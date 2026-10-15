Fórmula 1 GP de Singapur
El increíble retraso de Williams: "Una tarea de un segundo tarda cuatro minutos"
Vowles ha puesto ejemplos muy gráficos del retraso estructural que todavía arrastra Williams frente a los grandes equipos de la F1, desde procesos que tardan el doble que en Mercedes hasta simples tareas informáticas que consumen varios minutos.
Pol Hermoso
Editado: 15 oct 2026, 12:18
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Detalle técnico del Williams FW48
Foto de: AG Photo
A veces, la distancia entre un equipo puntero y uno que intenta alcanzarlo no está en un alerón, un suelo o unas décimas por vuelta. Puede estar en algo mucho menos visible: hacer clic en un ordenador y tener que esperar cuatro minutos para completar una tarea que debería tardar apenas un segundo.
Ese es uno de los ejemplos que James Vowles ha utilizado para explicar cuánto trabajo queda todavía por hacer dentro de Williams. El jefe del equipo británico insiste desde hace tiempo en que la escudería continúa pagando décadas de falta de inversión, pero ahora ha puesto dimensión al problema.
"No puedes deshacer 20 años de falta de inversión en tres años con un límite presupuestario", explicó en el podcast oficial de la F1 Beyond the Grid.
Y algunas diferencias con los equipos de referencia siguen siendo enormes.
Vowles, que conoce especialmente bien la estructura de Mercedes por sus años en Brackley, asegura que ciertos procesos aerodinámicos en Williams pueden tardar aproximadamente el doble.
"Desde que un aerodinamicista tiene una idea hasta que se convierte en algo real en el túnel de viento, con nosotros tarda el doble de días que con uno de los principales competidores", reconoció.
Eso significa, sencillamente, que Williams puede tener buenas ideas y aun así desarrollarlas más lentamente.
Una tarea de un segundo... que tarda cuatro minutos
El ejemplo más llamativo está en las herramientas internas.
Vowles explicó que una operación informática tan sencilla como reflejar un objeto al otro lado del coche, algo rutinario para un departamento aerodinámico, puede convertirse en una pequeña espera absurda. "Vas, haces clic en ese botón y puedes ir a prepararte un té. Tardará unos cuatro minutos", relató.
"Es una tarea de un segundo. No debería tardar tanto".
La causa, según explicó, está en sistemas y software que durante años no recibieron la inversión necesaria. Y ese problema se repite una y otra vez en diferentes departamentos. "Te he dado dos ejemplos de probablemente 500", admitió.
Dentro de Williams incluso encontraron una forma de describirlo durante el pasado invierno: "mil cortes de papel".
No hay un único gran fallo capaz de explicar por qué el equipo no está todavía donde quiere estar. Hay cientos de pequeños obstáculos que cuestan minutos, horas y días y que, acumulados durante una temporada, terminan convirtiéndose en una enorme desventaja.
Vowles calcula que necesitarán todavía entre 12 y 18 meses para tener buena parte de esos problemas bajo control. Y probablemente entonces aparecerán otros.
Porque reconstruir Williams no consiste únicamente en hacer un coche más rápido. Primero hay que conseguir que toda la fábrica pueda trabajar a la velocidad de aquellos a los que pretende alcanzar.
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