Williams confirmó la salida de Jost Capito después de estar dos años al frente de sus operaciones en la Fórmula 1, junto con el director técnico que nombró en diciembre, FX Demaison. Se trata de un gran cambio para el equipo, y muestra el gran deseo de su propietario, Dorilton Capital, de hacer limpieza y de poder tomar un camino diferente de cara al futuro.

El equipo dijo que anunciaría un sustituto "a su debido tiempo", pero no hizo pública su decisión hasta mediados de enero. Finalmente, será James Vowles, hasta ahora director de estrategia de Mercedes, quien ocupe el cargo, y lo cierto es que el reto al que se tendrá que enfrentar es importante.

Pese a que Williams dio un paso adelante en algunas áreas durante la temporada 2022, en la cual llegó a puntuar en cinco carreras, la realidad es que pasó de ser el noveno equipo más rápido al décimo. Esto hizo que la escudería estuviese a la deriva a lo largo del curso, en comparación con el resto de la parrilla, lo que propició que no se siguiese desarrollando el FW44.

En una entrevista realizada en Abu Dhabi, antes de su salida del equipo, Capito dijo que la decisión de hacer el cambio antes de 2023 significaba que no había excusa para este año.

"El año que viene tenemos que dar un paso adelante, de lo contrario, nos perjudicará", dijo. "Todavía no estamos donde están los demás".

Las palabras de Capito son una valoración honesta de la situación actual de Williams. Si bien el equipo ha progresado en comparación con los problemas que tuvo en 2019 y 2020, siendo George Russell el que logró los resultados más destacados en su última temporada con el equipo, lo cierto es que todavía se están recuperando de aquellos años en los que la inversión fue insuficiente.

Asimismo, ha dejado a Williams en un momento clave para invertir en ciertas áreas, infraestructuras y software, algo en lo que otros constructores ya están actualizados.

"Por muchas razones, sobre todo financieras, Williams se ha quedado un poco anclada en el pasado", dijo Demaison en Brasil, al hablar de los cambios internos en Grove.

"Así que esa era la prioridad: invertir en el túnel de viento, invertir en la fábrica e invertir en el personal. Estamos llegando poco a poco donde queremos estar, pero para construir un equipo se necesitan entre dos a tres años, y ya si se pretende sacar el máximo partido a la escudería, supone otros dos o tres años más. Es un camino largo".

Aunque el equipo aún tiene que ponerse al día, hay otra complicación, y es que los rivales gastan dinero en áreas que aportan más rendimiento, lo que hace que la brecha entre Williams y el resto de la parrilla se haga, de nuevo, más grande. Es algo que se puede percibir sobre todo con el límite presupuestario, cuyo verdadero impacto aún no se ha notado a la hora de conseguir una igualdad de condiciones.

"Por eso hace falta realmente una visión a largo plazo hasta que esté equilibrado", dijo Capito. "Se puede decir: 'Oh, ahora todos tenéis el mismo dinero, así que deberíais estar todos al mismo nivel'... pero no. Los equipos entraron en el límite de costes en niveles diferentes. Y se puede ver que Williams, antes del límite de costes, casi no pudo invertir".

"No se trata solo de tirar el dinero para poder ponernos al día con el mismo presupuesto", aseguró.

Williams se centrará en ser inteligente a la hora de invertir mientras se toma su tiempo para ponerse al día, pero también es cierto que necesita seguir avanzando en pista. Su clasificación en el campeonato de constructores en las últimas cinco temporadas ha sido de 10º-10º-10º-8º-10º, una tendencia que el equipo quiere cambiar lo antes posible.

Dorilton puede tener el dinero para ayudar a cambiar el rumbo del equipo, pero también querrá asegurarse de que este sigue siendo una propuesta atractiva. Invertir en el futuro y centrarse en el presente es un compromiso complicado.

"Lo que estamos haciendo ahora es como si operásemos a corazón abierto mientras el paciente corre una maratón", explica Capito.

"Esto hay que gestionarlo. No puedes decir, 'vale, cerramos dos años, reestructuramos, hacemos todo y luego volvemos'. No es posible. Así que tienes la presión de la temporada, y tienes también la presión en casa donde te preguntas: ¿cómo funciona un equipo moderno de la Fórmula 1?".

Pero esa es una pregunta que ya no es problema de Capito. Jost fue bastante eficiente a la hora de identificar las áreas en las que Williams estaba teniendo problemas cuando se unió al equipo a finales de 2020, pasando por cada departamento para averiguar cuáles eran las áreas con mayores deficiencias.

Pero la salida del director apunta, por desgracia, a una pérdida de fe por parte del resto de directivos del equipo. Encontrar el norte para unificar la escudería e inculcar una nueva cultura es una gran necesidad para Vowles.

Es uno de los puestos más difíciles de asumir en la F1, tal y como Capito descubrió en su momento. Pero también podría ser uno de los más gratificantes. Como director del equipo McLaren, Andreas Seidl fue elogiado por sus esfuerzos para ayudar a cambiar las cosas en Woking, lo que le permitió dar un paso adelante como CEO en Sauber y tener a Audi llamando a la puerta años antes de entrar en el Gran Circo.