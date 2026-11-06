Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Verstappen responde a Wolff sobre si la era de los pilotos de F1 "implacables" ha terminado
Max Verstappen defendió su propio enfoque y sus frecuentes quejas por radio y rebate la teoría de Toto Wolff tras el título de Antonelli.
Redacción Motorsport.com
Editado: 6 nov 2026, 13:48
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha respondido a la afirmación del jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, de que la era de los pilotos de F1 "despiadados" ha terminado.
Después de que Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se asegurara su primer campeonato del mundo en el GP de México el pasado fin de semana, Wolff utilizó al joven de 20 años como ejemplo de un nuevo tipo de campeón.
"Esta noción de ganar a toda costa, egoísta, oportunista, despiadado para tu propio beneficio, ese modelo de piloto de carreras ha muerto", dijo Wolff.
"Tenemos un nuevo campeón que representa valores como la humildad, como la integridad, la lealtad, el respeto, ser él mismo. Debería ser un modelo a seguir para muchos otros pilotos jóvenes en las categorías junior. Y debería ser un modelo a seguir para los pocos que se creen con derecho a todo en la Fórmula 1, los quejicas interminables por la radio, los que se quejan, los que chocan".
Wolff no nombró a ningún piloto, pero a Max Verstappen y al bicampeón Fernando Alonso se les preguntó por sus opiniones durante la rueda de prensa de pilotos en Interlagos.
"Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a su opinión, ¿no? No tengo nada más que decir, la verdad", dijo Verstappen. "Cada persona es diferente de todos modos. Creo que eso es lo bueno para la Fórmula 1, porque si todo el mundo tiene la misma personalidad, es muy aburrido".
Se invitó a Alonso a compartir su opinión sobre los comentarios de Wolff, pero el español de Aston Martin se negó.
Verstappen se extendió más cuando el tema pasó a sus propios mensajes por radio, que a menudo han incluido quejas sobre el coche esta temporada.
"Con los cambios de marcha o lo que sea de lo que me oís quejarme, es simplemente porque nunca estoy satisfecho, porque creo que siempre ciertas cosas pueden ser mejores, y siempre intento afinar o encontrar mejoras", explicó el neerlandés.
"Así que, si lo escucháis como una queja o lo que sea, para mí es más bien para asegurarme de que el equipo siempre está mirando los detalles para intentar encontrar más tiempo por vuelta porque sé que hay más tiempo por vuelta en ello".
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