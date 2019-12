Vídeo: el genial adelantamiento de "mundial" para Sainz

Tras su segundo pitstop y cuando todos habían entrado a boxes, Sainz se vio 13º a falta de 12 vueltas. Necesitaba acabar entre los diez primeros para lograr la hazaña de ser sexto en el mundial de pilotos, y adelantó rápidamente a Magnussen.

Unas vueltas después dio cuenta de Raikkonen, y se puso a la caza de Nico Hulkenberg, que se despedía de la F1 cerrando el top 10. A falta de tres vueltas el español llegó a estar a tiro de DRS, pero el Yas Marina no es el mejor lugar para ganar una posición fácilmente.

Sin embargo en la última vuelta, y en la frenada de la curva 11, se lanzó al interior y pasó a su ex compañero en Renault, logrando el ansiado punto que le permitía acabar el mundial por delante de Gasly y Albon.

"¿No se vio por televisión? ¡Vaya! Fue la vuelta final más emocionante que creo que he tenido, ¡fue para mí como un mundial!", declaró Carlos Sainz ante los medios.

"Intenté pasar a Nico en la curva 11, pero tuve que aflojar. Así que decidí intentarlo en la 11, pero no salí de la 10 como quería, así que estaba un poco lejos. Pero llegando a la 11 vi un hueco en el interior, aunque era realmente pequeño. Un poco como hice con Pérez en Brasil, y me dije que si salió bien con Pérez, tenía que intentar que saliera bien con Nico, y me lancé".

"Fue una locura porque era la última carrera del campeonato, en la última vuelta y en la última oportunidad de adelantamiento que da la pista. Y salió bien".

