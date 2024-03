Wolff se pegaría "un puñetazo en la nariz" tras lo visto en Australia

Mercedes volvió a sufrir un fin de semana más en el Gran Premio de Australia 2024. Después de todos los cambios realizados en el W15, el equipo alemán esperaba regresar a la lucha por las victorias este año, pero el golpe de realidad que se han llevado es mayúsculo y todo parece estar encaminado a otra temporada decepcionante.

Después de la carrera en Melbourne, el director de Mercedes, Toto Wolff, reconoció que estaba frustrado después de haber empezado el año pensando que habían dado un gran paso adelante.

"Empezamos el curso con la creencia de que este coche era mejor que el año pasado, pero luego miras lo que pasó el año pasado y por ejemplo Leclerc se estrelló y acabó fuera de los puntos por una sanción pero fue cuarto (este año doblete de Ferrari), mientras que los McLaren fueron 17º, 18º o 19º, pero hoy están 40 segundos por delante de nosotros", dijo a modo de comparación.

A lo que añadió: "Así que, viendo eso quiero darme un puñetazo en la nariz. Por otro lado, también es un ejemplo de que cuando haces las cosas bien, puedes darle la vuelta a una mala situación bastante rápido y tienes que seguir creyendo. Pero es un momento muy, muy difícil para nosotros".

Analizando más concretamente lo sucedido en Australia, donde Lewis Hamilton abandonó por una avería en el motor al inicio de la carrera y George Russell sufrió un accidente en las últimas vueltas, Toto Wolff reconoció que había cosas del ritmo del Mercedes W15 en Albert Park que no podía entender.

"Creo que hubo momentos en la carrera en los que nos faltó mucho ritmo. Y luego hubo momentos hacia el en los que te comparas de igual a igual y lo estábamos haciendo bien".

"Todavía no estamos donde queremos estar, en el segundo stint, con Fernando por delante, no pudimos acercarnos. Los tiempos por vuelta parecían estar a un segundo de los McLaren. Y luego, de repente, al final de la carrera, cuando fuimos a por todas, sin preocuparnos por nada, los tiempos por vuelta eran mucho más competitivos, no como los de Sainz, pero sí fueron mucho mejor", añadió el austriaco.

Cuando se le preguntó por el origen de todos los problemas de Mercedes en los últimos tres años, Wolff apuntó a la correlación de la simulación y la realidad: "Principalmente diría que lo que vemos en el túnel no se correlaciona en lo absoluto con lo que está sucediendo en la pista", concluyó.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Horsburgh / Motorsport Images

