ventaja en resultados, Piastri todavía busca la combinación adecuada para volver a su máximo nivel.
No obstante, las palabras de Zak Brown apuntan a que McLaren empieza a percibir una evolución positiva. Recuperar la confianza podría ser un primer paso para que el piloto australiano vuelva a mostrar la velocidad que le permitió luchar por le título durante la mayor parte de en 2025.
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