Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Wolves elogia el trabajo de Sainz y Albon en Austin; la culpa es de Williams

James Vowles admite que Williams da por perdido 2026 para priorizar las mejoras de cara a 2027, mientras Sainz y Albon siguen sin encontrar el camino.

Juanjo Sáez

Editado: 26 oct 2026, 18:17

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Alexander Albon, Williams, James Vowles, Williams

Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Williams atraviesa una etapa complicada en la recta final de la temporada 2026 de la F1. El equipo de Grove volvió a marcharse de vacío del Gran Premio de Estados Unidos y, su director, James Vowles, reconoció que esa es la realidad del equipo.

La escudería británica no pudo transformar sus esfuerzos en puntos en el Circuito de las Américas, en una carrera en la que Carlos Sainz y Alex Albon sufrieron daños en sus respectivos monoplazas. Sin embargo, Vowles no quiso limitar el análisis a esos incidentes y admitió que la situación de Williams responde a una decisión que estratégicamente mira hacia el futuro.

"Ha sido una carrera difícil en Austin y habrá algunas pruebas hacia finales de año que se adaptarán un poco mejor al coche, pero tenemos que reconocer que nuestra inversión para solucionar los problemas en invierno y de cara al año que viene ha supuesto un retroceso a lo largo de la temporada", explicó.

A las dificultades de rendimiento se sumaron los problemas sufridos por sus dos pilotos durante la carrera de Austin. Carlos Sainz fue estrangulado por Arvid Lindblad y dañó su alerón delantero, mientras que Alex Albon fue demasiado optimista intentando pasar a Fernando Alonso en esa misma primera vuelta.

"Ambos coches sufrieron daños en el alerón delantero; como se puede ver, Carlos se vio estrangulado contra el muro, mientras que para Alex, los daños se acumularon al competir con otros pilotos, lo que nos puso en desventaja", señaló Vowles.

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El responsable de la escudería reconoció que, con esas circunstancias y el rendimiento mostrado por el coche, no hubo opciones reales de luchar por los puntos. Pese a todo, quiso destacar el trabajo de sus pilotos y de los integrantes del equipo durante un domingo especialmente exigente.

"Hoy no ha habido posibilidad de sumar puntos, pero hay que felicitar a los pilotos por darlo todo y al equipo por hacer todo lo posible en esa situación", añadió.

Con cinco carreras todavía por disputarse, Williams afronta el tramo final del campeonato con una prioridad clara: aprovechar cada fin de semana para mejorar su funcionamiento interno y llegar mejor preparado a la próxima temporada.

"Ahora nos quedan cinco carreras para asegurarnos de que nos esforzamos al máximo a la hora de poner a punto nuestros sistemas y métodos de trabajo de cara al año que viene".

"Por desgracia, el rendimiento del coche es un indicador de lo rezagados que estamos en relación con lo que estamos desarrollando entre bastidores, pero, en cualquier caso, es algo con lo que tendremos que lidiar en las próximas carreras", concluyó James Vowles, director de Williams en la Fórmula 1.

¿Qué dijo Sainz tras la carrera?:

Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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