Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen responde a Wolff sobre si la era de los pilotos de F1 "implacables" ha terminado

Max Verstappen defendió su propio enfoque y sus frecuentes quejas por radio y rebate la teoría de Toto Wolff tras el título de Antonelli.

Redacción Motorsport.com

Editado: 6 nov 2026, 13:48

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha respondido a la afirmación del jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, de que la era de los pilotos de F1 "despiadados" ha terminado.

Después de que Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se asegurara su primer campeonato del mundo en el GP de México el pasado fin de semana, Wolff utilizó al joven de 20 años como ejemplo de un nuevo tipo de campeón.

"Esta noción de ganar a toda costa, egoísta, oportunista, despiadado para tu propio beneficio, ese modelo de piloto de carreras ha muerto", dijo Wolff.

"Tenemos un nuevo campeón que representa valores como la humildad, como la integridad, la lealtad, el respeto, ser él mismo. Debería ser un modelo a seguir para muchos otros pilotos jóvenes en las categorías junior. Y debería ser un modelo a seguir para los pocos que se creen con derecho a todo en la Fórmula 1, los quejicas interminables por la radio, los que se quejan, los que chocan".

Wolff no nombró a ningún piloto, pero a Max Verstappen y al bicampeón Fernando Alonso se les preguntó por sus opiniones durante la rueda de prensa de pilotos en Interlagos.

"Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a su opinión, ¿no? No tengo nada más que decir, la verdad", dijo Verstappen. "Cada persona es diferente de todos modos. Creo que eso es lo bueno para la Fórmula 1, porque si todo el mundo tiene la misma personalidad, es muy aburrido".

Se invitó a Alonso a compartir su opinión sobre los comentarios de Wolff, pero el español de Aston Martin se negó.

Verstappen se extendió más cuando el tema pasó a sus propios mensajes por radio, que a menudo han incluido quejas sobre el coche esta temporada.

"Con los cambios de marcha o lo que sea de lo que me oís quejarme, es simplemente porque nunca estoy satisfecho, porque creo que siempre ciertas cosas pueden ser mejores, y siempre intento afinar o encontrar mejoras", explicó el neerlandés.

"Así que, si lo escucháis como una queja o lo que sea, para mí es más bien para asegurarme de que el equipo siempre está mirando los detalles para intentar encontrar más tiempo por vuelta porque sé que hay más tiempo por vuelta en ello".

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Honda lleva la lección de México al motor de 2027 y a sus pruebas en banco

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Redacción Motorsport.com





Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen



Moto3



Moto3 1 h



Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen





Cómo la desastrosa clasificación arruinó el GP de México de McLaren



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Cómo la desastrosa clasificación arruinó el GP de México de McLaren





¿Cuál fue el mejor momento de Antonelli para lograr el Mundial de F1? Lo debatimos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



¿Cuál fue el mejor momento de Antonelli para lograr el Mundial de F1? Lo debatimos

Más de

Max Verstappen





F1 Brasil 2026: a qué hora son hoy los Libres 1 y 2 de Sao Paulo y cómo verlos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 h



F1 Brasil 2026: a qué hora son hoy los Libres 1 y 2 de Sao Paulo y cómo verlos





Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo túnel de viento de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo túnel de viento de F1





Verstappen bromea sobre qué tiene Antonelli que él no tenía a los 20 años



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Verstappen bromea sobre qué tiene Antonelli que él no tenía a los 20 años

Más de

Red Bull





¿Se repite la historia? Lo que las palabras de Horner sobre Newey revelan de Aston Martin y Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



¿Se repite la historia? Lo que las palabras de Horner sobre Newey revelan de Aston Martin y Red Bull





Verstappen necesita "una conversación" con el motor de Red Bull tras extraños problemas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Verstappen necesita "una conversación" con el motor de Red Bull tras extraños problemas





Hadjar se culpa a sí mismo del toque con Russell que "arruinó" su carrera en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Hadjar se culpa a sí mismo del toque con Russell que "arruinó" su carrera en México

Últimas noticias





MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Qatar en Losail, con Live Timing



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



41 min



MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Qatar en Losail, con Live Timing





Honda lleva la lección de México al motor de 2027 y a sus pruebas en banco



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



48 min



Honda lleva la lección de México al motor de 2027 y a sus pruebas en banco





Moto2 en Qatar - Holgado empieza marcando la pauta - Resultados y resumen



Moto2



MOT2 Moto2 53 min



Moto2 en Qatar - Holgado empieza marcando la pauta - Resultados y resumen





Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse