Leclerc saldrá desde el pitlane en el GP de España tras cambios en el Ferrari

El piloto monegasco tuvo un sábado difícil, al sufrir un misterioso problema en su SF-23 que le dejó fuera en la Q1. Tras la sesión, Leclerc dijo que el coche parecía ir peor en las curvas a izquierdas del Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Durante la bandera roja, iba a 70 km/h y no hubo ninguna señal", dijo Charles Leclerc, que terminó clasificándose 19º, penúltimo.

Así queda la parrilla de salida de Barcelona: Parrilla del GP de España de F1 con sanciones: filas y posiciones

"Las curvas a izquierdas iban realmente mal con la parte trasera-derecha, y pensé que eran los neumáticos. Así que cambiamos el juego de gomas. Pero con el nuevo juego, la sensación era exactamente la misma: las curvas a derechas iban muy bien, y las curvas a izquierdas iban completamente mal".

"Tendremos que comprobarlo, pero me sorprendería mucho si no encontramos algo en el coche".

Las restricciones del Parc fermé del sábado por la noche impidieron a Ferrari realizar un análisis en profundidad del coche de Leclerc hasta esta mañana.

Sin embargo, el equipo ya ha decidido, como medida de precaución, sustituir toda la parte trasera del coche de Leclerc, lo que incluye la suspensión y la caja de cambios. Como se había clasificado penúltimo, solo delante de Logan Sargeant, no cambia nada, porque de hecho el americano también arrancará desde la calle de boxes.

Eso permitirá a a la escudería enviar las piezas desmontadas a Maranello esta semana para un análisis más profundo de lo que falló exactamente. Jock Clear, de Ferrari, dijo: "Obviamente, clasificarse en la última fila nos ha dado la desafortunada oportunidad de analizar muchas cosas".

"[Charles] no se sentía cómodo con el coche en la clasificación y no tenía confianza con él. Así que hemos aprovechado la oportunidad para cambiar la caja de cambios, y también toda la parte trasera, para asegurarnos de que no hay nada malo. Aún no hemos tenido la oportunidad de revisarlo, porque el tiempo no te permite hacerlo tal y como está el parc fermé".

Clear dijo que la sustitución de la parte trasera debería eliminar cualquier duda para Leclerc sobre el pilotaje del coche, y ayudarle a poder atacar en la carrera del GP de España. "Esta tarde tendrá un nuevo tren trasero en el coche, así que eso debería darle confianza de que lo que pudiera haber ahí dentro y que no estuviera del todo solucionado, ya lo esté. Esperemos que pueda llegar a los puntos".

Más allá de los cambios en los aspectos mecánicos en la parte trasera, Ferrari también está evaluando reemplazos aerodinámicos y de componentes de la unidad de potencia para sacar provecho de salir desde del pitlane.

Clear añadió: "Hemos aprovechado la oportunidad para hacer algunos cambios porque una vez que estamos en la parte de atrás también podemos hacer todo lo posible para minimizar el coste de una mala clasificación."