Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

Fórmula 1
Fórmula 1
Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"
Fórmula 1

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sebastian Vettel reflexiona sobre cómo gestionó la presión de la Fórmula 1 y su propio nerviosismo.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Añadir como fuente principal
Sebastian Vettel llega al Paddock

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, se ha sincerado sobre cómo afrontó los momentos bajos del campeonato, admitiendo que no existe una receta única para lidiar con la presión.

El piloto alemán debutó en la F1 en 2007. Logró cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013 con Red Bull y celebró 53 victorias, 122 podios y 57 poles a lo largo de su carrera. Tras retirarse al final de la temporada 2022, Vettel ha estado trabajando en concienciar sobre cuestiones medioambientales y sociales.

Mira:

"Creo que es algo muy único. No hay una sola receta que funcione para todos", explicó Vettel a Entrepreneur Middle East cuando se le preguntó por cómo gestionar tanto los aspectos mentales como los físicos de la F1.

"Cada persona es diferente. Cada uno rinde de forma distinta. Cada uno necesita un entorno diferente para rendir. Pero si hablas de la presión y de cómo gestionas el nerviosismo o las expectativas, creo que tienes que ser abierto de mente y preguntarte por qué estás experimentando esa sensación de nervios ahora y no, por ejemplo, el día anterior".

"¿Qué tiene de malo cuando empieza a apoderarse de ti? ¿Cómo puedes aprender a controlarlo? A menudo la gente dice: ‘Ojalá no estuviera nervioso’. Pero en realidad, el nerviosismo es bueno. Lo necesitas porque también significa que estás preparado, que estás ilusionado, y puedes usarlo y canalizarlo de forma positiva".

"Así que a eso me refería con que es algo muy individual, pero creo que no hay que tener miedo de preguntarse por qué te sientes así, qué te puede estar faltando ahora mismo, el entorno que te rodea, qué es lo que te hace sentir cómodo. Tratar de reforzar aquello que te hace sentir cómodo y en paz para poder rendir y quizá eliminar las cosas que son menos buenas o afrontarlas".

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

Vettel añadió que aprendió mucho sobre cómo gestionar los momentos difíciles durante su etapa en la F1, lecciones que ha trasladado a su vida profesional tras retirarse de la competición.

"Incluso dentro de una misma temporada tienes altibajos. Tienes que seguir adelante. Tienes que avanzar. Hay muchas cosas que se ponen en tu contra y no salen como quieres. Aunque desde fuera pueda parecer que ‘todo sucede con facilidad’. Nunca es así".

"Hay muchos obstáculos en tu camino, muchos retos que la gente no ve, pero con los que tienes que lidiar. Es una gran escuela para lo que viene después".

Más de Vettel:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Mejores comentarios

Más de
Redacción Motorsport.com

El día que Ferrari sorprendió al mundo en los Juegos de Invierno de Turín 2006

Fórmula 1
Fórmula 1
El día que Ferrari sorprendió al mundo en los Juegos de Invierno de Turín 2006

Christian Horner contesta a los rumores sobre Alpine y su regreso a la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Christian Horner contesta a los rumores sobre Alpine y su regreso a la F1

Las mejores fotos del último día del test de Sepang de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Las mejores fotos del último día del test de Sepang de MotoGP 2026
Más de
Sebastian Vettel

Franz Tost desvela las cuatro claves que convierten a Verstappen y Vettel en campeones

Fórmula 1
Fórmula 1
Franz Tost desvela las cuatro claves que convierten a Verstappen y Vettel en campeones

La razón por la que Vettel estaba "extremadamente nervioso" en su regreso al paddock

Fórmula 1
Fórmula 1
La razón por la que Vettel estaba "extremadamente nervioso" en su regreso al paddock

Piquet Jr. señala a Stroll: "Con Vettel competía; con Alonso no está ni de lejos cerca"

Fórmula 1
Fórmula 1
Piquet Jr. señala a Stroll: "Con Vettel competía; con Alonso no está ni de lejos cerca"

Últimas noticias

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Kart Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
LM24 Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable