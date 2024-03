Wolff, dispuesto a dar un paso al lado, pero no cree que sea el problema

El equipo alemán sufrió mucho en el Gran Premio de Australia del pasado fin de semana. El W15 fue muy inestable, Lewis Hamilton no pudo llegar a la Q3 y en carrera abandonó por una avería en el motor, mientras que George Russell sufrió un fuerte accidente a dos vueltas de la bandera a cuadros.

Aunque el coche mostró un ritmo competitivo en Melbourne, fue inconsistente, a pesar de que el cambio del concepto de sus pontones y el movimiento del cockpit hacia atrás para este 2024 estaban en gran medida orientados a crear una plataforma más predecible y fiable.

Toto Wolff reconoce que Mercedes tiene un "problema de física" y que hay un problema de correlación entre los datos del túnel de viento y lo que pasa en la realidad, pero dice que el equipo no se ha "llevado ninguna alegría tonta" desde que ganó el último de sus ocho campeonatos de constructores en 2021.

Cuando se le preguntó si se planteaba dejar el equipo después de entrar en la tercera temporada con el actual reglamento de efecto suelo sin soluciones, el austriaco admitió que está dispuesto a dar un paso al lado, pero que no cree que esa sea la solución.

"Como copropietario de este negocio, tengo que asegurarme de que mi contribución sea positiva y a su vez creativa", dijo. "Por lo tanto, yo sería el primero en decir: 'Si alguien tiene una idea mejor, que me lo diga'. Me interesa darle la vuelta a este equipo lo antes posible".

"Estaría encantado de dar mi opinión y ver quién podría ser [mi sustituto]. Pero tenemos un problema físico y no filosófico u organizativo, porque no nos hemos llevado ninguna alegría tonta desde 2021".

"Lo único que pasa es solo que no entendemos algunos de los comportamientos del coche que en el pasado siempre habríamos entendido", añadió.

Al hablar más concretamente sobre su futuro, Toto Wolff -que firmó un contrato de tres años a principios de este curso para seguir al frente de los operativos de Brackley- reconoció que todavía no estaba en un punto en el que se planteara realmente ceder el control.

"Me miro al espejo todos los días y pienso en todo lo que hago", dijo Wolff, quien posee un 33% del equipo.

"Si creyera que debo hacerme a mí mismo la pregunta del mánager o del director, creo que es una pregunta justa, pero no es lo que siento en este momento que debo hacer".

"Pero si tienen alguna idea de quién podría dar la vuelta a la situación, estaré encantado de escucharla".

"La gran diferencia es que no soy un simple director de equipo que pueda decir 'este es mi trabajo y voy a parar'... No tengo esa opción, lo que también es desafortunado. No soy un contratista o un empleado que dice 'ya estoy harto de esto'. Mi rueda de hámster sigue girando y no puedo abandonarla simplemente", dijo haciendo referencia a que más allá de ser director de equipo, también tiene una responsabilidad bastante grande como copropietario de la escudería.