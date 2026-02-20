El director de la F1 tiene claro que Verstappen no se irá pese a las críticas

El director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, no cree que Max Verstappen vaya a plantearse dejar la categoría solo porque no le guste conducir los nuevos coches de 2026 ahora mismo.

Tras sus primeros días al volante del Red Bull RB22 en los test, Verstappen describió los monoplazas de F1 de 2026, que cuentan con un componente híbrido mucho mayor que sus predecesores, como "anti-competición" y "Fórmula E con esteroides".

Debido al mayor énfasis en la gestión de la energía, los pilotos se ven obligados a aprovechar al máximo la energía eléctrica, incluso en lo que debería ser una vuelta de clasificación a toda velocidad, lo que, en su opinión, va en contra de la esencia de lo que debería ser la F1.

El holandés lleva mucho tiempo afirmando que no está obsesionado con seguir en la F1 más allá de su actual contrato con Red Bull, que finaliza en 2028, sobre todo si no disfruta conduciendo los nuevos coches, y en Bahrein confirmó que este reglamento "no ayuda" a sus ganas de quedarse en la F1.

Más tarde matizó esos comentarios, añadiendo que "que no me guste algo no significa que no quiera hacerlo. Como purista y aficionado al automovilismo, preferiría otras normas, pero esto es lo que hay. Intentaré sacarle el máximo partido. Me encanta trabajar con el equipo y con nuestro propio motor. Esas son las partes divertidas. ¿Preferiría otras normas? Sí, pero esta es la realidad".

En declaraciones a Motorsport.com y otros medios, el director de la F1, Domenicali, no cree ni por un segundo que el futuro de Verstappen en la F1 esté en peligro a consecuencia de los cambios radicales en el actual reglamento.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Me reuní con todos los pilotos. Ayer me reuní con Max", dijo Domenicali. "Les garantizo que Max ama y se preocupa por la F1 más que nadie. Tiene una forma de expresar lo que quiere decir, pero tuvimos una reunión muy constructiva, también con la FIA y los equipos, para destacar cuáles son sus puntos de vista sobre lo que cree que hay que hacer para mantener el talento de los pilotos en el centro de la atención sin cambiar el enfoque".

Cuando se le preguntó por qué estaba tan seguro de que Verstappen no abandonaría la F1 en un futuro próximo, Domenicali respondió: "Porque tengo una muy buena relación con Max. Lo conozco muy bien y paso mucho tiempo con él. Esa es la razón. Y le encanta la Fórmula 1, de eso no hay duda".

Domenicali sugirió que las opiniones de los pilotos ya han empezado a ser más positivas después de que ellos y sus respectivos equipos tuvieran más tiempo para optimizar la configuración de los coches, los métodos de despliegue de energía y las técnicas de conducción, y recordó que la categoría tiene un historial de nuevas eras que introducen diferentes retos de conducción.

Lando Norris, Lewis Hamilton y George Russell fueron algunos de los pilotos que afirmaron que los coches de 2026, al ser más ligeros, pequeños y ágiles, han hecho que, al menos, el manejo sea mejor.

"No debemos olvidar que la evolución de la tecnología que hay detrás de los coches requiere, por supuesto, una forma diferente de conducirlos", dijo el italiano. "Comparto plenamente el hecho de que todo el mundo está siendo muy, muy constructivo".

"Por cierto, los comentarios del primer día ya son diferentes de los del tercer día. Esto irá evolucionando. Estoy bastante seguro de que cuando nos sentemos juntos a mediados o a finales de año, veremos un panorama diferente", concluyó.