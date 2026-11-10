Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen, tajante sobre Ferrari: "Nunca ficharía a dos pilotos número uno"

El neerlandés asegura que, si fuera jefe de equipo, nunca apostaría por dos pilotos líderes. Verstappen cree que basta con tener un buen coche y que, en esa situación, funciona mejor contar con un "segundo piloto decente".

Ronald Vording

Editado: 10 nov 2026, 18:08

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Aunque el director del equipo Ferrari de Fórmula 1, Frederic Vasseur, habló con Lewis Hamilton y Charles Leclerc el jueves por la noche en Sao Paulo para calmar los ánimos, ya se había hablado y escrito muchísimo sobre el enfrentamiento entre los pilotos de Ferrari en México.

Cuando le preguntaron a Max Verstappen por su opinión en Brasil, el piloto de Red Bull dejó claro que considera que el incidente es, principalmente, una consecuencia de la alineación de pilotos de Ferrari. Con dos capitanes en un mismo barco, este tipo de situaciones son inevitables, explicó el neerlandés a Viaplay.

"Si simplemente tuvieras un número uno claro y un número dos claro, habrían pasado por esa curva primero y segundo, y también habrían terminado primero y segundo. O quizá primero y tercero, pero eso también está bien. Como equipo, sigues sumando buenos puntos", afirmó Verstappen.

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Según Leclerc, el incidente de México estuvo relacionado en gran medida con las características del Autódromo Hermanos Rodríguez, pero Verstappen lo interpreta principalmente como una confirmación de una filosofía que defiende desde hace tiempo, incluso cuando se pone en la piel de un jefe de equipo.

"Ya lo he dicho antes. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero si yo fuera jefe de equipo, si tuviera mi propia escudería, nunca ficharía a dos pilotos número uno, porque entonces pasan estas cosas. Es lo normal".

"Uno no va a ceder ante el otro, porque, por supuesto, ambos creen que pueden ganar, y yo también soy así".

"Así que, si fuera jefe de equipo, nunca apostaría por dos pilotos número uno. Hay gente que está completamente en desacuerdo con eso, pero tampoco pasa nada".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Cuando le preguntaron si el propio Verstappen tiene en cuenta específicamente este aspecto a la hora de tomar decisiones sobre su futuro en la F1, por ejemplo, al elegir equipo o firmar un nuevo contrato, el cuatro veces campeón del mundo añadió:

"A veces puede que tampoco tengas elección en ese sentido, pero tener dos pilotos líderes hace que todo sea más complicado".

Verstappen considera que lo único que necesita es un coche competitivo y que, a partir de ahí, él puede encargarse del resto. El neerlandés volvió a dejarlo claro recientemente al recordar la temporada 2023 de Fórmula 1, en la que los puntos que sumó por sí solo habrían sido suficientes incluso para conquistar el campeonato de constructores.

"Si tienes un buen coche, tampoco necesitas necesariamente eso, dos pilotos número uno. Basta con tener un segundo piloto decente. A lo largo de la historia de la Fórmula 1 también ha quedado claro que algo así funciona perfectamente, incluso durante años".

Con estas últimas palabras, Verstappen no solo hacía referencia a su propia trayectoria, sino también a Hamilton, que apenas encontró oposición por parte de Valtteri Bottas durante la mayor parte de sus años de títulos en Mercedes, y a Michael Schumacher, que tuvo a Rubens Barrichello como compañero de equipo en Ferrari.

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