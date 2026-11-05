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Checo Pérez defiende su sueldazo: "Cadillac F1 sabe y entiende el nivel del piloto"

Tras revelarse que su contrato con Cadillac rondará los 100 millones de dólares hasta la F1 2029, Checo Pérez respondió en Brasil sobre su salario.

Federico Faturos

Editado: 5 nov 2026, 19:03

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Durante el Gran Premio de México, se reveló que el nuevo contrato que firmó Sergio Pérez con Cadillac hasta la Fórmula 1 2029 sería por un sueldo de alrededor de 100 millones de dólares para las tres temporadas, lo cual colocaría cómodamente al piloto de Guadalajara dentro del Top 6 de mejores pagados de la parrilla actual.

La cifra incluye salario base y bonos de rendimiento. Ante un salario anual de 33 millones de dólares, que lo pondría a la altura de corredores como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Fernando Alonso y Charles Leclerc, el mexicano fue preguntado este jueves, en el arranque del Gran Premio de Brasil de este fin de semana, por su situación.

Pérez se presentó al circuito de Interlagos una hora después de lo programado originalmente para su encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, al igual que Valtteri Bottas. Ante la pregunta expresa sobre si estas cifras reflejan su estatus actual dentro de la escudería americana, o la exigencia esperada para los próximos años, el veterano corredor desestimó cualquier presión de tipo financiero, y enfatizó que se le está dando valor a la experiencia que puede colocar en pista, y que aporta a Cadillac.

"Creo que, al final, Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto", empezó diciendo Pérez en Sao Paulo. "Quien realmente entiende de Fórmula 1 sabe el nivel al que estoy pilotando, y al que lo he estado haciendo en los últimos años".

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Checo Pérez, cuyo acuerdo con la escudería americana representa el contrato mejor pagado de su trayectoria deportiva tras su paso por Red Bull, reiteró la coincidencia que existe entre sus metas personales y los objetivos de la marca para consolidar la estructura a medio plazo.

"Así que, por un lado, estoy tranquilo. Y por el otro, Cadillac también entiende perfectamente la situación en la que me encuentro", concluyó Checo.

El mexicano se mantiene como el único piloto confirmado por Cadillac para 2027, después de que el segundo asiento deba resolverse entre Colton Herta y Valtteri Bottas. Pérez ha dejado en claro que, en este momento del proyecto, preferiría un piloto con experiencia a su lado.

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