Wolff siente pena y se disculpa ante Hamilton y Russell tras Brasil

Lewis Hamilton y George Russell salieron quinto y octavo y se colocaron tercero y sexto en la reanudación de la carrera tras una bandera roja provocada por un accidente en la primera curva de la primera vuelta.

Pero aunque fueron capaces de mantenerse ahí en los primeros giros, se enfrentaron a los mismos problemas de degradación que en la carrera al sprint del sábado, lo que a su vez les hizo entrar antes que los demás a boxes.

Junto al problema de la degradación, esa parada temprana les obligó a alargar los dos siguientes stints más y cayeron a la parte trasera del top 10.

Hamilton terminó octavo después de ser adelantado por Pierre Gasly, de Alpine, mientras que Russell tuvo que abandonar 12 vueltas antes del final porque su motor se sobrecalentó y parecía que iba a terminar fuera de los puntos.

El director del equipo, Toto Wolff, se mostró decepcionado por el rendimiento de su equipo en Interlagos con el mismo coche que subió al podio varias semanas antes.

"Una actuación que no tiene excusas", dijo Wolff a Sky Sports F1. "Ni siquiera hay palabras para esto. Ese coche terminó segundo la semana pasada, y la anterior. Y lo que le hicimos este fin de semana fue horrible".

"Lewis aún sobrevivió ahí fuera y acabó. Pero, George... sólo puedo pedir perdón a los dos pilotos que conducían una cosa tan miserable".

"Esto demuestra lo complicado que es el coche, siempre está en el filo de la navaja. Tenemos que desarrollarlo mejor para el año que viene".

"Porque no puede ser que en siete días estés en el podio con probablemente uno de los dos coches más rápidos y luego acabes octavo y de esta manera", añadió.

Además, Hamilton y Russell eran muy débiles en las rectas después de que Mercedes optara por un alerón trasero más grande y con más carga aerodinámica.

"Creo que la velocidad en recta fue un problema, pero probablemente no el factor clave".

"El factor principal fue que no podíamos tomar las curvas con un alerón más grande con el ritmo que necesitábamos y estábamos matando los neumáticos en pocas vueltas".

Y añadió: "Está claro que no somos los campeones del mundo en los fines de semana de carreras al sprint. Pero aún así, eso no explica qué fue lo que salió mal. Quiero decir, ese coche iba casi sobre tres ruedas y no sobre cuatro", concluyó.

