Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, se ha sincerado sobre cómo afrontó los momentos bajos del campeonato, admitiendo que no existe una receta única para lidiar con la presión.

El piloto alemán debutó en la F1 en 2007. Logró cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013 con Red Bull y celebró 53 victorias, 122 podios y 57 poles a lo largo de su carrera. Tras retirarse al final de la temporada 2022, Vettel ha estado trabajando en concienciar sobre cuestiones medioambientales y sociales.

"Creo que es algo muy único. No hay una sola receta que funcione para todos", explicó Vettel a Entrepreneur Middle East cuando se le preguntó por cómo gestionar tanto los aspectos mentales como los físicos de la F1.

"Cada persona es diferente. Cada uno rinde de forma distinta. Cada uno necesita un entorno diferente para rendir. Pero si hablas de la presión y de cómo gestionas el nerviosismo o las expectativas, creo que tienes que ser abierto de mente y preguntarte por qué estás experimentando esa sensación de nervios ahora y no, por ejemplo, el día anterior".

"¿Qué tiene de malo cuando empieza a apoderarse de ti? ¿Cómo puedes aprender a controlarlo? A menudo la gente dice: ‘Ojalá no estuviera nervioso’. Pero en realidad, el nerviosismo es bueno. Lo necesitas porque también significa que estás preparado, que estás ilusionado, y puedes usarlo y canalizarlo de forma positiva".

"Así que a eso me refería con que es algo muy individual, pero creo que no hay que tener miedo de preguntarse por qué te sientes así, qué te puede estar faltando ahora mismo, el entorno que te rodea, qué es lo que te hace sentir cómodo. Tratar de reforzar aquello que te hace sentir cómodo y en paz para poder rendir y quizá eliminar las cosas que son menos buenas o afrontarlas".

Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

Vettel añadió que aprendió mucho sobre cómo gestionar los momentos difíciles durante su etapa en la F1, lecciones que ha trasladado a su vida profesional tras retirarse de la competición.

"Incluso dentro de una misma temporada tienes altibajos. Tienes que seguir adelante. Tienes que avanzar. Hay muchas cosas que se ponen en tu contra y no salen como quieres. Aunque desde fuera pueda parecer que ‘todo sucede con facilidad’. Nunca es así".

"Hay muchos obstáculos en tu camino, muchos retos que la gente no ve, pero con los que tienes que lidiar. Es una gran escuela para lo que viene después".