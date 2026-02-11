Williams F1 dice que Mercedes se rió en la cara de todos tras su primera simulación

Que Mercedes pudiera completar una simulación completa de carrera en el segundo día del shakedown de enero en Barcelona de la Fórmula 1 fue "una risa en la cara de todos", según el jefe de Williams, James Vowles.

Mercedes arrancó la pretemporada 2026 con una fortaleza inquietante, ya que Andrea Kimi Antonelli completó una simulación completa de carrera en el segundo día del shakedown celebrado en Barcelona a finales de enero.

El Mercedes W17 y su unidad de potencia HPP, que Antonelli compartió con su compañero George Russell, funcionaron con total fiabilidad durante toda la prueba, al igual que los motores cliente montados en McLaren y Alpine.

Como resultado, Antonelli pudo completar una simulación completa de carrera ya en el segundo día, mientras que otros equipos aún estaban lejos de alcanzar esa fase, algo que llamó especialmente la atención de los conjuntos rivales.

"Me han impresionado", dijo el jefe del equipo Williams, James Vowles. "Probablemente no debería, porque formé parte de ello, pero que Mercedes llegue y complete una distancia de carrera en el segundo día es una especie de gran risa en la cara de todos los demás sobre lo avanzados que están en lo que están haciendo ahora mismo".

Tras el positivo shakedown, Russell no pudo ocultar su satisfacción por cómo había debutado el W17, aunque también advirtió que el resto de los cuatro primeros de 2025 parecían estar en buena forma.

"Nos fuimos de Barcelona con una sensación positiva porque el coche reaccionó como anticipábamos", afirmó. "Los datos que estamos viendo de la aerodinámica del coche coinciden con lo que vemos en el simulador, cómo se comporta el coche coincide con lo que sentimos en el simulador. Esto es algo que como equipo no habíamos experimentado realmente desde 2021".

"Pero no podemos descartar a nuestros rivales porque se habló mucho de que la unidad de potencia de Red Bull no estaría a la altura en su primer año. Por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido. La unidad de potencia de Ferrari parece fiable. Han dado muchas vueltas no muy lejos de nosotros durante el test. Así que la realidad es que podría haber una buena pelea entre manos, pero estamos satisfechos con lo que hemos experimentado hasta ahora".

Vowles también se quitó el sombrero ante el trabajo realizado por Red Bull Ford Powertrains para producir su primera unidad de potencia, que parece estar en buena forma, con su motor de combustión interna mostrando un rendimiento particularmente impresionante en Barcelona.

"Me ha sorprendido, en un sentido positivo para el deporte, la unidad de potencia de Red Bull en cuanto a lo competitiva que es", añadió Vowles. "Pero además, construir una unidad de potencia desde cero en tu primer año, llevarla a pista y tener a tus dos equipos acumulando muchos kilómetros es algo enorme".

El propio equipo de Vowles se perdió el shakedown de Barcelona debido a retrasos en la producción y, aunque los datos recopilados por los otros equipos clientes de Mercedes han aliviado en parte el golpe para Williams, aún tendrá que recuperar terreno en los dos próximos test de tres días en el Golfo.

También intentó avanzar en su plan de rodaje realizando dos días de filmación en Silverstone y en Bahréin para poner a punto el FW48.

"Obviamente nos perdimos el test, pero en su lugar hicimos una semana completa de rodaje virtual en pista donde completamos varios cientos de kilómetros. No es exactamente lo mismo que rodar en pista, pero sí permite eliminar problemas, seguido de dos días de filmación, uno en Silverstone y otro aquí ayer. El coche funcionó sin fallos y completó todos los kilómetros que queríamos lograr".

"No hay duda de que estamos por detrás simplemente porque otros han rodado tres días en pista, pero no hasta el punto de que no sienta que no podamos recuperar terreno a lo largo de estos seis días. Tenemos que recordar que en la mayoría de temporadas ahora hacemos tres días de test; este año hemos duplicado esa cifra. Las unidades de potencia, en su mayoría, están rindiendo muy bien, por eso a lo largo de estos seis días puedes acumular un kilometraje bastante alto que te devuelva a donde quieres estar".

