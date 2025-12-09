Williams dejará escoger el diseño de su F1 en los test de 2026 a sus aficionados
Williams permite que los fans de Fórmula 1 elijan qué diseño utilizará el equipo durante los test de invierno de 2026. Hasta el 16 de diciembre se podrá escoger entre seis opciones de colores.
En los últimos años, Williams ha recurrido en varias ocasiones a la ayuda de sus aficionados para elegir un diseño especial. En ambos casos se trató de diseños especiales de Gulf. Antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, los fans podrán nuevamente decidir en qué colores se vestirá el monoplaza de Williams. La escudería británica ha diseñado seis combinaciones de colores, cada una con un tono del característico azul de Williams.
El nuevo logo también forma parte de todas las opciones. La votación estará abierta hasta el 16 de diciembre, tras lo cual el diseño ganador se podrá ver en el FW48 durante los test de invierno en Barcelona y Bahrein, aunque en Barcelona no se podrán ver más que fotos y algunos vídeos que compartan los equipos, pues los test serán a puerta cerrada.
"Una de las cosas que hemos disfrutado este año es ver que cada vez más aficionados lucen con orgullo el azul para apoyar a Williams en su camino de regreso a la cima", afirma el jefe de equipo James Vowles. "No hay mejor manera de empezar 2026 que dando a nuestros millones de fans la oportunidad de elegir cómo se verá el FW48 en sus primeras vueltas. Será algo especial para el equipo y es un honor usar el diseño elegido por los aficionados mientras iniciamos una nueva era para el deporte."
El piloto de Williams, Alexander Albon, añade: "Vemos la increíble pasión y dedicación de los fans de Williams en cada carrera, pero también en los miles de mensajes de apoyo que ayudan a impulsar al equipo. No puedo esperar a ver cuál de estos seis brillantes diseños elegirán para que demos inicio a la era 2026 con el test en Barcelona. ¡Elige tu versión favorita del azul Williams y vota ahora!"
La votación para elegir el diseño de Williams para los test de invierno de 2026 estará abierta entre el 9 y el 16 de diciembre en la página oficial del equipo británico de Fórmula 1. Aquí puedes votar las distintas decoraciones.
