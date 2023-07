Verstappen alaba el trabajo de Ricciardo con Red Bull F1

Daniel Ricciardo fichó como tercer piloto de Red Bull este año, en un intento de reconstruir su carrera deportiva después de perder su asiento en McLaren tras dos cursos decepcionantes. Y aunque el equipo de las bebidas energéticas admitió que el australiano parecía estar fuera de lugar con su pilotaje durante sus primeras pruebas en el simulador, hizo rápidos progresos para recuperar la velocidad y ahora se le como un arma importante en el arsenal de la escudería.

Así, el australiano se subió por primera vez al monoplaza de su antiguo equipo esta semana en Silverstone, como parte del test de Pirelli posterior al Gran Premio de Gran Bretaña. Y, tras esa prueba y su anuncio como reemplazo de De Vries en AlphaTauri, han aumentado sus posibilidades de que le vuelvan a dar un asiento en el equipo 'A' en 2024.

Max Verstappen ha estado trabajando estrechamente con Ricciardo esta temporada y ha dicho que el impresionante trabajo que está haciendo realmente debería haberse previsto, teniendo en cuenta su talento.

"Está haciendo un buen trabajo en el simulador", explicó el líder del mundial de pilotos. "Pero no es algo que me sorprenda. Por supuesto, tuvo años difíciles en McLaren, pero el talento no se pierde. Y, por supuesto, también tiene mucha experiencia. Creo que también se siente muy cómodo con nosotros en este momento. Él mismo lo dice, y que dio un pequeño paso atrás para resetearse. Al final se siente como en casa en nuestro equipo".

"Por supuesto, lleva mucho tiempo aquí. Ahora está en el simulador y escucha muy bien lo que le decimos. También pregunta mucho. Conozco muy bien a Daniel, así que podemos hablar de muchas cosas. Puedo preguntarle si quiere probar algo para mí en el simulador o cuál es su opinión sobre una cosa en particular, futuras piezas, todo ese tipo de cosas", añadió el neerlandés.

El sólido trabajo de Ricciardo para Red Bull llega en un momento en el que el futuro de Sergio Pérez como piloto titular ha estado en el punto de mira tras una racha reciente de resultados decepcionantes en las sesiones de clasificación.

Tras no pasar de nuevo a la Q3 en Inglaterra por quinta vez consecutiva alimentó los rumores de que podría estar bajo presión para mantener su asiento, a pesar de tener contrato. Red Bull insiste, sin embargo, en que no está considerando a nadie más que al mexicano en este momento, y su postura se mantendrá sin cambios mientras el mexicano sea segundo en la clasificación del mundial de pilotos.

Cuando se le preguntó si las dificultades de Pérez en clasificación podrían empezar a ser motivo de preocupación para el equipo austriaco, Verstappen dijo: "Tienes que preguntarle a Helmut [Marko] o Christian [Horner] sobre eso. Pero sí, por supuesto que también estamos luchando por el Mundial de Constructores. Pero creo que de momento puedo hacerlo solo", finalizó.