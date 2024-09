Norris cree que Russell puede ser el mentor de Antonelli en la F1

El mercado de fichajes de la temporada 2025 de Fórmula 1 estaba a la espera de la decisión de Mercedes, que finalmente optó por darle la oportunidad a Andrea Kimi Antonelli, con lo que habrá muchos ojos encima del italiano una vez que empiece su primer curso como titular con apenas 18 años, y el accidente que sufrió en su estreno en un fin de semana oficial no ayudó al acabar contra el muro de la Parabolica en el Gran Premio de Italia.

La joven estrella ocupará el lugar de Lewis Hamilton y hará dupla con George Russell, pero algunos en la actual parrilla creen que el británico actuará de mentor por su experiencia en la escudería de Brackley, como dijo Lando Norris. El inglés cree que Andrea Kimi Antonelli tiene la oportunidad de aprender de su nuevo compañero, "uno de los mejores" de la máxima categoría del automovilismo, y argumentó que, si puede gestionar la presión, se adaptará con éxito.

"Estoy seguro de que será una curva de aprendizaje muy empinada para él y habrá mucha presión puesta sobre sus hombros, pero su compañero de equipo, George Russell, es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1", defendió el de McLaren. "Estoy seguro de que aprenderá de él, afrontará todo el proceso y se pondrá al día muy rápidamente".

"Es lo suficientemente bueno para estar en la Fórmula 1 y, obviamente, Toto Wolff ve mucho en él", continuó Lando Norris. "Ha demostrado ser muy bueno en las series inferiores. Pasar directamente de la Fórmula 4 a la Fórmula 2 es un gran salto".

Y el responsable de los de Brackley sabe que tiene en el italiano una buena joya: "Estos dos [Andrea Kimi Antonelli y George Russell son el futuro. Han sido y serán pilotos de Mercedes, y por lo tanto tenemos contratos con George y Kimi que van mucho más allá, y que son muy complicados en términos de opciones, etc., pero, como hemos hecho en el pasado, siempre hemos tenido contratos muy cortos con cada uno de los pilotos, incluso con Lewis [Hamilton] la última vez".

"Creo que lo más importante es ver cómo se adaptan George y Kimi, y no veo ninguna razón para no darles la confianza necesaria para seguir adelante", dijo el austriaco. "Lo que eso significa para los términos es algo que discutiremos entre nosotros, pero no habríamos apostado por la alineación con estos dos si no creyéramos al 100% que son la mejor opción para Mercedes".

