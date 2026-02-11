Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Williams F1 dice que Mercedes se rió en la cara de todos tras su primera simulación

El avanzado plan de rodaje de Mercedes durante la pretemporada 2026 de Fórmula 1 ha impresionado a sus rivales.

Filip Cleeren Ronald Vording
Publicado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Que Mercedes pudiera completar una simulación completa de carrera en el segundo día del shakedown de enero en Barcelona de la Fórmula 1 fue "una risa en la cara de todos", según el jefe de Williams, James Vowles.

Mercedes arrancó la pretemporada 2026 con una fortaleza inquietante, ya que Andrea Kimi Antonelli completó una simulación completa de carrera en el segundo día del shakedown celebrado en Barcelona a finales de enero.

El Mercedes W17 y su unidad de potencia HPP, que Antonelli compartió con su compañero George Russell, funcionaron con total fiabilidad durante toda la prueba, al igual que los motores cliente montados en McLaren y Alpine.

Como resultado, Antonelli pudo completar una simulación completa de carrera ya en el segundo día, mientras que otros equipos aún estaban lejos de alcanzar esa fase, algo que llamó especialmente la atención de los conjuntos rivales.

Mira:

"Me han impresionado", dijo el jefe del equipo Williams, James Vowles. "Probablemente no debería, porque formé parte de ello, pero que Mercedes llegue y complete una distancia de carrera en el segundo día es una especie de gran risa en la cara de todos los demás sobre lo avanzados que están en lo que están haciendo ahora mismo".

Tras el positivo shakedown, Russell no pudo ocultar su satisfacción por cómo había debutado el W17, aunque también advirtió que el resto de los cuatro primeros de 2025 parecían estar en buena forma.

"Nos fuimos de Barcelona con una sensación positiva porque el coche reaccionó como anticipábamos", afirmó. "Los datos que estamos viendo de la aerodinámica del coche coinciden con lo que vemos en el simulador, cómo se comporta el coche coincide con lo que sentimos en el simulador. Esto es algo que como equipo no habíamos experimentado realmente desde 2021".

George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Pero no podemos descartar a nuestros rivales porque se habló mucho de que la unidad de potencia de Red Bull no estaría a la altura en su primer año. Por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido. La unidad de potencia de Ferrari parece fiable. Han dado muchas vueltas no muy lejos de nosotros durante el test. Así que la realidad es que podría haber una buena pelea entre manos, pero estamos satisfechos con lo que hemos experimentado hasta ahora".

Vowles también se quitó el sombrero ante el trabajo realizado por Red Bull Ford Powertrains para producir su primera unidad de potencia, que parece estar en buena forma, con su motor de combustión interna mostrando un rendimiento particularmente impresionante en Barcelona.

"Me ha sorprendido, en un sentido positivo para el deporte, la unidad de potencia de Red Bull en cuanto a lo competitiva que es", añadió Vowles. "Pero además, construir una unidad de potencia desde cero en tu primer año, llevarla a pista y tener a tus dos equipos acumulando muchos kilómetros es algo enorme".

El propio equipo de Vowles se perdió el shakedown de Barcelona debido a retrasos en la producción y, aunque los datos recopilados por los otros equipos clientes de Mercedes han aliviado en parte el golpe para Williams, aún tendrá que recuperar terreno en los dos próximos test de tres días en el Golfo.

¿Afectará a Williams?:

También intentó avanzar en su plan de rodaje realizando dos días de filmación en Silverstone y en Bahréin para poner a punto el FW48.

"Obviamente nos perdimos el test, pero en su lugar hicimos una semana completa de rodaje virtual en pista donde completamos varios cientos de kilómetros. No es exactamente lo mismo que rodar en pista, pero sí permite eliminar problemas, seguido de dos días de filmación, uno en Silverstone y otro aquí ayer. El coche funcionó sin fallos y completó todos los kilómetros que queríamos lograr".

"No hay duda de que estamos por detrás simplemente porque otros han rodado tres días en pista, pero no hasta el punto de que no sienta que no podamos recuperar terreno a lo largo de estos seis días. Tenemos que recordar que en la mayoría de temporadas ahora hacemos tres días de test; este año hemos duplicado esa cifra. Las unidades de potencia, en su mayoría, están rindiendo muy bien, por eso a lo largo de estos seis días puedes acumular un kilometraje bastante alto que te devuelva a donde quieres estar".

¡No te pierdas nada de los test!:

Las mejores fotos del primer día de test de F1 en Bahrein

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Alexander Albon, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fórmula 1
53

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Qué pilotos disputaron el test de F1 2026 en Bahrein?
Siguiente artículo Zak Brown, impresionado por los nuevos motores de Red Bull para la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Filip Cleeren

Wolff afirma que el motor Red Bull-Ford es "el referente" y explica por qué

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Wolff afirma que el motor Red Bull-Ford es "el referente" y explica por qué

McLaren señala los "brutales" retos ocultos de las reglas de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
McLaren señala los "brutales" retos ocultos de las reglas de la F1 2026

La polémica del motor Mercedes es "la típica política de la F1", dice Zak Brown

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
La polémica del motor Mercedes es "la típica política de la F1", dice Zak Brown
Más de
Mercedes

Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

Últimas noticias

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari