Verstappen: "No creo que Hamilton sea tan bueno como Alonso"

Max Verstappen es el piloto de moda en la Fórmula 1 después de batir todo tipo de marcas históricas y convertirse en dos veces campeón del mundo, el mismo número que otro de los más respetados de la parrilla. El neerlandés consiguió igualar a Fernando Alonso la pasada campaña, pero parece que al final del presente curso de 2023 superará al español y se hará con su tercer entorchado en la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, el defensor del título es consciente de lo que sucede en el Gran Circo y de las capacidades de cada uno, y aseguró que hay una habilidad extremadamente importante que distingue a los buenos de los grandes pilotos. El de Red Bull no es el único capaz de estar centrado mientras que va a velocidades de vértigo con un monoplaza, y señaló al asturiano de Aston Martin.

El holandés fue capaz de detectar que el teléfono de Helmut Marko estaba sonando a través de una comunicación por radio, lo que demostró su concentración, como le ocurre a Fernando Alonso cuando mira las pantallas gigantes durante las carreras: "Creo que es una ventaja tener la capacidad de hacer más de una cosa. Solo algunos pilotos tienen esa capacidad".

Cuando The Sunday Times le preguntó sobre quién podría tenerlo, Max Verstappen respondió: "En mi opinión, Alonso también la tiene. Puedes verlo en la forma en la que presta atención a los pequeños detalles en el cockpit, aunque esté conduciendo al límite, está pensando en otras cosas, no creo que Hamilton sea tan bueno como Fernando [Alonso], y a la gente probablemente me odiará por eso, pero así es como yo lo veo".

El neerlandés se refirió a todas aquellas ocasiones en las que el español hizo gala de sus dotes en las que demostró estar al tanto del desarrollo de los grandes premios, como en Miami, cuando alabó el adelantamiento de Lance Stroll en una de las curvas, o en España, cuando corrigió a su ingeniero en el orden de la clasificación tras verlo por la televisión instalada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!