La vuelta de Rosberg y Vettel a la F1 no es una opción para Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, piloto junior de Mercedes, ha destacado en todas las categorías en las que ha competido hasta ahora, por lo que una temporada estelar en este 2024 como debutante en la Fórmula 2 podría demostrar a Toto Wolff que está listo para dar el salto a la F1 con su equipo en 2025.

Pero podría darse otro escenario "atrevido" para el dirigente austriaco, y que podría ofrecer una solución a corto plazo, para llenar el vacío antes de que Antonelli esté realmente preparado para dar el salto con los de Brackley.

Ese escenario significa apostar por experiencia probada, por ganadores que actúen como el complemento perfecto de George Russell. Hay algunos candidatos obvios que podrían encajar, como los ex campeones del mundo Nico Rosberg y Sebastian Vettel, que cumplen los requisitos desde el punto de vista del rendimiento y el perfil, y no están atados a nada de cara a 2025.

Pero, con el teléfono de Wolff muy codiciado por las propuestas de otros pilotos que quieren estar con Mercedes el año que viene, parece que los dos campeones alemanes ya están fuera de juego. Rosberg, que abandonó la Fórmula 1 pocos días después de ganar el título mundial de 2016, ha dejado claro que no está interesado en un posible regreso.

En declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung, Rosberg dijo que no había ningún deseo por su parte de volver, ni la creencia de que pudiera ser competitivo. "Eso se acabó, no estoy planeando un regreso", dijo un Nico cuya prioridad ahora es su nueva vida como inversor financiero y hombre de familia. "Siento un gran respeto por el peligro".

Hablando de los aspectos competitivos de ser un piloto de F1, añadió: "Tampoco podría limitarme a eso. Tendría que prepararme intensamente durante todo un año, aunque sólo fuera para entrenar las sinapsis (conectores neuronales) de mi cerebro".

"Un piloto de carreras tiene que reaccionar muy rápido a toda velocidad, y ser preciso. Eso lo he perdido tras el largo parón. Los músculos también están sometidos a mucha tensión, sólo para sujetar el volante con todas las fuerzas centrífugas".

Por otra parte, aunque Vettel no ha hablado en público sobre un posible interés en volver a la F1, recientemente Toto Wolff parece haberle descartado también. Se barajó la posibilidad de que el tetracampeón compitiera este año en el Mundial de Resistencia, pero esos planes fracasaron. Su regreso a la competición está en el aire, pero parece poco probable que sea al Gran Circo.

En declaraciones recientes a Auto Motor Und Sport, Wolff comentó sobre Vettel: "Creo que ha tomado la decisión de no competir más. Hablamos regularmente. Ayer también hablamos, pero no sobre pilotar para nosotros en el futuro".

Con Rosberg y Vettel fuera de juego, quedan unas manos experimentadas que podrían estar disponibles: las de Fernando Alonso. El español dejó claro a los medios antes de la presentación del Aston Martin, a principios de esta semana, que tenía una buena posición en el mercado de pilotos, porque sólo había tres campeones del mundo en la parrilla, y él era el único disponible.

Fernando Alonso

Y aunque el asturiano explicó que su prioridad es hablar primero con su actual escudería, también sugirió que el interés de otros probablemente se canalizaría a través de otras personas, incluido su mánager Flavio Briatore.

Cuando se le preguntó si había habido contactos de otros equipos, Alonso dijo: "No directamente conmigo, pero seguro que hay interés en general por saber cuál es mi situación de cara al futuro. Los que más interés me han mostrado, y los que me preguntan semanalmente, son los de Aston Martin, así que ya veremos".

Las conversaciones que está manteniendo Briatore dieron un giro interesante la semana pasada, cuando el ex jefe de equipo de Alonso publicó una fotografía en Instagram de una reunión con Toto Wolff, tomando un café. Fue el lunes, en Cova, una cafetería de Mónaco que pertenece a Briatore y donde ambos se reúnen a menudo.

Esa foto de Instagram sin duda alimentó la imaginación de la gente en lo que se refiere a una posible marcha de Alonso a Mercedes. Esa bien podría haber sido la intención de Briatore al publicar su charla, sugiriendo que el propio Wolff no era consciente de que la inocente fotografía se haría pública.

Por ahora, Mercedes no tiene prisa por decidir a quién quiere alinear junto a Russell en 2025. Aún hay tiempo de sobra para ver cómo evoluciona Antonelli, y cómo el panorama de la parrilla de la F1 de este año configura el mercado de pilotos en términos de quién podría estar fácilmente disponible para la siguiente campaña. La posibilidad de que Wolff se "atreva" con su elección final aún podría materializarse.