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Cómo Verstappen superó las simulaciones de Red Bull F1 al quedar segundo en Brasil

Laurent Mekies admite que las herramientas de simulación de Red Bull F1 no contemplaban la posibilidad de que Verstappen fuera segundo en Brasil partiendo 21º.

Ronald Vording

Publicado: 9 nov 2026, 12:38

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Por tercer año consecutivo, Max Verstappen protagonizó una impresionante remontada en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Mientras que el neerlandés ganó partiendo desde la 17ª posición de la parrilla en 2024 y remontó desde la calle de boxes hasta el tercer puesto el año pasado, esta vez remontó desde la 21ª plaza hasta la segunda.

Según Verstappen, su salida no salió según lo previsto, aunque él mismo asumió la culpa por haber accionado el embrague de forma incorrecta, lo que provocó un tiempo de reacción más lento. Sin embargo, a partir de ahí, el tetracampeón avanzó rápidamente. Durante su primera tanda con neumáticos intermedios, ya tenía en el punto de mira los puestos de podio, mucho antes de lo que Red Bull había previsto según sus propias simulaciones.

"Como siempre, creo que ninguna simulación del mundo podrá predecir que vas a pasar de la P21 a la P2, o que vas a recuperar 14 posiciones en 5 vueltas", declaró Laurent Mekies tras la carrera en la zona VIP de Red Bull. "No hay ninguna simulación capaz de hacer eso. Así que Max está superando las simulaciones de forma habitual".

Cuando los primeros pilotos de que lideraban la carrera entraron en boxes al final de la vuelta 16 para cambiar sus neumáticos intermedios por lisos, Verstappen rodaba en quinta posición, aunque el equilibrio de su RB22 ya no era el mismo a partir de entonces.

Según el cuatro veces campeón del mundo, esto no se debió simplemente al efecto que los neumáticos de seco podrían haber tenido en el equilibrio del monoplaza, ya que también se notaba muy diferente respecto a las primeras vueltas durante las últimas, que se completaron de nuevo con gomas intermedias.

Red Bull ya había reconocido durante la carrera que se apreciaba en los datos una pérdida de carga aerodinámica trasera en los neumáticos, aunque Mekies afirma que es necesario investigar más a fondo para determinar exactamente cuál fue la causa.

Max Verstappen, Red Bull Racing; Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

A principios de este año, Verstappen se quejó en más de una ocasión de la "degradación del coche", razón por la cual también echó un vistazo a la parte trasera de su coche nada más bajarse, para comprobar si había algún daño visible.

"Quizá hayáis oído a Max quejarse bastante del equilibrio del coche una vez que cambiamos a neumáticos de seco", admitió Mekies. "A partir de ese momento, se ha mostrado muy, muy descontento con el equilibrio, incluso cuando volvimos a los compuestos intermedios al final de la carrera. Así que tendremos que analizar qué pasó, en qué medida eso explica nuestra pérdida de tiempo y si habría sido suficiente o no para luchar con McLaren".

La batalla con McLaren en el Mundial de Constructores

No obstante, Red Bull sigue haciendo un buen trabajo en el campeonato de constructores. Durante la rueda de prensa del sábado en São Paulo, Verstappen ya había dejado claro que terminar segundo en el campeonato de pilotos no significa nada para él, pero que tiene un objetivo claro para las carreras que quedan este año: ayudar a Red Bull a asegurarse el tercer puesto en la general de constructores.

Con Lando Norris en la pole y Verstappen en la última fila de la parrilla, la jornada dominical en Brasil podría haber sido dolorosa, pero Red Bull acabó el fin de semana con el mismo número de puntos que McLaren (33).

Además de la remontada de Verstappen, esto se debió también a una actuación muy sólida de Isack Hadjar, lo que significa que la escudería de Milton Keynes sigue manteniendo una ventaja de 17 tantos sobre los de Woking.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Anadolu vía Getty Images

Aunque las remontadas de Verstappen en Interlagos se han convertido ya en una especie de tradición, él mismo ya ha indicado que le gustaría romperla. Durante la rueda de prensa, el holandés pidió a Red Bull que, por una vez, evitara una penalización en la parrilla en Brasil el año que viene, aunque Mekies explicó que, en realidad, el plan era completar el gran premio sin sufrir ningún retroceso.

Durante su encuentro con los medios, el responsable de Red Bull insinuó que quería posponer el inevitable cambio de unidad de potencia el mayor tiempo posible —quizá hasta Las Vegas—, pero tras los entrenamientos del viernes, el equipo no tuvo más remedio.

"Por supuesto, es frustrante porque el ritmo parecía bueno el viernes y también el sábado por la mañana, y en algunos aspectos también en la Q1, cuando le dejamos clasificarse. Pero forma parte del juego, ¿sabes?", explicó Mekies.

"Es fácil olvidar que este es el primer año con nuestra propia unidad de potencia. Los chicos han estado haciendo un trabajo extraordinario; solo hemos recibido nuestra primera penalización con Max este fin de semana y así son las cosas. No estaba previsto, pero tuvimos un pequeño problema el viernes que nos obligó a hacerlo. Pero así son las cosas".

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