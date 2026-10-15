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Williams saltará al 'FW50' para celebrar su 50º aniversario en la F1 2027

Williams organizará un evento en Londres con motivo de su 50º aniversario y dejará ver el coche de exhibición del FW50, su F1 para 2027.

Franco Nugnes

Editado: 15 oct 2026, 17:52

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Williams da señales de vida y, con una sola imagen, nos revela dos datos: el próximo coche se saltará un número en la denominación tradicional de sus monoplazas, ya quela escudería de Grove cumplirá medio siglo en 2027, y se pasará del decepcionante FW48 de esta temporada al nuevo FW50.

La fotografía publicada en las redes sociales del equipo nos muestra también la pegatina que se ha colocado en el lateral izquierdo del monocasco, dentro del chasis 001.

La segunda noticia, por tanto, es que, tras el desastre de esta temporada, el equipo técnico dirigido por Pat Fry ha intentado ponerse al día con los trabajos para 2027.

Como se recordará, Williams se vio obligada a saltarse el shakedown de Barcelona a finales de enero porque el FW48 no había superado las pruebas de choque para obtener la homologación de la FIA tras el endurecimiento de las reglas de seguridad. Para superar los controles, se había aumentado el peso del monoplaza, que salió a la pista con unos 30 kilos de más, los cuales solo se han ido reduciendo en esta última parte de la temporada.

James Vowles, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

James Vowles, director del equipo de Grove, debe dar un giro a una estructura que solo ocupa el octavo puesto en el mundial de constructores, tras haber sido el primero del resto (quinto, justo detrás de los cuatro equipos punteros) en 2025, a pesar de que el coche pudo contar con el suministro de la unidad de potencia de Mercedes, que es reconocida por todo el paddock como la más competitiva.

El salto en la numeración del modelo es una forma llamativa de oficializar que habrá un corte radical con la historia reciente de Williams para dar inicio a una nueva etapa. La escudería británica, que nació oficialmente en 1977 bajo la batuta de Frank Williams, organizará un evento para sus aficionados.

Para celebrar el 50º aniversario, del 11 al 28 de febrero tendrá lugar en Londres un evento denominado "W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing", en el que los visitantes podrán realizar un recorrido inmersivo a través de las cinco décadas: además de los monoplazas ganadores en los mundiales (nueve títulos de constructores y siete de pilotos), se expondrán numerosas piezas de colección y el coche de exhibición del FW50.

La preventa de entradas para los socios del 'W Club' comenzará el 26 de octubre de 2026, mientras que la venta general se abrirá el 29 de octubre de 2026. Carlos Sainz y Alexander Albon confían en que sea realmente un nuevo comienzo...

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