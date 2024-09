Wolff cree "estar preparado para asumir el riesgo" con Antonelli en F1

El accidentado estreno de Andrea Kimi Antonelli en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 dejó muchas dudas sobre lo que podría ofrecer en su debut en la máxima categoría del automovilismo el próximo año. El italiano será el encargado de sustituir a Lewis Hamilton en el equipo Mercedes después de su marcha a Ferrari, aunque en Brackley no están preocupados sobre la capacidad de su joven estrella de ir rápido.

El director de los alemanes, Toto Wolff, fue su gran defensor desde que se conoció la noticia de que sería el próximo titular en los de las flechas de plata, y restó importancia al choque de su talento aún por pulir y de tan solo 18 años en la curva de la Parabolica en el circuito de Monza: "A veces eso puede acabar en el muro. Creo que simplemente apretó demasiado y esperaba del coche más de lo que tenía en ese momento, y eso está bien".

"Creo que [Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton] fueron los más rápidos de la sesión de las primeras vueltas rápidas de todos con diferencia", dijo el austriaco. "Hay algunos buenos indicios de que tiene mucho talento y mucho potencial, y ahora hay que acondicionarlo. Cuando inviertes en pilotos jóvenes, pasan estas cosas, tienes que estar preparado para asumir ese riesgo".



Toto Wolff cree que el italiano todavía tiene mucho que aprender, aunque no duda en el ritmo bruto que hay en Andrea Kimi Antonelli, lo mismo que su futuro compañero, George Russell: "Cuando miro hacia atrás, a cuando tenía 18 años, había mucho que aprender, pero creo que, como piloto, tienes la velocidad o no la tienes, y estoy muy seguro de que Kimi la tiene. Creo que todo el mundo en su carrera va a cometer errores, y eso es parte de la vida y parte de este deporte, no tengo ninguna duda de que Kimi va a aprender de su FP1 en Monza".

El británico volvió a elogiar las capacidades del que será su contrincante y a la vez aliado en la web oficial del campeonato: "Definitivamente tiene la velocidad para ayudar a Mercedes a volver a la parte delantera de la parrilla para el próximo año en adelante, y eso es exactamente por lo que va a estar en el coche junto a mí el próximo año".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!