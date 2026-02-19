Verstappen desea que Honda remonte pese a su difícil inicio con Aston Martin F1

Mientras que Red Bull Powertrains ha sorprendido hasta ahora a varias personas en el paddock de la Fórmula 1, Honda está viviendo una fase inicial más complicada con Aston Martin. Aunque los comentarios de Toto Wolff sobre el rendimiento puro del DM01 —como se denomina oficialmente el motor de Red Bull— tenían una carga política, lo cierto es que la fiabilidad ha resultado ser mejor de lo que muchos esperaban.

Honda, en cambio, está atravesando problemas en esta fase de arranque. Lance Stroll declaró durante la primera semana de test en Bahrein que Aston Martin había completado cuatrocientas vueltas menos que la mayoría de los otros equipos y que les faltaban cuatro segundos por vuelta. El inicio de la segunda semana de pruebas tampoco ha sido del todo satisfactorio. Fernando Alonso se vio obligado a detener su programa el miércoles por la mañana debido a lo que el equipo describió como un problema en la unidad de potencia.

"Espero que Honda lo tenga todo bajo control"

Max Verstappen ha logrado todos sus títulos mundiales hasta ahora con un motor Honda y sigue teniendo un gran aprecio por la marca japonesa. Preguntado por Motorsport.com sobre si le sorprende que Honda esté teniendo dificultades por el momento con Aston Martin, Verstappen respondió: "Sí, eso parece, pero no sé exactamente qué están haciendo o qué está pasando. Por supuesto, espero que lo tengan todo bajo control, pero no lo sé".

A pesar de que ahora se trata de un rival, Verstappen sigue deseándole lo mejor a Honda. "No puedo decir mucho sobre su situación actual, pero siempre prefiero que a Honda le vaya muy bien".

Cabe señalar que el actual proyecto de F1 de Honda es diferente al de los años de éxito con Red Bull. El año pasado, Koji Watanabe reconoció en conversación con este medio que muchas personas fueron retiradas del proyecto de F1 y reasignadas a otras actividades de I+D de Honda. Todo se remonta a la decisión de abandonar oficialmente la Fórmula 1 a finales de 2021. Posteriormente, Honda firmó un acuerdo con Red Bull para seguir gestionando sus motores hasta 2025 (incluidos los derechos de propiedad intelectual), pero las consecuencias para el proyecto de F1 de Honda ya se habían dejado sentir. Eso significa que los japoneses han tenido que reorganizar parcialmente el proyecto tras el acuerdo con Aston Martin para 2026.

Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La reconstrucción lleva tiempo, al igual que la integración con Aston Martin. Durante la presentación en Arabia Saudí, Watanabe explicó que también a nivel logístico supone un rompecabezas, con el proyecto de Honda principalmente en Sakura (donde las instalaciones son especialmente modernas) y Aston Martin en Silverstone. "Nuestros ingenieros viajan a menudo a Silverstone, y los ingenieros de Aston Martin también trabajan intensamente en nuestra fábrica en Japón. Esto en sí mismo ya es un reto, y quizá los costes de los vuelos sean una pequeña desventaja para nosotros en comparación con los fabricantes europeos", admitió Watanabe.

Salida y combustible bajo control, pero sin saber dónde está Red Bull

En cuanto a la forma actual de Red Bull, Verstappen no se atreve a hacer predicciones. Laurent Mekies y Pierre Waché han catalogado a Red Bull como el cuarto equipo, aunque el piloto prefiere mantenerse al margen de pronósticos. "No sé dónde estamos. Todavía estamos probando muchísimas cosas. El miércoles, obviamente, no fue un buen día para nosotros", señaló Verstappen en referencia a los problemas de refrigeración que afectaron a su compañero Isack Hadjar.

"Sé que todavía nos queda un largo camino por recorrer. No puedes esperar que todo sea perfecto de inmediato, también con nuestro propio motor. Son nuevas regulaciones y ves que algunos equipos están trayendo actualizaciones interesantes en el coche. Así que es imposible decir nada. Donde estabas la semana pasada quizá ya no estás ahora. Y donde estás esta semana, quizá en Melbourne ya no lo estés. Es un circuito completamente diferente, y realmente no puedes sacar conclusiones claras".

Lo positivo es que la base en Red Bull parece estar en orden. Esto incluye el procedimiento de salida y también los combustibles totalmente sostenibles. "El procedimiento de salida quizá sea un poco más complicado de afinar, pero para nosotros no es realmente el tema principal. El combustible, por nuestra parte, debería estar bien; lo registramos todo a tiempo. La FIA deja claro cuándo debes homologarlo, y lo hicimos. Por eso no tenemos problemas con la gasolina. Ahora todo gira en torno a optimizar el rendimiento tanto del coche como del motor".