Williams F1 cree que los planes a cinco años "no tienen sentido"

El antiguo miembro del equipo Mercedes, James Vowles, se hizo cargo de las riendas de Williams a principio de este año tras ser nombrado por los propietarios de Dorilton Capital como parte de un plan de reestructuración en Grove. El estratega se encontró con una escudería sin liquidez, centrado en la supervivencia a corto plazo hasta que la empresa estadounidense se hizo con su propiedad en 2020, y que se ha quedado muy rezagado con respecto a sus rivales en términos de infraestructura.

Las escuderías que compiten con los británicos tienen sus propios proyectos, como Alpine, quienes se centraron en algo a cinco años o un centenar de carreras para volver al frente, aunque finalmente no resultó lo suficientemente ambicioso para la dirección de Renault y decidieron destituir al que fuera su jefe, Otmar Szafnauer, después de tan solo 18 meses.

No obstante, James Vowles cree que fijar objetivos a largo plazo como ese "no tienen sentido" porque hay demasiados factores desconocidos que intervienen en el éxito de un conjunto: "Cuando me entrevistaron para venir aquí, les di una visión muy clara de cuánto tiempo llevaría, y es mucho. Eso no ha cambiado, lo mismo con Pat [Fry] cuando se unió, que fue muy claro porque también dijo que eso llevaría tiempo, así que le respondió que lo sabía, al igual que la junta".

"Hay que presentar las cosas con sensatez, pero cuando te presentas a más de tres años vista, te adentras en lo desconocido. Definitivamente a cinco, y 100% a diez", explicó el máximo responsable de Williams. "Fijarse un objetivo de decir que vamos a ser terceros en cinco años no es, sinceramente, la dirección correcta porque es algo muy poco significativo".

En su lugar, el director del equipo presentó a Dorilton Capital un proyecto paso a paso para abordar los principales puntos débiles de los de Grove, como la mejora de su envejecida infraestructura y el refuerzo de su estructura técnica. Una de las medidas clave que James Vowles ya ha tomado la decisión de fichar a Pat Fry de Alpine, y el experimentado ingeniero se incorporará antes de que finalice el curso.

Otro objetivo importante era mejorar considerablemente el monoplaza de 2023, que llegó al Gran Premio de Canadá después de que parezca que haya dado un paso significativo, puesto que Williams empieza la segunda mitad de la campaña en la séptima posición en la clasificación de constructores: "Lo más importante es demostrar que tienes estructuras y sistemas que te llevan hacia eso con el tiempo".

"Lo que más puedes presentar es cómo creo que podemos encarrilarnos hacia ese camino y cuáles son los hitos clave que buscamos en ese trayecto", explicó el británico. "Uno de este año ha sido demostrar que podemos poner rendimiento en el coche y utilizarlo de forma eficaz. Uno de los del próximo año es la construcción de ese paquete".

"Haremos unas cien cosas más en segundo plano, así es como se avanza en la parrilla", dijo. "He tenido mucho cuidado en asegurarme de que todo lo que estamos demostrando y prometiendo se ajusta a la realidad, y cuando empiezas a desviarte, volver a decir que ahí es donde estamos y aquí es donde tenemos que seguir, eso ocurrió desde el principio".

