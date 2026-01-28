Mercedes completa su primera simulación de carrera y pasa a su siguiente objetivo

El objetivo principal de los cinco días de test privado de Fórmula 1 en Barcelona es que todos los equipos detecten posibles problemas y acumulen tantos kilómetros como sea posible. Hasta ahora, Mercedes lo está haciendo bastante bien en ese sentido. El lunes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli dieron 151 vueltas en conjunto, pero el miércoles, en su segundo día de pruebas, lo superaron con creces.

Russell se encargó de la sesión matutina y completó 92 vueltas, tras lo cual Antonelli dio otras 91 vueltas por la tarde. Además, el joven piloto italiano también marcó el mejor tiempo del día con un 1:17.382, seguido a dos décimas por su compañero de equipo.

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, se mostró satisfecho tras un nuevo día de rodaje: "Estamos contentos con el número de kilómetros que hemos recorrido hoy y hemos podido tachar la mayoría de los objetivos que nos habíamos marcado para los dos primeros días en Barcelona".

De hecho, Andrea Kimi Antonelli reveló que el equipo había sido capaz de completar su primera simulación de carrera en sólo el segundo día del W17 y del nuevo motor Mercedes en pista.

"Esta tarde hicimos muchas vueltas y pude hacer una simulación de carrera que, sí, estuvo bien y, ya sabes, lo más importante es que hicimos muchas vueltas, mucho kilometraje y muchos datos para el equipo. Así que sí, en general fue un buen día".

Andrew Shovlin continuó analizando el segundo día de acción para Mercedes en Barcelona: "El coche ha sido fiable y hemos podido recorrer varias distancias de carrera. Es un primer paso positivo, y estoy seguro de que ambos pilotos estarán satisfechos con el número de vueltas que han dado hoy".

Mercedes no espera poder decir mucho sobre la competitividad del W17 hasta como pronto los test de Bahrein, pero Shovlin reconoció que el equipo está en buena posición en otros frentes: "Nos queda un día más, en el que haremos algo más de trabajo de configuración que hasta ahora".

Mercedes no ha confirmado cuándo volverán a la acción Russell y Antonelli en el shakedown: "Podría ser mañana", dijo Shovlin, antes de que tanto Russell como Antonelli reconocieron que depende totalmente del tiempo en el Circuit de Barcelona-Catalunya: "Podría ser mañana, si el tiempo nos acompaña".

George Russell volvió a dar más de 90 vueltas y solo Antonelli le superó en tiempo. Foto: Mercedes AMG