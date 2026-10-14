Fórmula 1 GP de Singapur

Las reglas internas de Williams para Sainz y Albon: "Justos, pero no iguales"

James Vowles ha explicado que Williams dispone de unas reglas de enfrentamiento por escrito para Carlos Sainz y Alex Albon, inspiradas en el sistema que él mismo ayudó a crear durante la etapa más tensa de Mercedes.

Pol Hermoso

Publicado: 14 oct 2026, 18:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz y Alex Albon pueden competir entre ellos, pueden defender posición e incluso pueden terminar teniendo intereses distintos dentro de una carrera. Lo que no pueden hacer es convertir esa batalla en un problema para Williams.

James Vowles ha revelado que la escudería de Grove cuenta con unas reglas internas por escrito que determinan cómo deben actuar sus dos pilotos cuando se encuentran en pista, un sistema que conoce especialmente bien porque durante su etapa en Mercedes fue uno de los responsables de redactar las famosas 'rules of engagement' que regularon la convivencia entre compañeros.

"Sí, las tenemos", confirmó Vowles en F1 Beyond the Grid.

En Mercedes terminaron rebautizándolas como racing intent, una expresión algo menos agresiva, pero la filosofía era la misma: dejar claro de antemano qué está permitido y qué no antes de que llegue un domingo caliente y haya que improvisar desde el muro.

Y una de las frases que mejor resume ese código sigue intacta en la cabeza de Vowles.

"Queremos tratar a los dos pilotos de manera justa, pero eso no significa tratarlos igual".

Justos, pero no iguales

La diferencia parece pequeña, pero cambia mucho la manera de gestionar una carrera.

Si un piloto sufre una avería, una parada lenta o cualquier contratiempo ajeno a él, Williams no considera que deba perjudicar después al otro para compensarlo. Para Vowles, eso sería intentar tratarlos igual, no necesariamente de forma justa.

Lo mismo ocurre cuando hay contacto entre compañeros.

El británico sostiene que, si dos pilotos del mismo equipo terminan implicados en un accidente, ambos tienen algún grado de responsabilidad, aunque uno tenga "un 5%" y el otro "un 95%".

Eso no significa que Williams no distinga quién se ha excedido. Si uno de ellos deja de actuar en beneficio del equipo, entonces sí interviene.

El objetivo, explica Vowles, es muy simple: maximizar los puntos de Williams. Por eso tampoco tiene demasiado espacio el habitual juego por radio de "soy más rápido, que me deje pasar".

"¿Cuántas veces habéis escuchado eso aquí?", preguntó Vowles. "No lo escucharéis porque no lo tolero realmente. Todo se basa en datos".

La experiencia de Mercedes pesa mucho en esa forma de gestionar a sus pilotos. Allí, Vowles asegura que aquel reglamento interno llegó a tener seis o siete apartados con numerosos puntos dentro de cada uno y fue evolucionando a medida que aparecían situaciones que inicialmente no habían previsto.

Ahora ha trasladado esa misma lógica a Williams. Sainz y Albon tienen libertad para competir. Pero antes de que se apaguen los semáforos, ambos saben exactamente dónde están los límites.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Hamilton desafió a Ferrari en Singapur: ¿ambición desmedida o falta de confianza?

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Oficial: Red Bull blinda a Laurent Mekies hasta 2031 tras resurgir en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Oficial: Red Bull blinda a Laurent Mekies hasta 2031 tras resurgir en la F1





Horner destapa el veto al fichaje de Alonso por Red Bull en 2025: "Me decepcionó"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



Horner destapa el veto al fichaje de Alonso por Red Bull en 2025: "Me decepcionó"





Ocon señala a Haas por las mejoras de Bearman y su compañero se queda a cuadros: "¿Yo?"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



Ocon señala a Haas por las mejoras de Bearman y su compañero se queda a cuadros: "¿Yo?"

Más de

Carlos Sainz





Sainz, muy pesimista con Williams: "Va a seguir siendo así hasta final de año"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Sainz, muy pesimista con Williams: "Va a seguir siendo así hasta final de año"





Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro





Así vivimos la carrera de F1 del GP de Singapur 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



Así vivimos la carrera de F1 del GP de Singapur 2026

Más de

Williams





Así perdió Williams F1 los puntos en Singapur: potencia, ritmo y frenos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Así perdió Williams F1 los puntos en Singapur: potencia, ritmo y frenos





Así queda el Mundial de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Así queda el Mundial de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones





Oficial: así es la parrilla de F1 en Singapur con la penalización de Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Oficial: así es la parrilla de F1 en Singapur con la penalización de Alonso

Últimas noticias





Por qué Horner prohibió mencionar a Mercedes cuando Red Bull empezó a fabricar su motor de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



16 min



Por qué Horner prohibió mencionar a Mercedes cuando Red Bull empezó a fabricar su motor de F1





Las reglas internas de Williams para Sainz y Albon: "Justos, pero no iguales"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



21 min



Las reglas internas de Williams para Sainz y Albon: "Justos, pero no iguales"





Martín: "Ya no creo que vaya a tener dificultades, seré muy competitivo"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



51 min



Martín: "Ya no creo que vaya a tener dificultades, seré muy competitivo"





Alex Palou probará un Indy NXT en Indianápolis para ayudar a Chip Ganassi



IndyCar



Indy IndyCar 57 min



Alex Palou probará un Indy NXT en Indianápolis para ayudar a Chip Ganassi

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse