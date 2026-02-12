Vídeo: la primera cámara onboard de los coches de la F1 2026

Hace dos semanas, durante los test privados y a puerta cerrada de Barcelona, era difícil hacerse una idea precisa del comportamiento que se esperaba de los nuevos coches de 2026 en la pista. Entre las fotos meticulosamente seleccionadas por los equipos y los escasos vídeos en pista, no quedó más que ser paciente y esperar a que el paddock se abriera más a todas las miradas.

Esto es lo que ha sucedido desde el inicio de las pruebas oficiales en el Circuito Internacional de Sakhir, que comenzaron este miércoles.

Al término de la primera de las seis jornadas de test que tendrán lugar en Oriente Medio antes de viajar a Melbourne para disputar el primer gran premio, y tras solo una hora de retransmisión concedida a los titulares de los derechos televisivos durante los tres primeros días de acción, por fin se han podido observar las primeras imágenes de las cámaras onboard.

En particular, se ha podido ver la vuelta más rápida realizada hasta ahora por el campeón del mundo Lando Norris al volante de su McLaren MCL40, que ahora lleva el número 1. Pero sería prematuro sacar conclusiones de estas imágenes, ya que la nueva normativa está aún en sus inicios. No obstante, ofrece una primera visión de todo lo que ha cambiado.

Empezando por el sonido, que refleja muy claramente el drástico aumento de la potencia suministrada por la unidad de potencia eléctrica. Como recordatorio, ahora nos acercamos al 50-50, mientras que en 2025 la proporción era de 80-20 a favor de la unidad térmica.

Habrá que esperar a que haya más cámaras onboard y también a que se ajusten las posiciones de los micrófonos, para hacerse una idea definitiva, sobre todo porque el sonido debería ser distinto.

El otro aspecto claramente perceptible en la cámara de Lando Norris proviene de la forma de pilotar estos nuevos F1. El "lift and coast" es omnipresente en las curvas, y esos mismos pasos por curvas reflejan la reducción del apoyo.

Sobre todo, el régimen del motor sube considerablemente con grandes reducciones de marcha en algunas curvas lentas, probablemente para recargar la batería. Una vez más, no hay que sacar conclusiones precipitadas, sino solo constatar, ya que los pilotos y las escuderías también están intentando determinar la mejor manera de gestionar el despliegue de energía en cada vuelta.

Por último, hay que recordar que, en esta fase de los test, no se busca el rendimiento puro a una vuelta.