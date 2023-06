Verstappen: "Pérez debería acabar segundo, yo no apreté hasta Q3"

La clasificación del GP de España 2023 de F1 fue la cara y la cruz para los dos pilotos de Red Bull. La pole de Verstappen nunca pareció bajo peligro, y el neerlandés simplemente fue superando rondas hasta su primera pole position en este circuito, la número 24 en Fórmula 1. Tal era su superioridad, que incluso se permitió abortar su última vuelta, que habría sido incluso mejor.

Por su parte, para su compañero Sergio Pérez no fue un sábado fácil. Pasó in extremis a la Q2 y ahí, cometió un error con salida de pista en la parte final que le dejó fuera del top 10, undécimo. Esta vez su director Christian Horner no quiso ser muy duro, y mostró su confianza en que remonte este domingo con buen ritmo y una buena estrategia.

Carlos Sainz, que sale detrás de Verstappen, pronosticó un doblete de Red Bull, ya que cree que Pérez remontará sin problemas hasta la segunda plaza. Una opinión que comparte Verstappen, al que le preguntaron si era posible para Checo terminar tras él: "Normalmente debería ser segundo con la velocidad que tenemos en el coche".

Luego, a Max Verstappen le preguntaron por la complicada Q1 y Q2 de la clasificación del Circuit de Barcelona-Catalunya, y mostró en sus palabras la misma autosuficiencia que se le ve al volante. "Por supuesto, sabes que está un poco resbaladizo en algunos puntos, pero solo tienes que dejar algo de margen. No necesitamos ir al límite en la Q1 y normalmente ni siquiera en la Q2, especialmente cuando la pista está así".

"Solo te construyes un margen para estar seguro y, para ser sincero, yo realmente no sufrí nada. Hasta la Q3 no fue cuando realmente empecé a apretar. Los neumáticos siempre estuvieron en la ventana correcta y de hecho logré hacer mis vueltas como quería cada vez".

Ante la pregunta de si los cambios en el Circuit (que este año no tiene la chicane final) deberían ayudarle a remontar, Pérez señaló el aspecto que ya otros pilotos habían apuntado, el mayor estrés que supone esa zona a las gomas. "Esos cambios deberían ayudarnos, o ayudar a la carrera en general, aunque es una curva bastante rápida y los neumáticos son muy sensibles a la temperatura. Eso puede ser bastante complicado".

Por tanto, hablando de su objetivo realista para este domingo, no quiso aventurar nada, y se mostró cauto: "Creo que hay muchos coches fuera de posición. Así que puede ser una carrera interesante para mañana".

Esos coches pueden ser el Aston Martin de Fernando Alonso, que sale octavo, o el Ferrari de Charles Leclerc, que de hecho saldrá desde el pitlane.