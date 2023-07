Pérez culpa al "factor suerte" de su resultado en Silverstone

El fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 para el mexicano fue muy complicado, con una eliminación en la Q1 de la clasificación muy dolorosa. Eso provocó que el de Red Bull se viera obligado a remontar desde la parte baja del pelotón hasta ascender a la sexta posición en la que cruzó la línea de meta, sumando unos valiosos puntos, pero muy lejos de su compañero, que se hizo con un nuevo triunfo.

Sergio Pérez se quedó atascado en el inicio de la carrera, pero tras un coche de seguridad y varios arriesgados adelantamientos, se pudo colocar a la estela de Fernando Alonso hasta superarlo en lo que fue una remontada muy trabajada del de Guadalajara. Tras bajarse de su monoplaza habló sobre lo sucedido en la cita británica, de la que sacó algunas conclusiones acerca de sus actuaciones durante los horribles sábados.

El mexicano estará trabajando con su escudería en el simulador el lunes, y cree que la suerte es algo que juega en su contra en lo que va de campaña: "Mañana mismo estaré con el equipo trabajando, pero en el equipo tenemos una idea de lo que nos pasa, porque al final la gente no se da cuenta. Hoy hablé con Fernando [Alonso] y me decía que se quedó a dos milésimas de mí y de caer en la Q1, así que son factores con los que jugamos en un margen muy pequeño, pero debemos recuperar."

En cuanto a lo que fue la carrera, Sergio Pérez tuvo que emplearse a fondo para escalar en la clasificación hasta alcanzar a los dos españoles, a quienes acabó superando con magníficas maniobras: "Tuve una muy buena salida, pero luego Ocon no me dio espacio y me tuve que ir por fuera de la pista. Después fue una pena, porque el Safety Car salió tres o cuatro vueltas justo cuando paré, lo que me perjudicó".

"Las peleas con Carlos [Sainz] y con Fernando [estuvieron bien], en donde Fernando llevaba neumáticos más nuevos que los míos, y pudimos recuperar un poco, pero no nos salió nada hoy en términos del factor suerte, pero lo importante es que tenemos el ritmo los domingos, debemos resolverlo los sábados", concluyó el mexicano de Red Bull que es segundo en el mundial de pilotos.

Galería: las imágenes del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1

