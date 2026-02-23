Ir al contenido principal

Fórmula 1

Verstappen asegura que nunca correrá rallies por el "riesgo" que conlleva

Max Verstappen afirma que no seguirá los pasos de su padre Jos en el mundo del rally cuando se retire de la Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, nunca competirá en rallies. Aunque el holandés está interesado en competir en otras categorías y disciplinas cuando cuelgue el casco en la máxima categoría, ha revelado por qué no seguirá los pasos de su padre en el mundo de los rallies.

Jos Verstappen compite actualmente en el Campeonato Europeo de Rally.

"Sí, la verdad es que es una locura. Lo que me parece realmente impresionante es que ahora tiene 53 años, casi 54, y compite contra chicos que tienen entre veintitantos y treinta y pocos años", explicó el piloto de Red Bull durante su aparición en el podcast 'Up To Speed'.

"En algunos campeonatos, les está ganando. Y, por supuesto, en los rallies, mucho depende de las notas, pero al final, cuando haces un rally determinado varias veces, te basas un poco en la memoria muscular. Así que, si lo haces durante unos años, mejoras de forma natural".

"Es muy bueno en eso, para ser sincero. Le encanta. Es muy difícil de superar. Cuando vamos a, digamos, alquilar un pequeño espacio en un aeropuerto y montan una pista y luego conducimos juntos, sinceramente, tengo que ir a toda velocidad para ganarle en una vuelta".

"Y eso me gusta hacerlo. Pero en una etapa completa, él me enseña todos los vídeos que graba con cualquier tipo de coche de rally que conduzca y la verdad es que me parece muy impresionante".

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia Evo R2

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia Evo R2

Foto: Red Bull Content Pool

Aunque Verstappen admira la aventura en los rallies de su padre, confirmó que no estaría dispuesto a asumir los riesgos que conlleva el campeonato.

"Creo que es realmente genial, pero pienso en si cometo un error y choco contra ese árbol, y el árbol no se mueve. Eso, para mí, es mi límite. Eso, para mí, es algo que no quiero hacer. Es un riesgo demasiado alto".

"Sé que puede parecer un poco tonto, pero en la Fórmula 1, al menos la mayoría de las veces, cuando chocas, hay una barrera, una barrera bien diseñada que debería absorber un poco más el impacto. Al menos en mi cabeza es un poco diferente".

"Es un riesgo que no estoy dispuesto a correr, pero es realmente genial verlo desde fuera" concluyó.

