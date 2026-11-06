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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen explica por qué se queja tanto por la radio de Red Bull

Verstappen afirma que su principal objetivo al quejarse por la radio del equipo es mantener a Red Bull alerta. En Brasil, los cambios a marcha fueron el objetivo.

Ronald Vording

Editado: 6 nov 2026, 18:18

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Max Verstappen terminó la primera sesión de entrenamientos del fin de semana de Fórmula 1 en Sao Paulo en tercera posición, a poco más de dos décimas del más rápido, Lando Norris, al volante del McLaren mejorado, que cuenta con un nuevo alerón delantero que sirve de referencia para 2027.

Aunque el comienzo parecía prometedor en cuanto a ritmo, Verstappen no quedó del todo satisfecho con las sensaciones que le transmitía su RB22 el viernes por la tarde. Por la radio del equipo se escuchó una queja que suele tener el cuatro veces campeón del mundo: unas sensaciones poco ideales al reducir marchas.

"Inaceptable, tío. Inaceptables estas reducciones de marcha. ¡Qué coño!", dijo Verstappen a su ingeniero de carrera, Tom Hart, durante la primera sesión de entrenamientos. Hart vuelve a sustituir este fin de semana a Gianpiero Lambiase, mientras la pareja sigue consolidando su relación de trabajo de cara al futuro.

Aunque Verstappen sabe que puede parecer que se queja, explicó en Brasil que esos mensajes por radio se deben principalmente a su perfeccionismo y tienen como objetivo mantener al equipo alerta de cara al fin de semana de carrera.

"En cuanto a los cambios de marcha o cualquier otra cosa de la que me oís quejarme, es simplemente porque nunca estoy satisfecho, ya que creo que ciertas cosas siempre pueden mejorarse", explicó.

"Siempre intento afinar o encontrar mejoras. Así que, si lo interpretas como una queja o lo que sea, es más bien para asegurarme de que el equipo esté siempre pendiente de los detalles para intentar ganar más tiempo, porque sé que hay margen para mejorar".

La sensación durante las reducciones de marcha no se debe solo al cambio de marcha en sí, sino también a la desestabilización del coche que eso puede provocar, sobre todo en la parte trasera. Esto ocurre principalmente al frenar y está relacionado con la confianza del piloto, lo que significa que también puede costar tiempo por vuelta en ese aspecto. Esto explica por qué Verstappen sigue haciendo hincapié cada fin de semana.

Más sobre Verstappen:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Verstappen se pica con Stroll al final de la FP1

Sin embargo, ese no fue el único problema durante la primera sesión de entrenamientos. Verstappen también se quejó de que la dirección le resultaba pesada, lo que parecía indicar un problema con la dirección asistida. Red Bull reconoció que el problema también se apreciaba en los datos, tras lo cual el neerlandés bromeó: "¡Con esta dirección, esto es todo un entrenamiento!»

Otro percance para él llegó final de la sesión, Verstappen y Stroll se enzarzaron en una batalla por una posición para las prácticas de prueba. El de Red Bull había recibido instrucciones de su equipo para practicar en el lado derecho de la parrilla, ya que la adherencia es mayor debido a la trazada ideal.

Stroll quería adelantar a Verstappen para hacerse con esa posición concreta en la parrilla. Sin embargo, el holandés no estaba dispuesto a permitirlo y volvió a adelantar al Aston Martin, tras lo cual Stroll aceptó la derrota y tuvo que realizar su salida de prueba en el lado izquierdo, el más sucio de la parrilla.

¿Ha resuelto Red Bull por fin su problema con la radio?

Parece que otro problema ha mejorado en México y, hasta ahora, en Brasil: la radio del equipo. El problema salió a la luz tanto en Singapur como en Austin, pero Verstappen confirma que se han hecho progresos en ese aspecto.

"Bueno, la radio está, creo, mucho mejor. En México también estuvimos probando algunas cosas,y probablemente solo falten unos pequeños ajustes para que quede perfecta".

"Pero, en realidad, el equipo me oía muy bien. Quizá los demás no, pero eso es fantástico, la verdad. ¡Así que deberíamos intentar que siga siendo así!", concluyó.

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